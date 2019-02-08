«Запоздалое решение»: Россию пустят на Паралимпиаду

Паралимпийский комитет России (ПКР) был условно восстановлен в правах 8 февраля на заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) в немецком Бонне.

О том, что на данном заседании будет вынесено решение о статусе ПКР, было известно заранее, причем ожидалось, что оно станет положительным.

«Сложно сказать, чего ожидать от грядущего заседания. Мы настроены оптимистично, потому что все критерии выполнены, — рассказывал агентству ТАСС четыре дня назад первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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— А что там прозвучит, сложно сказать, потому что за два с половиной года каких-то конкретных обвинений в адрес паралимпийцев и ПКР нет. Те требования, которые они нам выдвинули, а именно 67 пунктов дорожной карты, выполнены, все необходимые мероприятия проведены, все документы представлены и приняты, теперь только ждем».

В итоге уже около полудня Международный паралимпийский комитет выпустил пресс-релиз, в котором сообщил о восстановлении российских паралимпийцев в правах, правда, в условном статусе.

«В августе 2016 года ПКР был отстранен, это решение было необходимо с учетом сложившейся ситуации, теперь мы твердо убеждены, что приостановление членства ПКР больше не является необходимой мерой. Нам нужно двигаться дальше и находить компромиссы, которые помогут защитить целостность паралимпийского движения, которые отдадут должное реформам в ПКР и позволят россиянам быть частью нашей организации», — приводятся в релизе слова главы МПК Эндрю Парсонса.

Также в пресс-релизе отмечается, что единственным пунктом дорожной карты восстановления членства ПКР, который не был выполнен российской стороной, является признание доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Парсонс, комментируя данный пункт, заявил, что МПК не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена», сообщает ТАСС.

Именно из-за отсутствия такого ответа от российской стороны, было принято решение восставновить ПКР в условном статусе.

Важно отметить, что решение о восстановлении Паралимпийского комитета России вступит в силу не сразу, а с 15 марта.

Впрочем, этот нюанс не слишком тревожит российскую сторону, которая восприняла решение МПК одновременно как победу и как должное.

«Паралимпийский комитет России приветствует решение МПК. Хотя оно представляется нам запоздалым и не безусловным, оно тем не менее позволит нам решать основные проблемы полноценной подготовки и участия сборных России в летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. «Послевосстановительные» критерии, содержащиеся в заявлении МПК, представляются нам в целом приемлемыми, — говорится в заявлении ПКР.

— Российские спортсмены по 18 видам спорта (стрельба из лука, бадминтон, бочча, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, футбол 5х5, голбол, дзюдо, академическая гребля, настольный теннис, тхэквондо, триатлон, волейбол сидя, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, регби на колясках, теннис на колясках), не входящим в прямое управление МПК, в настоящем паралимпийском цикле участвуют во всех соревнованиях, включая чемпионаты мира, Европы и другие квалификационные международные соревнования к Играм-2020 в полном статусе — под российским флагом, с российским гимном и экипировкой, в соответствии с полученными ПКР официальным согласием от международных федераций».

При этом российским спортсменам в легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе и пауэрлифтинге придется заново проходить международную функциональную классификацию и участвовать в квалификационных рейтинговых соревнованиях.

Напомним, что из-за допинговых скандалов в российском спорте ПКР был лишен статуса соответствия паралимпийским нормам в августе 2016 года, из-за чего отечественные параатлеты полностью пропустили летние Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

На зимней Олимпиаде Пхенчхане-2018 несколько паралимпийцев из России все же смогли выступить, пройдя специальное лицензирование комиссии МПК, но делали это в нейтральном статусе и без российских флага и гимна.

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