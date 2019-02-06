В экстремальных условиях: Логинов против Бё. LIVE

Что же до мороза в Кэнморе, то в СБР считают, что это станет преимуществом российских спортсменов. «Мы всегда выступали в такую погоду. И в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это все равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить», — заявил глава СБР Владимир Драчев.