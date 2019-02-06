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Сакраменто КингзМайами Хит
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Справиться без Старых: россиянки борются за золото. LIVE

Онлайн женской гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе проходит женская индивидуальная гонка на 12,5 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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01:52

А вот Васильева к финишу подходит с 14-м результатом.

01:50

Васнецова с четырьмя промахами на финише. Очень плохое сегодня выступление.

01:48

Кайшева точна из «лежки». Васильева, к сожалению, очень медленно идет.

01:46

Какой безумный финиш от Экхофф! У нее первый результат сейчас!Как она легкие не выплюнула на последнем километре. Безумие.

01:44

Васильева практически в полутора минутах от лидера. Очень трудная гонка для сборной России.

01:42

У Вирер 11-й результат! Вот так сдала в концовке итальянка.

01:41

Давидова и Васнецова на финише! Обе собрались на финише, если бы не промахи...

01:39

Эх... У Васильевой первый промах. Совсем немного не хватило, да еще и медленно все было.

01:38

Тандреволд и еще несколько девушек пришли к финишу. Все — без сил, едва не плачут.

01:36

Васильева идет восьмой, полминуты примерно проигрывает. Надо добавлять.

01:34

Виттоцци и Давидова снова все закрывают! Как хороши сегодня!

01:32

Дальмайер прикатила первой к финишу — 22:23.2! Валится с ног немка от усталости. Очень тяжелая гонка.

01:31

Васильева точна на второй стрельбе! Очень здорово!

01:29

Виттоцци, Давидова и Вирер совсем рядом друг с другом идут. Очень интересная борьба!

01:27

Вирер с двумя промахами уходит. И намного медленнее идет итальянка. Мороз сильно влияет на состояние девушек.

01:26

Давидова и Васнецова — тоже все закрыли. Но у Валерии уже четыре промаха есть, а вот у Мякяряйнен вообще уже шесть.

01:25

Дальмайер и Виттоцци атакуют друг друга — чистая стрельба. Итальянка идет в 14 секундах в лидерах!

01:23

ДА!!! Есть чистая стрельба от Васильевой. После первого рубежа проиграет около 20 секунд.

01:22

Поплыли некоторые девушки. У Фиалковой сразу два промаха, у Кузьминой — один.

01:21

Вирер сегодня хороша — десять из десяти! Вау просто. Молодец Доротея.

01:19

Давидова — чисто, а вот у Мякяряйнен целых три. Чувствуется, что ветер поднялся, а температура сильно упала. Не повезло сегодня девушкам.

01:18

У Дальмайера еще один промах, у Васнецовой — сразу два. Мешает ветер.

01:17

Уже стартовала Маргарита Васильева. Многое сегодня от нее будет зависеть в перспективах занять подиум.

01:15

И Кузьмина молодец! Пять из пяти! Она возглавляет сейчас гонку, Фиалкова идет в 6,5 секундах.

01:15

Фиалкова закрывает все мишени! Быстро и точно. Потрясающе.

01:13

Вирер хороша — без промахов! Хаузер с одним непопаданием ушла со второго рубежа, Пройс — с двумя.

01:11

Виттоцци очень спокойно закрывает все мишени на первом рубеже! Мякяряйнен исправилась и чисто отстрелялась из положения стоя.

01:11

Эх, ну Валерия! Два промаха на первом рубеже — ужас.

01:11

Дальмайер с одним промахом уходит со второго рубежа!

01:10

Очень ветрено на огневом рубеже — даже странно, что большинство девушек так успешно стреляют. Но а у нас биатлонистки, напомним, пропустили несколько тренировок с винтовками.

01:09

Анастасия Кузьмина поехала!

01:08

Васнецова идет пока последней. Ужасное начало. Понятно, что холодно, лыжи липнут, но надо исправляться на стрельбе.

01:06

Хаузер, Пройс и Тандреволд — чистая стрельба! Понимают девушки, что лежать на морозе сегодня очень будет трудно.

01:05

А вот Мякяряйнен сплоховала — сразу два промаха. Полторы минуты себе только приносит напрасно.

01:03

У Дальмайер пять из пяти попаданий на первом рубеже. Мощное начало!

01:02

Васнецова поехала! Удачи!

01:00

Мякяряйнен на отметке почти 1,5 км обгоняет на несколько секунд Дальмайер! Спокойное начало. Но очень холодно в Кэнморе, должны ускориться девушки.

00:58

Главными фаворитами сегодняшней гонки сегодня будут Дальмайер, Лиза Виттоцци, Доротея Вирер и, конечно же, Кайса Мякяряйнен. Надо нашим девушкам брать пример с парней и возвращаться на подиум.

00:55

Первой уходит на дистанцию Лаура Дальмайер! Поехали!

00:52

Стоит отметить, что очень сильная влажность и ветер в Кэнморе. А солнце уже заходит — становится холоднее. Тут уже и до разрешенных максимум минус 20 близко.

00:50

У мужчин, кстати, сегодня недосягаем был норвежец Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов вернул Россию на подиум, заняв третье место. Надеемся, что девушки продолжат эту тенденцию.

00:48

Что касается погоды, то сегодня аномального мороза не будет. Температура поднялась до минуса восьми — мужчины бежали при минусе 13.

00:46

Лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартует 21-й.

00:44

Лариса Куклина не выступит в гонке по состоянию здоровья.

00:43

Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, получившая 15-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Маргарита Васильева (42-й), Кристина Ильченко (69-й), Ульяна Кайшева (75-й) и Лейсан Бикташева (76-й).

00:40

Напомним, что сегодняшняя гонка будет сокращенной из-за мороза в Кэнморе — вместо 15 км девушки побегут 12,5. Штрафные также будут сокращены с минуты до 45 секунд.

00:35

Начало запланировано на 00:55 по московскому времени.

00:30

Доброй ночи, уважаемые любители биатлону! Следим вместе за женской индивидуальной гонкой на этапе Кубка мира в Канаде.