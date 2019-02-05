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«Лощеный ирландец»: Кадыров сравнил Хабиба и Конора

Рамзан Кадыров подарил отцу Хабиба Нурмагомедова внедорожник

Российский чемпион UFC, самого престижного промоушена в смешанных единоборствах, Хабиб Нурмагомедов в очередной раз встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который презентовал на встрече отцу спортсмена Абдулманапу дорогой внедорожник.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов 5 февраля снова встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам политик написал об этой встрече в инстаграме, назвав спортсмена «дорогим братом».

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«У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является Честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако, Честь и только Честь является для него самым главным качеством, — написал Кадыров под публикацией их совместной с Нурмагомедовым фотографии. — Именно это и отличало его от лощеного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором.

Он, в первую очередь, убедительно доказал тем, кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий дом — наш Кавказ.

Хабиб — блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!»

Сам Нурмагомедов тоже не обошелся в этот день без публикации в инстаграме, рассказав о том, что Кадыров сделал роскошный подарок в виде дорогой иномарки его отцу и тренеру Абдулманапу.

«Вот такой подарок отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо, брат Рамзан Кадыров, за такой подарок, и самое главное за внимание, которое вы уделяете не только моему отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана. Я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана», — написал Хабиб.

Напомним, что Нурмагомедов-младший, весной ставший первым российским чемпионом UFC, в октябре прошлого года защитил свой титул в бою против главной звезды ММА ирландца Конора Магкрегора.

Подготовка к поединку, состоявшемуся в Лас-Вегасе, проходила в атмосфере взаимной ненависти соперников, а после того как Макгрегор сдался в четвертом раунде, когда российский боец провел захват челюсти, Хабиб перепрыгнул ограждение октагона и бросился к команде ирландца.

В толпе Нурмагомедов-младший вступил в непродолжительный поединок со спарринг-партнером и тренером Конора по джиу-джитсу Диллоном Дэнисом.

В это же время трое членов команды россиянина забрались в клетку и напали на Макгрегора. Зубайра Тухугов атаковал ирландца лицом к лицу, а вот Эседулла Эмирагаев нанес удар со спины. Еще одним участником конфликта стал младший двоюродный брат Хабиба Абубакар, который после обмена ударами с Конором заработал синяк под глазом.

На прошлой неделе атлетическая комиссия Невады наконец вынесла свой дисциплинарный вердикт по итогам тех событий, оштрафовав Хабиба на $500 тыс., а также дисквалифицировав российского чемпиона на девять месяцев (отсчет ведется с даты боя).

При этом годичные дисквалификации и 25-тысячные штрафы заработали Эмирагаев и Тухугов, что вызвало негодование Хабиба, уже заявившего, что не выйдет в октагон, пока не истекут их дисквалификации.

Макгрегор за ту историю отделался полугодичной дисквалификацией и символическим штрафом, так как не являлся зачинщиком событий, развернувшихся по окончании поединка.

Ожидается, что следующим соперником Хабиба станет американец Тони Фергюсон. Именно его глава UFC Дана Уайт анонсировал как оппонента для россиянина.

Их поединок уже срывался четыре раза, причем причиной отмены по два раза был каждый из бойцов. Последний раз Нурмагомедов-младний и Фергюсон должны были драться за чемпионский пояс прошлой весной, но тогда на одном из предшествовавших вечеру мероприятий американец споткнулся о телевизионный шнур и порвал крестообразную связку колена.

«Не думаю, что Тони заслужил бой с Хабибом. Его серия побед не имеет значения. Хабиб с ним подерется, но я думаю Фергюсон похож на тряпку, потому что в нем нет остроты и характера. У него есть дешевые солнцезащитные очки, — сказал 5 февраля менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

— Что он из себя представляет? Да ничего. Конор хоть что-то представляет: он самый большой кусок дерьма на планете. А Тони — пустой лист, он скучен. Он хороший боец, но я думаю, что его время прошло. Он старый и медлительный — вот и все».

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