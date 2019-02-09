Исправиться за провал: Туктамышева выступает в Любляне. LIVE

Отсутствие «трикселя», во многом из-за которого Туктамышева претендует на поездку на чемпионат мира, пока настораживает. Успела ли фигуристка в полной мере восстановиться после пневмонии, которой заболела еще в декабре 2018 года? Это главный вопрос, ответ на который может дать произвольная программа Dragon Trophy. А если не даст, то Туктамышева вроде бы планирует принять участие еще в финале Кубка России, который пройдет с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде. Там она сможет очно встретиться со своими главными конкурентками за попадание в заявку на чемпионат мира — Евгенией Медведевой и Станиславой Константиновой.