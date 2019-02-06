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В экстремальных условиях: Логинов против Бё. LIVE

Онлайн мужской гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону

В канадском Кэнморе в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону проходит мужская индивидуальная гонка на 15 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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22:44

Безошибочно действует Бё на огневом рубеже. Просто монстр он сегодня — при таком-то морозе!

22:43

И еще один промах у Гараничева! Что же такое? Совсем не получается стрельба у Евгения сегодня.

22:43

Кристенсен проигрывает лидирующему Бё больше минуты и двадцати секунд. Огромное преимущество лидера.

22:42

Украинец Сергей Семенов идеально отстрелялся — мощный старт.

22:40

Поварницын с седьмым результатом — пока лучший среди россиян. Гараничев и Логинов совсем рядом друг с другом.

22:40

У Логинова на первом рубеже один промах... Очень тяжело дышит Александр.

22:38

Да!!! Поварницын закрыл все мишени на первом рубеже. 39 секунд отставания от Бё.

22:37

Бё невероятен — второй огневой рубеж проходит чисто.

22:36

Француз Гигонна хоть и проигрывает в скорости, но отстрелялся идеально!

22:36

И опять не удается Гараничеву закрыть все мишени — один промах из стрельбы стоя. Никак нельзя промахиваться при таком отставании.

22:35

Минуту и десять секунд Гараничев проигрывает Бё. Все нипочем норвежцу — даже мороз.

22:33

Что же до температуры, то в Кэнморе потеплело — минус 14. Но и про ветер нельзя забывать.

22:32

А вот и Логинов побежал! Большие надежды на него!

22:31

Бьонтегорд также отстрелялся чисто. А вот у Кристиансена один промах.

22:31

Гараничев проигрывает уже почти минуту...

22:30

Бё — идеально! Чисто отстрелялся норвежец.

22:28

Эх, один промах у Гараничева на первом рубеже! +45 секунд он получает.

22:27

Южнокорейский биатлонист Тимофей Лапшим, до 2017 года выступавший за Россию, ушел под 16-м номером!

22:25

Гараничев пока идет третьим. Бё на отметке 1,7 км опережает Евгения на 9,8 секунды.

22:22

Йоханнес Бё стартовал под шестым номером!

22:20

Томаш Хасилла побежал первым, за ним — Гараничев! Поехали!

22:19

Но а пока вернемся на морозную трассу! Все уже готово к старту гонки.

22:18

Напомним, что сегодня также состоится женская индивидуальная гонка. В 00:55 присоединяйтесь к нашей трансляции, поддержим девушек!

22:17

Что же до мороза в Кэнморе, то в СБР считают, что это станет преимуществом российских спортсменов. «Мы всегда выступали в такую погоду. И в минус 25 часто бегали. Для международного биатлона правила таковы, что старт допускается только при погоде не ниже минус 20, это все равно довольно холодно. Но наши биатлонисты в таких условиях как раз могут себя проявить», — заявил глава СБР Владимир Драчев.

22:16

Из-за резкого похолодания организаторы этапа столкнулись с проблемой заполняемости трибун – зрителей ищут по объявлению. Пресс-служба лыжного клуба Кэнмора опубликовала сообщение о наборе 200-300 человек, которые должны посетить соревнования.

22:14

Йоханнес Бё, кстати, признавался, что из-за морозов будет бежать с грелками на руках — это не запрещено правилами. Тренировались норвежцы с двумя перчатками.

22:13

Первым из россиян на сокращенную из-за морозов дистанцию уйдет Евгений Гараничев (второй номер), далее будут стартовать Александр Поварницын (21-й), Александр Логинов (24-й), Сергей Корастылев (50-й), Эдуард Латыпов (76-й) и Юрий Шопин (93-й). Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе уйдет в гонку шестым.

22:10

Напомним, что из-за аномальных морозов в Кэнморе мужская гонка была сокращена с 20 до 15 км. Также вместо стандартной одной минуты за промах к результату спортсмена будет добавлено 45 секунд. IBU, кстати, разрешает проводить старты при температуре не менее минус 20.

22:09

Сборная России, кстати, тренировалась с винтовками только несколько раз в Канаде. Все из-за проблемы ввоза оружия, которую пришлось решать в экстренных сроках.

22:05

Старт гонки запланирован на 22:20 по московскому времени.

22:00

Добрый вечер, уважаемые любители биатлона! Сегодня вместе следим за мужской гонкой на седьмом этапе Кубка мира в Канаде.