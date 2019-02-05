«Проблемы с сердцем»: Трефилова экстренно госпитализировали

Главный тренер женской сборной России по гандболу и «Кубани» из Краснодара Евгений Трефилов был госпитализирован 5 февраля из-за проблем с сердцем и в данный момент находится под наблюдением врачей, сообщила пресс-служба краснодарского клуба.

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Перед домашним матчем Кубка ЕГФ (Европейской гандбольной федерации) против французского «Безансона» знаменитый тренер почувствовал себя плохо. Медицинское обследование выявило у него проблемы с сердцем.

5 февраля Трефилов был госпитализирован, он будет находиться под наблюдением врачей в ближайшее время и точно пропустит другой поединок «Кубани» в Кубке ЕГФ — против норвежского «Ларвика».

Кубок ЕГФ, в котором выступает «Кубань», является вторым по значимости гандбольным еврокубком после Лиги чемпионов. Свой путь в турнире в нынешнем сезоне команда Трефилова начала со второго квалификационного раунда, где со счетом 54-42 по сумме матчей обошла белорусский «БНТУ-БелАЗ» из Минска.

В третьем раунде краснодарские гандболистики были посеяны во второй корзине и уступили в первом матче испаснкому «Мекалиа Атлетико» (26:27) на своем поле, однако смогли взять верх в гостях (33:31) и прошли в групповую стадию.

Там «Кубань» попала в одну подгруппу с самым титулованным клубом турнира — датским «Виборгом», который после пяти туров уверенно возглавляет таблицу квартета С с пятью победами и 10 очками.

«Кубань» в игре пятого тура с «Безансоном» могла на своем паркете оформить выход в плей-офф, но потерпела от французов поражение (28:29) и позволила им сравняться с собой по очкам. Специалист, несмотря на рекомендацию врачей, руководил командой с тренерской скамейки в этом матче.

Перед заключительной игрой с норвежским «Ларвиком» «Кубань» опережает «Безансон», которому предстоит поединок с «Виборгом», по личным встречам и разности забитых и пропущенных мячей. При этом шансов пробиться в четвертьфинал не потерял и «Ларвик», у которого есть два очка за домашнюю победу над «Безансоном».

Так что отсутствие Трефилова на скамейке «Кубани» в последнем матче групповой стадии может оказаться для его команды критичным. Руководить командой в решающей игре группы, которая пройдет 9 февраля, будет его ассистент Денис Сайфулин.

Впрочем, вопрос здоровья специалиста, конечно, на данный момент куда важнее спортивных результатов.

Напомним, что Евгений Трефилов является в прошлом советским гандболистом, с 1984 года работает тренером в женском гандболе.

Начал специалист как раз в «Кубани», которую возглавлял до 1990-го года, после чего работал в разных клубах, но дважды возвращался в Краснодар – на сезон-2013/14 и в 2016 году, после чего остается в клубе до сих пор.

С 1993 года он работал и в структуре национальной сборной России. До 1999 года он был ассистентом в главной команде страны, а также какое-то время возглавлял юниорскую сборную.

Став главным тренером сборной России в 1999 году, специалист бессменно находился на этом посту до 2012 года, а после отставки вернулся в команду уже в 2013 году и работает с ней до сих пор.

Под руководством Трефилова женская гандбольная сборная страны достигла своих главных успехов: четырежды выиграла чемпионат мира, по два раза была серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы, а также

взяла серебро Олимпиады в Пекине в 2008 году и выиграла золотые медали Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Последним успехом сборной под руководством знаменитого наставника стало недавнее второе место на континентальном первенстве во Франции, где россиянки в лишь в финале уступили хозяйкам и действующим чемпионкам мира француженкам, которых одолели на групповой стадии в первом туре.

Недавно президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал работу Трефилова на чемпионате Европы.

«С главным тренером женской сборной мы заранее договорились: не будет призов на чемпионате Европы — не будет работы. Задачу он выполнил достойно, девчонки сыграли шикарно, выиграли серебряные медали, никаких претензий к ним и Трефилову нет, поэтому я сразу сказал, что он продолжит работать», — цитирует Шишкарева ТАСС.

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