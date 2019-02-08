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Выстрел в спину: российского боксера убили в подъезде

Чемпиона России по боксу застрелили в подъезде собственного дома

В Белгороде убили российского боксера Александра Костромина. Тело спортсмена было обнаружено вечером 7 февраля с огнестрельными ранениями. По факту убийства Костромина возбуждено уголовное дело. У него остались жена и пятилетний сын.

Российский профессиональный боксер Александр Костромин был убит в Белгороде. Тело молодого человека обнаружили 7 февраля в подъезде его дома. Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело по факту убийства спортсмена.

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«Вечером 7 февраля 2019 года в правоохранительные органы Белгородского района поступило сообщение об обнаружении в микрорайоне Улитка поселка Дубовое тела мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «убийство», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что нападение на Костромина было совершено в подъезде его собственного дома.

Инцидент произошел примерно в 20:30 по московскому времени. По версии следователей, боксер заходил в подъезд, когда неизвестный выстрелил ему в спину и скрылся с места преступления на машине отечественной марки. От полученных ранений спортсмен скончался.

«Неизвестный со спины произвел выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия», — информирует следственное управление.

Утром 8 февраля в аккаунте Костромина в инстаграме начали появляться сообщения с соболезнованиями. Через некоторое время страница спортсмена была удалена.

Местные правоохранительные органы устанавливают личность убийцы Костромина, а также просят откликнуться очевидцев преступления.

29-летний Костромин выступал в полутяжелой весовой категории и провел на профессиональном уровне три поединка, все – выиграл.

Молодой человек окончил факультет физической культуры и спорта в Белгородском государственном национальном исследовательском университете НИУ (БелГУ).

Первый серьезный бой Костромин провел в 2005 году, став победителем первенства России. В 2014 году взял золото международного турнира по боксу в Крыму.

Дебютировал на профессиональном уровне уроженец Белгорода на ринге в декабре 2017 года, нокаутировав Аюба Бозуркаева. После Костромин одержал уверенные победы над Иззатом Ибрагимовым и Сергеем Белошапкиным. В последнее время Александр выступал в одном из частных клубов Белгорода, где проводятся бои без правил с участием профессиональных боксеров.

Свой следующий поединок боксер из Белгорода должен был провести 16 февраля в Риге против латышского боксера Райтиса Синкевича – этот бой стал бы для Костромина первым за пределами России.

9 февраля Костромину должно было исполниться 30 лет. У него остались жена и пятилетний сын.

Смерть часто обрывает жизнь и карьеру перспективных боксеров. В декабре 2016 года в Чикаго был убит непобежденный перспективный боксер полусреднего веса Эд Браун. Спортсмену было 25 лет. Когда началась стрельба, Браун находился в автомобиле со своей двоюродной сестрой. Боксер получил огнестрельные ранения, в том числе и в голову, а девушку ранили в ногу. Браун был быстро доставлен в госпиталь, однако врачи не смогли спасти его жизнь. У него осталась трехлетнюю дочь.

Но бывают и обратные случаи, когда сами спортсмены становятся преступниками. Так, в Киеве в ночь со 2 на 3 января 2019 года убили 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка, который охранял в том числе и нынешнего президента Украины Петра Порошенка. Главным подозреваемым в преступлении стал боксер Петр Очеретяный, который более десяти лет представляет Лигу профессионального бокса страны. Спортсмен проводит поединки в тяжелом весе и является выпускником Национального университета физического воспитания и спорта.

А в конце января полиция Санкт-Петербурга задержала украинского кикбоксера Вадима Оленчика по подозрению в убийстве. Спортсмена объявили в международный розыск еще в 2017 году, когда он исчез вместе с машиной своего друга, который был позже обнаружен задушенным. Однако бойца не могли задержать до тех пор, пока сотрудники Интерпола Северной столицы не устроили ему засаду.

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