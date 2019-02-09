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«Ни на что не способны»: почему россиянки загубили эстафету

Сборная России стала десятой в женской эстафетной гонке на этапе КМ

Женская сборная России по биатлону провалила эстафетную гонку на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе. Отечественные спортсменки едва не были сняты с гонки, но все-таки финишировали с отставанием 4 минуты и 39,2 секунды, заняв десятое место.

Российские биатлонистки неудачно выступили в эстафетной гонке 4x6 км на седьмом этапе Кубка мира, проходящем в канадском Кэнморе. Бежавшие за сборную России Валерия Васнецова (первый этап), Маргарита Васильева (второй), Лейсан Бикташева (третий) и Ульяна Кайшева (четвертый) финишировали десятыми.

Отставание россиянок от лидера — Германии (1:10:16.3) — составило 4 минуты и 39,2 секунды.

Серебро завоевала команда Норвегии, отставшая от немок на 30,2 секунды. А замкнули тройку лидеров спортсменки из Франции (+41,6 секунды).

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Биатлон. Седьмой этап Кубка мира. Кэнмор, Канада
Женщины. Эстафета, 4х6 км
1. Германия — 1:10:16,3 (1 штрафной круг + 12 дополнительных патронов)
2. Норвегия — отставание 30,2 (2+7)
3. Франция — +41,6 (0+12)...
10. Россия — +4.39,2 (0+9)

Проблемы у сборной России начались с самого старта. Уже на первом огневом рубеже Валерия Васнецова задействовала три дополнительных патрона, но все равно ушла на штрафной круг. Хуже Васнецовой выступили только биатлонистки из Чехии из Южной Кореи, завершив первый этап позади нее.

Свой провал Васнецова так и не смогла объяснить сразу после гонки, заявив, что не понимает своего состояния. В индивидуальной гонке накануне Валерия показала 56-й результат.

«Не знаю, что сказать.

Хочу попросить прощения у болельщиков. Я не понимаю, что со мной происходит.

Каждый раз выхожу на гонку с мыслью «Может, сегодня будет хорошо?» На разминке самочувствие хорошее, но сразу же при старте начинаю теряться. Не понимаю, что со мной происходит», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Маргарита Васильева, бежавшая второй, смогла успешно отстреляться и не заработала дополнительный круг, однако на тот момент отставание россиянок было уже слишком большим. А Лейсан Бикташева, которая шла третьей, показала не лучшую свою стрельбу, финишировав 14-й.

Ульяна Кайшева чудом не ушла на штрафной круг и сохраняла 14-ю строчку, из-за чего сборную России едва не сняли с гонки как «круговых».

В итоге Кайшева пришла на финиш десятой, совсем немного уступив эстонкам.

Стоит отметить, что гонка, которая и без того была перенесена и сокращена, и вовсе могла не состояться из-за аномальных морозов. Термометр в Кэнморе показывал минус 25 градусов, когда как Международный союз биатлонистов (IBU) разрешает выступать не более чем в минус 20. Но погода сжалилась над девушками, поднявшись до минус 17, что позволило в итоге провести эстафету.

Как известно, в Кэнморе очень высокая влажность и сильный ветер, мешавший биатлонисткам на огневом рубеже. Но это, как заметила Васнецова по горячим следам, не должно служить оправданием российской команде.

«Холод? Ну, остальные же стреляют. Да, сегодня был ветер, не получилось. Но надо уметь стрелять в любых условиях. Надо тренироваться. Были ли мысли, участвовать ли в гонке?

Да, сегодня холоднее, чем вчера, но надо было выходить и бороться. Мне очень обидно.

Когда бежишь личную гонку, то это только твой результат. А здесь я отвечаю за результат команды», — сказала Васнецова.

На фоне Васнецовой результаты остальных наших девушек кажутся не такими уж и провальным. Валерия взяла на себя большую часть отставания, проиграв в одиночку порядка трех минут. Бикташева после гонки отметила, что в целом осталась довольна своими показателями.

«В целом получился неплохой дебют в эстафетных гонках. Конечно, стрельба и ход еще оставляют желать лучшего. Было время, когда немного волновалась, но все быстро прошло», — сказала биатлонистка.

В сборной России все понимают, что в эстафете результат получился провальным во многом из-за неудачного дебюта. Но Васнецову, как рассказала Бикташева, никто осуждать не собирается.

«Леру Васнецову не видела. Знаю, что она не справилась со стрельбой. Но пока еще не общались. Что ей скажу? Это командная гонка — один за всех и все за одного!» — заверила Лейсан.

Тренер женской сборной России Сергей Коновалов связал удручающий результат Васнецовой с недомоганием, которое она испытывала накануне.

«Васнецова не очень хорошо себя чувствовала. Думаю, это из-за большого количества разъездов и довольно большой нагрузки. Все-таки она первый год в сборной, пока еще не привыкла», — сообщил Коновалов.

Зачем тогда Валерию поставили бежать эстафету — не очень понятно.

Из-за болезни не смогла принять участие в этапе Кубка мира Лариса Куклина, но в обойме сборной остается Кристина Ильченко.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что в женской сборной собран посредственный тренерский состав, под руководством которого команда не способна показывать высокие результаты.

«Выступление женской сборной? Я уже не там, я давно отошел от дел, но еще раз говорю, что этот тренерский коллектив не способен ни на что»,

— начал он.

«У нас во всех отраслях назначены либо сынки какие-нибудь безграмотные, либо свои люди, и те, кто развалили все, идут на повышение», — добавил Тихонов в интервью Sport24, комментируя ситуация в российском биатлоне.

После эстафетной гонки в Кэнморе женская сборная России занимает четвертое место в Кубке наций, уступая Франции, Германии и Норвегии.

Спринтерские гонки, которые должны были состояться 9 февраля, IBU перенес на воскресенье из-за сильных морозов. Таким образом, 10 февраля в 22:20 по московскому времени стартует мужской спринт, а женская гонка пройдет 11 февраля в 00:45.

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