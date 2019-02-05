Кровавая месть: друг Конора сразится с секундантом Хабиба

Курсы валют$ 65.44 (-0.14) 74.75 (-0.198)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
0:1
закончен
23:00
КальяриАталанта
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
1:1
закончен
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
1:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
3:2
закончен
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
2:3
закончен
17:00
Салават ЮлаевБарыс
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
ТракторЙокерит
0:1
закончен
19:00
СеверстальАмур
5:0
закончен
19:30
АвангардСКА
2:0
закончен
19:30
ВитязьАдмирал
0:4
закончен
19:30
Динамо МнЦСКА
0:3
закончен
20:30
СлованДинамо Р
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
2:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
6:1
закончен
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
5:4
закончен
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
75:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
129:137
закончен
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
129:103
закончен
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
94:113
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
107:109
закончен
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
110:118
закончен
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
127:112
закончен
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
10:00
Произвольный танец, танцевальные пары
1
Софья Шевченко / Игорь Еременко
184,97
закончен
12:45
Произвольная программа, спортивные пары
1
Мишина / Галлямов
199,48
закончен
Товарищеские матчи (клубы)
17:00
Спартак М Марибор
online
Франция / Лига 1
21:00
МарсельБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТорпедо
не начался
19:30
СпартакХК Сочи
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Флорида ПантерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсАнахайм Дакс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАризона Койотс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшКоламбус Блю Джекетс
не начался
Еврокубок
20:45
Ратиофарм Ульм АСВЕЛ
не начался
20:45
Црвена Звезда Уникаха
не начался
22:45
Альба Партизан
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсБостон Селтикс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерОрландо Мэджик
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсМайами Хит
не начался
Англия / Премьер-лига
22:45
ЭвертонМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
04:00
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
не начался
Еврокубок
19:00
УНИКС Андорра
не начался
20:00
Ритас Монако
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:00
Цедевита Зенит
не начался
22:45
Валенсия Лимож
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсДенвер Наггетс
не начался
04:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
не начался
04:00
Чикаго БуллзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Даллас МавериксШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазФиникс Санз
не начался
06:00
Сакраменто КингзХьюстон Рокетс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
не начался
Кровавая месть: друг Конора сразится с секундантом Хабиба

Лобов может стать бойцом Bellator и сразиться с Тухуговым

Близкий друг Конора Макгрегора Артем Лобов по своему желанию уволился из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и теперь требует боя с заклятым противником — секундантом Хабиба Нурмагомедова Зубайрой Тухуговым, который был отстранен из-за драки и до октября 2019 года не сможет сражаться в рамках промоушена. В России уже выразили желание организовать ажиотажный поединок.

На днях Артем Лобов неожиданно для всех расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон. А ведь еще недавно СМИ сообщали о том, что спортсмен подписал с главным промоушеном в мире новый договор: на четыре боя и сроком на 25 месяцев.

Реклама

Инициатором разрыва деловых отношений был сам боец, и сейчас «Русский молот» ищет другие пути развития своей спортивной карьеры.

«Bellator обратилась ко мне одной из первых. Сейчас я и мой менеджер готовы рассмотреть любые предложения, — цитирует Лобова MMA News. — Поэтому кто угодно может отправить мне контракт — мы его рассмотрим.

Если кто-то хочет предложить мне семизначную цифру прямо сейчас, я сразу же подпишу документы и позвоню на следующий день. Хватит болтовни.

«Русский Молот» заставит буквально визжать фанатов той организации, которая решится на это».

Атлет не обращает внимания на свой рекорд — 13 побед и 15 поражений — и довольно уверенно смотрит в будущее:

«Что вы называете успехом в нашем спорте? Что определяет успех? Вы успешны, если ваш рекорд 10-0, и никто не смотрит ваши бои? Это успех? Поверьте мне, ваш банковский счет скажет иначе. Теперь, когда я так долго занимаюсь этим видом спорта, я знаю как никогда, что

успех — это то, сколько людей наблюдают за вашими боями. Если никто не смотрит их, не имеет значения, чего еще вы достигнете, вы не добились успеха. Если люди смотрят твои бои и им небезразлично, что ты делаешь, это для меня успех.

Что касается меня, я один из самых успешных бойцов в мире».

Одной из причин расторжения контракта Лобова с промоушеном считается длительная дисквалификация Зубайры Тухугова, с которым боец давно желает провести поединок. Тухугов является близким другом действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и был отстранен от выступлений на целый год — до октября 2019-го — после октябрьских событий в Лас-Вегасе.

Напомним, тогда после боя Хабиба с Конором Макгрегором (поединок состоялся 6 октября 2018 года и завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде) Зубайра вместе с еще одним секундантом Дагестанского Орла Абубакаром Нурмагомедовым вылетел в октагон и ввязался в массовую потасовку. Как итог, Зубайра и Абубакар, вдобавок к отстранению, были оштрафованы на $25 тыс.

«Мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе», — написал тогда Тухугов в инстаграме.

Что касается главных лиц того вечера, то Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и теперь заплатит штраф размером в $500 тысяч. Конора ждала менее суровая участь: полгода вне бойцовской клетки и $50 тысяч штрафа.

Жаль, что дожидаться осени Артем Лобов не стал. И теперь одно из самых интересных событий ММА под большим вопросом: по словам менеджера Тухугова Ризвана Магомедова, в других организациях его клиент выступать не будет, то есть в Bellator к Русскому Молоту он не пойдет. Однако это нисколько не останавливает Лобова, который пробует найти другие лазейки и все-таки выйти на Зубайру.

«Я готов сразиться с Тухуговым в любом месте мира. Эта борьба для меня не в деньгах, а в уважении и справедливости», — приводит слова Лобова журналист ESPN Грег Розенштейн.

В российском промоушене ACA уже заявили о готовности организовать долгожданный поединок.

«По-настоящему громких имен не так уж много. Если говорить об интересных противостояниях, то мы в рамках АСА с удовольствием бы организовали бой Тухугова против Лобова», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

И это не просто история противостояния двух соперников, Лобова и Тухугова. Это борьба двух кланов. И история этой вражды куда интереснее и глубже, нежели обыденные вызовы на бой одним спортсменом другого.

Началось все уже давно — 12 ноября 2016 года на UFC 205, когда Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Майклом Джонсоном и бросил вызов Макгрегору, назвав того «цыпленком».

Перед турниром UFC 223 Артем Лобов повздорил с Хабибом и его командой. Видео разлетелось молнией по интернету, и Макгрегор никак не мог остаться в стороне. Прилетев в Нью-Йорк, Конор напал на автобус, в котором ехал Дагестанский Орел — так возникли предпосылки к главному бою в истории ММА Нурмагомедов — Макгрегор. Так накалялись страсти между Тухуговым и Лобовым, которым, в отличие от своих друзей, шанс подраться пока не представился.

Остается лишь надеяться, что спортсмены смогут выяснить отношения в клетке. А там и до реванша Нурмагомедов — Макгрегор недалеко.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».