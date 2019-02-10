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«Бросала фигурное катание семь раз»: что тревожит Загитову

Загитова рассказала, почему хотела бросить фигурное катание семь раз

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова призналась, что семь раз хотела бросить фигурное катание, объяснила, почему не пила даже воду во время Игр, а также рассказала о планах после окончания карьеры, сестре-фигуристке и своем отношении к критике.

Российская фигуристка Алина Загитова, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, победительница чемпионата России, финала Гран-при и чемпионата Европы прошлого сезона, а также серебряный призер двух последних турниров в нынешнем спортивном году, после подписания рекламного контракта пообщалась с журналистами.

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«Я пыталась бросить фигурное катание раз семь. Сначала меня останавливали родители, а потом я уже сама понимала, что мне это нравится и я хочу этим заниматься, — рассказала чемпионка. — Сейчас осознаю, что тогда я просто была ребенком.

Мне хотелось дурачиться, как и всем детям. Играть на площадках, сходить на тот же каток с друзьями. Но на седьмой раз я поняла, насколько фигурное катание важно для меня, и больше его не бросала.

Как заставить себя трудиться каждый день? Если ты поставил себе цель и идешь к ней, это тебя и мотивирует продолжать. Тем более каждому спортсмену дается отдых, чтобы собраться с силами и снова начать работать. Летом у нас есть отпуск две-три недели. Этого хватает, чтобы отдохнуть.

Еще один способ не лениться — когда не хочешь тренироваться, сразу включаешь бодрую музыку, и поднимается настроение».

Загитова поведала, что после победы на Олимпийских играх даже начала писать собственную книгу, а также объяснила, почему передумала продолжать.

«Один раз я уже начинала писать книгу. Это было после Олимпиады. Но потом передумала, ведь спортивная жизнь еще не закончилась, впереди много всего интересного. После окончания карьеры, наверное, напишу. В книге будет много всего интересного — от смеха до грусти. Будут полезные советы, как себя вести во время тренировочного процесса и на соревнованиях».

Одной из самых интересных тем, связанных с жизнью спортсменок, является диета, которой они должны придерживаться, чтобы оставаться в спортивной форме для достижения результатов. Алина сообщила болельщикам о том, какой режим питания соблюдает во время карьеры.

«Чипсы я не люблю. Возможно, потому, что я их вообще не ем. Но мне нравится сладкое.

Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали.

Но это так, детали. Сейчас я начала больше времени уделять своему здоровью: питаться правильно, пить. У меня появилась сила моральная, физическая. Не есть тоже не нужно, — отметила фигуристка. — Я обычный подросток. Например, после неудачи на чемпионате мира я взяла себе газировку и что-то сладкое. Не буду говорить, что. И все съела за сериалом. Это был конец сезона, я могла себе позволить».

Загитова заявила, что после окончания профессиональной карьеры планирует стать тренером, а также хотела бы отучиться в медицинском университете.

«Вообще, сначала я хотела поступить в медицинский университет. Но для этого нужно без отрыва смотреть в учебники и очень много времени тратить на учебу. Я профессиональный спортсмен и такого себе позволить не могу,

— поделилась Алина. — Кем бы я хотела быть через десять лет? Я буду тренером. И еще хотела бы открыть ресторан японской кухни. Блюда этой страны меня покорили.

Недавно была в Японии и заметила, что когда ты заказываешь, тебе приносят всего один ролл. Потом ты просишь: «Еще один, еще один». И как наедаешься, уходишь. В России приносят все сразу. В этом плане японские рестораны меня привлекли».

Интересный нюанс ученица Этери Тутберидзе рассказала про поддержку болельщиков на соревнованиях, указав, что слишком громкое боление может сыграть с ней злую шутку и даже отразиться на компонентах.

«Вначале это чуть-чуть мешает, потому что я не слышу музыку, когда мне вступать в программу, а это, естественно, сказывается на компонентах, на подаче программы, когда ты не попадаешь в акценты. Поэтому лучше всего хлопать на прыжках или в конце».

Загитова ответила на вопросы о своей семье, а также о ведении собственных страничек в социальных сетях.

«Моя 11-летняя сестра Сабина тоже занимается фигурным катанием. Бывает, что она просит что-то объяснить. Как исполнить тот или иной прыжок, например.

Иногда она не слушает мои объяснения. Может даже специально сделать еще хуже . Но я надеюсь, что я даю ей дельные советы и это ей помогает в тренировках,

— приоткрыла завесу тайны о семье спортсменка. — Я веду страничку в инстаграме сама, но иногда мне помогают с переводом. Или с выбором фотографий. Я такой человек, что не всегда могу выбрать».

Наконец, рассказала 16-летняя фигуристка и о том, как относится к критике со стороны прессы.

«Раньше я замечала то, что про меня пишут. Сейчас такого нет. Журналисты ведь только подогревают интерес к фигурному катанию. Это их работа, — подчеркнула Алина.

— Вообще, я для себя решила, что всем понравиться нельзя. Есть люди, которые меня поддерживают, а есть, которые не поддерживают. Это нормально».

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».