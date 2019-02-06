Справиться без Старых: россиянки борются за золото. LIVE

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А вот Васильева к финишу подходит с 14-м результатом.
Васнецова с четырьмя промахами на финише. Очень плохое сегодня выступление.
Кайшева точна из «лежки». Васильева, к сожалению, очень медленно идет.
Какой безумный финиш от Экхофф! У нее первый результат сейчас!Как она легкие не выплюнула на последнем километре. Безумие.
Васильева практически в полутора минутах от лидера. Очень трудная гонка для сборной России.
У Вирер 11-й результат! Вот так сдала в концовке итальянка.
Давидова и Васнецова на финише! Обе собрались на финише, если бы не промахи...
Эх... У Васильевой первый промах. Совсем немного не хватило, да еще и медленно все было.
Тандреволд и еще несколько девушек пришли к финишу. Все — без сил, едва не плачут.
Васильева идет восьмой, полминуты примерно проигрывает. Надо добавлять.
Виттоцци и Давидова снова все закрывают! Как хороши сегодня!
Дальмайер прикатила первой к финишу — 22:23.2! Валится с ног немка от усталости. Очень тяжелая гонка.
Васильева точна на второй стрельбе! Очень здорово!
Виттоцци, Давидова и Вирер совсем рядом друг с другом идут. Очень интересная борьба!
Вирер с двумя промахами уходит. И намного медленнее идет итальянка. Мороз сильно влияет на состояние девушек.
Давидова и Васнецова — тоже все закрыли. Но у Валерии уже четыре промаха есть, а вот у Мякяряйнен вообще уже шесть.
Дальмайер и Виттоцци атакуют друг друга — чистая стрельба. Итальянка идет в 14 секундах в лидерах!
ДА!!! Есть чистая стрельба от Васильевой. После первого рубежа проиграет около 20 секунд.
Поплыли некоторые девушки. У Фиалковой сразу два промаха, у Кузьминой — один.
Вирер сегодня хороша — десять из десяти! Вау просто. Молодец Доротея.
Давидова — чисто, а вот у Мякяряйнен целых три. Чувствуется, что ветер поднялся, а температура сильно упала. Не повезло сегодня девушкам.
У Дальмайера еще один промах, у Васнецовой — сразу два. Мешает ветер.
Уже стартовала Маргарита Васильева. Многое сегодня от нее будет зависеть в перспективах занять подиум.
И Кузьмина молодец! Пять из пяти! Она возглавляет сейчас гонку, Фиалкова идет в 6,5 секундах.
Фиалкова закрывает все мишени! Быстро и точно. Потрясающе.
Вирер хороша — без промахов! Хаузер с одним непопаданием ушла со второго рубежа, Пройс — с двумя.
Виттоцци очень спокойно закрывает все мишени на первом рубеже! Мякяряйнен исправилась и чисто отстрелялась из положения стоя.
Эх, ну Валерия! Два промаха на первом рубеже — ужас.
Дальмайер с одним промахом уходит со второго рубежа!
Очень ветрено на огневом рубеже — даже странно, что большинство девушек так успешно стреляют. Но а у нас биатлонистки, напомним, пропустили несколько тренировок с винтовками.
Анастасия Кузьмина поехала!
Васнецова идет пока последней. Ужасное начало. Понятно, что холодно, лыжи липнут, но надо исправляться на стрельбе.
Хаузер, Пройс и Тандреволд — чистая стрельба! Понимают девушки, что лежать на морозе сегодня очень будет трудно.
А вот Мякяряйнен сплоховала — сразу два промаха. Полторы минуты себе только приносит напрасно.
У Дальмайер пять из пяти попаданий на первом рубеже. Мощное начало!
Васнецова поехала! Удачи!
Мякяряйнен на отметке почти 1,5 км обгоняет на несколько секунд Дальмайер! Спокойное начало. Но очень холодно в Кэнморе, должны ускориться девушки.
Главными фаворитами сегодняшней гонки сегодня будут Дальмайер, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер и, конечно же, Кайса Мякяряйнен. Надо нашим девушкам брать пример с парней и возвращаться на подиум.
Первой уходит на дистанцию Лаура Дальмайер! Поехали!
Стоит отметить, что очень сильная влажность и ветер в Кэнморе. А солнце уже заходит — становится холоднее. Тут уже и до разрешенных максимум минус 20 близко.
У мужчин, кстати, сегодня недосягаем был норвежец Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов вернул Россию на подиум, заняв третье место. Надеемся, что девушки продолжат эту тенденцию.
Что касается погоды, то сегодня аномального мороза не будет. Температура поднялась до минуса восьми — мужчины бежали при минусе 13.
Лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й.
Лариса Куклина не выступит в гонке по состоянию здоровья.
Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, получившая 15-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Маргарита Васильева (42-й), Кристина Ильченко (69-й), Ульяна Кайшева (75-й) и Лейсан Бикташева (76-й).
Напомним, что сегодняшняя гонка будет сокращенной из-за мороза в Кэнморе — вместо 15 км девушки побегут 12,5. Штрафные также будут сокращены с минуты до 45 секунд.
Начало запланировано на 00:55 по московскому времени.
Доброй ночи, уважаемые любители биатлону! Следим вместе за женской индивидуальной гонкой на этапе Кубка мира в Канаде.