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Без хэппи-энда: Сала погиб в Ла-Манше

«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала

Поздно вечером 7 февраля полиция британского графства Дорсет объявила, что тело, извлеченное из Ла-Манша после крушения самолета PA 46 Malibu, на котором аргентинский форвард Эмилиано Сала летел в Кардифф, чтобы присоединиться к своему новому клубу, принадлежит футболисту.

История с пропажей над проливом Ла-Манш, разделяющим Францию и Великобританию, самолета с футболистом Эмилиано Салой во время полета в расположение своего нового клуба «Кардифф Сити» официально завершена: полиция графства Дорсет объявила аргентинца погибшим.

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Несколько дней назад масштабная поисковая операция в проливе Ла-Манш обнаружила на дне частный самолет PA 46 Malibu, на котором аргентинский нападающий летел из Нанта в Великобританию вместе с пилотом Давидом Айбботсоном.

В остатках самолета было обнаружено тело, котрое не сразу удалось извлечь на поверхность. Сделать это удалось утром 7 февраля, о чем сообщили в отделе по расследованию авиационных происшествий в Великобритании (AAIB).

В то же время, чей именно труп удалось извлечь из обломков воздушного судна, не уточнялось до момента передачи тела следователям в Дорсете.

И только вечером 7 февраля, после того как в известность уже были поставлены родственники пассажира и пилота, полиция объявила о том, что найденный погибший был аргентинским футболистом.

Сала был приобретен этой зимой после четырех лет выступлений за французский «Нант» выступающим в Английской премьер-лиге (АПЛ) «Кардифф Сити» за 15 млн фунтов стерлинга.

Футболист успел прилететь в Уэльс на подписание контракта, попозировал для фотокорреспондентов с футболкой своего нового клуба, после чего на частном самолете отправился в Нант попрощаться со своей прежней командой.

Нынешний сезон складывался для 28-летнего нападающего особенно успешно. В свой первый год в составе «канареек» Сала отличился шесть раз в 31-м матче чемпионата Франции, а предыдущие два сезона заканчивал с 12 голами в Лиге-1 в активе.

Именно столько Эмилиано забил за половину текущего сезога в элитном французском дивизионе, а еще нападающий отметился двумя результативными передачами на партнеров.

Сала хотел попасть в топ-клубы, и агент убедил его, что «Кардифф Сити» может стать трамплином для попадания в одну из ведущих команд АПЛ.

Вылетевший 21 января в Великобританию из Нанта легкий одномоторный самолет под управлением пилота Дэвида Айбботсона, у которого, как выяснилось позже, не было лицензии на частные перевозки, через час запросил экстренную посадку на острове Гернси, а затем пропал с радаров.

22 января полиция начала спасательную операцию, но прекратила активные поиски самолета 24 января, исследовав 1700 квадратных миль водного пространства.

Однако родственникам Салы удалось собрать средства на продолжение поисковых работ — известные футболисты и болельщики пожертвовали 300 тысяч евро, — и 3 февраля операция возобновилась.

В итоге спасатели сначала обнаружили обломки самолета, а затем и тело, которое было извлечено на поверхность 7 января, и в котором был опознан пропавший футболист.

Французский «Нант» после известия о смерти своего бывшего нападающего извлек девятый номер, под которым выступал Эмилиано, из обращения.

Ранее, когда аргентинец еще числился пропавшим без вести, во время матча «желтых канареек» в чемпионате Франции против «Сент-Этьена» клуб и болельщики устроили мощную акцию поддержки в честь Салы, а на стадион прибыли даже активные фанаты «Кардиффа», которые вывесли баннер с текстом:

«Мы никогда не видели, как ты играешь и забиваешь голы за наш клуб, но мы всегда будем любить тебя».

Тем не менее ситуация с пропажей игрока стала определенным камнем преткновения в отношениях между французским и британским клубами. «Кардифф» заморозил выплаты по трансферу до выяснения обстоятельств судьбы футболиста, и когда прошел срок первого платежа, «Нант» потребовал провести его, пригрозив жалобой в ФИФА.

Председатель «Кардиффа» Мехмет Далман подтвердил, что клуб пропустил срок первого платежа, но выразил недоумение позицией «Нанта», из-за продолжавшихся работ по извлечению со дна Ла-Манша найденного в обломках самолета тела.

«Я не думаю, что «Кардифф» говорил, что не собирается платить»,

— добавил Далман.

Остается добавить, что Французская федерация футбола уже объявила, что все матчи ближайшего тура в чемпионатах Лиги-1 и Лиги-2 начнутся с минуты молчания в память об Эмилиано Сале.

Эмилиано Сала выступал за французские «Бордо», «Орлеан», «Ньор», «Кан» и «Нант». За «Кардифф» он не успел провести ни одного матча.

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