Кровавая месть: друг Конора сразится с секундантом Хабиба

На днях Артем Лобов неожиданно для всех расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон. А ведь еще недавно СМИ сообщали о том, что спортсмен подписал с главным промоушеном в мире новый договор: на четыре боя и сроком на 25 месяцев.

Реклама

Инициатором разрыва деловых отношений был сам боец, и сейчас «Русский молот» ищет другие пути развития своей спортивной карьеры.

«Bellator обратилась ко мне одной из первых. Сейчас я и мой менеджер готовы рассмотреть любые предложения, — цитирует Лобова MMA News. — Поэтому кто угодно может отправить мне контракт — мы его рассмотрим.

Если кто-то хочет предложить мне семизначную цифру прямо сейчас, я сразу же подпишу документы и позвоню на следующий день. Хватит болтовни.

«Русский Молот» заставит буквально визжать фанатов той организации, которая решится на это».

Атлет не обращает внимания на свой рекорд — 13 побед и 15 поражений — и довольно уверенно смотрит в будущее:

«Что вы называете успехом в нашем спорте? Что определяет успех? Вы успешны, если ваш рекорд 10-0, и никто не смотрит ваши бои? Это успех? Поверьте мне, ваш банковский счет скажет иначе. Теперь, когда я так долго занимаюсь этим видом спорта, я знаю как никогда, что

успех — это то, сколько людей наблюдают за вашими боями. Если никто не смотрит их, не имеет значения, чего еще вы достигнете, вы не добились успеха. Если люди смотрят твои бои и им небезразлично, что ты делаешь, это для меня успех.

Что касается меня, я один из самых успешных бойцов в мире».

Одной из причин расторжения контракта Лобова с промоушеном считается длительная дисквалификация Зубайры Тухугова, с которым боец давно желает провести поединок. Тухугов является близким другом действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и был отстранен от выступлений на целый год — до октября 2019-го — после октябрьских событий в Лас-Вегасе.

Напомним, тогда после боя Хабиба с Конором Макгрегором (поединок состоялся 6 октября 2018 года и завершился досрочной победой россиянина в четвертом раунде) Зубайра вместе с еще одним секундантом Дагестанского Орла Абубакаром Нурмагомедовым вылетел в октагон и ввязался в массовую потасовку. Как итог, Зубайра и Абубакар, вдобавок к отстранению, были оштрафованы на $25 тыс.

«Мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе», — написал тогда Тухугов в инстаграме.

Что касается главных лиц того вечера, то Нурмагомедов получил девять месяцев дисквалификации и теперь заплатит штраф размером в $500 тысяч. Конора ждала менее суровая участь: полгода вне бойцовской клетки и $50 тысяч штрафа.

Жаль, что дожидаться осени Артем Лобов не стал. И теперь одно из самых интересных событий ММА под большим вопросом: по словам менеджера Тухугова Ризвана Магомедова, в других организациях его клиент выступать не будет, то есть в Bellator к Русскому Молоту он не пойдет. Однако это нисколько не останавливает Лобова, который пробует найти другие лазейки и все-таки выйти на Зубайру.

«Я готов сразиться с Тухуговым в любом месте мира. Эта борьба для меня не в деньгах, а в уважении и справедливости», — приводит слова Лобова журналист ESPN Грег Розенштейн.

В российском промоушене ACA уже заявили о готовности организовать долгожданный поединок.

«По-настоящему громких имен не так уж много. Если говорить об интересных противостояниях, то мы в рамках АСА с удовольствием бы организовали бой Тухугова против Лобова», — сообщил президент ACA Алексей Яценко.

И это не просто история противостояния двух соперников, Лобова и Тухугова. Это борьба двух кланов. И история этой вражды куда интереснее и глубже, нежели обыденные вызовы на бой одним спортсменом другого.

Началось все уже давно — 12 ноября 2016 года на UFC 205, когда Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Майклом Джонсоном и бросил вызов Макгрегору, назвав того «цыпленком».

Перед турниром UFC 223 Артем Лобов повздорил с Хабибом и его командой. Видео разлетелось молнией по интернету, и Макгрегор никак не мог остаться в стороне. Прилетев в Нью-Йорк, Конор напал на автобус, в котором ехал Дагестанский Орел — так возникли предпосылки к главному бою в истории ММА Нурмагомедов — Макгрегор. Так накалялись страсти между Тухуговым и Лобовым, которым, в отличие от своих друзей, шанс подраться пока не представился.

Остается лишь надеяться, что спортсмены смогут выяснить отношения в клетке. А там и до реванша Нурмагомедов — Макгрегор недалеко.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».