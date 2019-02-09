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Исправиться за провал: Туктамышева выступает в Любляне. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы женщин на турнире Dragon Trophy

Елизавета Туктамышева показывает свою произвольную программу на турнире Dragon Trophy в Любляне. В коротком выступлении фигуристка упала с тройного акселя и теперь должна доказать, что может стабильно исполнять этот сложнейший элемент, чтобы повысить свои шансы на попадание на чемпионат мира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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19:29

Фигуристка катается в довольно бодром темпе и падает только с третьего прыжка — замахнулась на тройной и не сдюжила.

19:27

Следующей выступает Хана Цвиянович из Хорватии! Девушка катается под музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд». Вчера на Dragon Trophy именно эта музыка постоянно обрывалась на выступлении Синем Куючи (проблема с динамиками). Пожелаем удачи хорватке.

19:26

Оценка Морките — 72,99 балла.

19:25

По завершении номера Грета на несколько секунд закрыла лицо рукой — сама понимает уровень сегодняшнего выступления. Но ей хотя бы удавались тройные прыжки, что уже можно считать прогрессом.

19:22

Выступление, к сожалению, не отличается от предыдущих по чистоте исполнения. Фигуристка уже успела по разу упасть и сделать бабочку. И еще половина программы не прошла.

19:21

Следующей выступает фигуристка из Литвы — Грета Морките. Девушка выбрала композицию Tell him в исполнении Барбары Стрейзанд и Селин Дион.

19:20

Оценка Фружины — 73 балла.

19:17

Музыка становится все более драматичной, и девушка заканчивает свое выступление долгим вращением, в самом финале опускаясь на колени. Подача номера намного превзошла его техническое содержание.

19:16

Впрочем, во Фружине не чувствуется серьезных сил уже с самого начала. Она падает с первого тройного прыжка и делает бабочку на акселе.

19:14

На льду — венгерка Фружина Медьеши. Она катается под постепенно ускоряющуюся музыку Rain, In your black eyes, которую, кстати, использует в этом сезоне юный ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Сложность здесь в том, что композиция все время наращивает темп, и фигурист легко может устать.

19:13

Оценка Куючи — 78,71 балла.

19:11

Наконец оператор все же вернулся и направил объектив на фигуристку. Зрители в комментариях шутят, что был исполнен четверной аксель, однако доказательств этому теперь нет. Стоит отметить, что во время выступления присутствующие на арене болельщики дважды робко аплодировали, значит, как минимум два прыжка девушка смогла исполнить.

19:09

Оператор трансляции, видимо, куда-то отошел, потому что камера совершенно не двигается с места, и Синем лишь иногда по чистой случайности въезжает в кадр. Если очень везет, то видны ноги фигуристки, исполняющие вращение.

19:08

Первой на лед вышла Синем Куючи из Турции! Девушка катается в белоснежном платье под лиричную музыку клавишных из сербской композиции Lane Moje.

19:00

У нас началась разминка первой группы участниц! На льду — Синем Куючи из Турции, Фружина Медьеши из Венгрии, Грета Морките из Литвы и Хана Цвиянович из Хорватии.

18:55

К сожалению, прямо перед чемпионатом России, на котором разыгрывались путевки на чемпионат Европы, Туктамышева серьезно заболела и в итоге пропустила оба эти турнира. Теперь ей нужно убедить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) в том, что она восстановилась и готова к чемпионату мира. Почти не обсуждается участие в мировом первенстве Алины Загитовой и Софьи Самодуровой, а вот за третье место в заявке спорят Туктамышева, Медведева и Константинова.

18:50

Напомним, в этом сезоне Елизавета впервые за долгое время вывела на стабильный уровень свой тройной аксель и сразу ворвалась в борьбу за медали. На этапах Гран-при она занимала первое и третье места, а в финале завоевала бронзу, уступив только гораздо более юным Алине Загитовой и Рике Кихире.

Туктик -- 22 5
Владимир Песня/РИА "Новости"
Елизавета Туктамышева участвует в показательных выступлениях на чемпионате Европы по фигурному катанию в Стокгольме, 2015 год
18:40

Только что завершились соревнования мужчин на Dragon Trophy. Молодой человек Туктамышевой Андрей Лазукин допустил три падения — с четверного тулупа и тройного акселя — и в итоге занял второе место. В комментариях трансляции болельщики переживают за фигуриста и надеются, что этот провал не повлияет на Елизавету.

18:35

Сегодня Туктамышева будет завершать вечер фигурного катания как гвоздь программы.

18:30

Отсутствие «трикселя», во многом из-за которого Туктамышева претендует на поездку на чемпионат мира, пока настораживает. Успела ли фигуристка в полной мере восстановиться после пневмонии, которой заболела еще в декабре 2018 года? Это главный вопрос, ответ на который может дать произвольная программа Dragon Trophy. А если не даст, то Туктамышева вроде бы планирует принять участие еще в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Там она сможет очно встретиться со своими главными конкурентками за попадание в заявку на чемпионат мира — Евгенией Медведевой и Станиславой Константиновой.

Елизавета Туктамышева
Александр Вильф/РИА "Новости"
18:25

В активе Императрицы 65,66 балла. В короткой программе после заваленного тройного акселя она исполнила каскад из двух тройных тулупов (самый дешевый по стоимости), причем судьи немного заминусовали его за некрасивый выезд, а также сольный тройной лутц, который удался на плюсы. Это было определенное не самое лучшее выступление Елизаветы в этом сезоне, хотя таких баллов с лихвой хватило для лидерства на словенском турнире.

Туктик -- 22 7
Нина Зотина/РИА "Новости"
Елизавета Туктамышева выступает с короткой программой в женском одиночном катании на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Cочи, 2017 год
18:20

Самое большое внимание на этих соревнованиях к себе привлекает российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина лидирует после короткой программы, несмотря на недокрут и падение с тройного акселя.

18:15

Добрый вечер, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы турнира Dragon Trophy, который проходит в столице Словении — Любляне.