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«Точка не поставлена»: Хабиб и Конор подерутся снова

Менеджер Нурмагомедова пообещал новый бой россиянина с Макгрегором

Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурамегодова Али Абдель-Азиз намекнул на возможный матч-реванш россиянина и ирландца Конора Макгрегора. По его словам, бойцы вновь сойдутся друг против друга — хоть в октагоне, хоть на парковке. «Газета.Ru» разбирается, в каком случае возможен второй поединок между Хабибом и Конором.

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов может вновь встретиться с Конором Макгрегором. Менеджер чемпиона UFC Али Абдель-Азиз после реакции ирландца на дисквалификацию, когда тот насмехнулся над Хабибом и его командой, заявил, что в этой жизни чемпион еще встретится с Макгрегором — и неважно, где именно это произойдет.

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«Конору теперь лучше всюду ходить с охранником.

Повторный бой Хабиба и Конора случится… Даже если он пройдет на улице или под мостом, на парковке…

Точка в этой истории еще не поставлена. Особенно, если он будет продолжать болтать», — заверил Абдель-Азиз.

«Макгрегор – кусок дерьма и настоящий урод. Пусть говорит, что хочет. Мы все знаем, что, чем больше он будет говорить, тем сильнее его в итоге побьют», – заявил менеджер Хабиба в интервью TMZ Sports, вспомнив о предыдущем трэштоке ирландца.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в октябре прошлого года, Нурмагомедов заставил Макгрегора сдаться в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Хабиб выпрыгнул из октагона, напав на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, а в клетке секунданты Орла подрались с самим Макрегором.

Впоследствии Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала его на $500 тысяч. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, а также будет обязан выплатить $50 тысяч. Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедова, напавшие на «Печально известного», получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тысяч.

Интересно, что отстранение Орла могли сократить до шести месяцев, если бы он согласился поучаствовать в социальных роликах против травли подростков в учебных заведениях, — в таком случае он мог бы вернуться в клетку уже весной. Но Нурмагомедов отказался от сделки в знак солидарности с Тухуговым и братом.

Теперь же он сможет выйти в октагон только осенью.

Отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов заявил, что у его сына нет обиды на UFC. Он готов продолжать драться в промоушене, по контракту с которым у него остался один поединок.

«Никакой обиды на UFC у нас нет. Хабиб не девочка, чтобы обижаться. Он спортсмен, боец и не намерен отказываться от выступлений в этой организации. Мы еще повоюем», — приводит слова Нурмагомедова-старшего газета «Известия».

Первый бой между Хабибом и Конором переписал историю UFC, став самым прибыльным и посещаемым не только для организации и по PPV, но и для города, принимавшего турнир, — Лас-Вегаса.

Согласно данным Applied Analysis, общий доход «Города грехов» составил $86,4 млн.

Отмечается, что около 40% туристов приехали посмотреть поединок из других стран, а каждый пятый фанат провел в Лас-Вегасе не менее пяти дней, потратив более $2 тыс. и на другие мероприятия.

Ничего удивительного, что подобные цифры давят на президента UFC Дану Уайта. Промоушен во многом держится на легком дивизионе — самом конкурентном и прибыльном. А реванш Нурмагомедова и Макгрегора мог бы только закрепить этот успех. Проблема же в том, что второй раз дать Конору титульный бой просто так будет совсем уж странно — UFC позиционирует себя как ведущий спортивный промоушен, а не шоу всех звезд.

Уайт рассчитывает, что реванш состоится в том случае, если Хабиб и Макгрегор победят в своих ближайших поединках — против Тони Фергюсона и Дастина Порье соответственно.

Но вполне возможно, что Конор до реванша с Хабибом проведет два боя — помимо Порье ирландец сразится против Дональда Серроне. Ковбой пока не может рассчитывать на титул, поэтому его бой с Макгрегором будет исключительно для самого ирландца — чтобы закрыть поражение от Нурмагомедова. А Порье находится в числе претендентов на пояс, но он позади Фергюсона. В их встрече с Макгрегором и должен быть определен следующий кандидат на титульный бой — с Хабибом или Тони.

Что же до Орла, то не исключено, что одним из ближайших соперников россиянина станет древняя легенда UFC Жорж Сен-Пьер.

И это будет а-ля товарищеский бой не только потому, что оба они пронизаны глубочайшим уважением друг к другу, но и по спортивным показателям. Канадец из-за проблем со здоровьем не дрался больше года. В каком состоянии он находится сейчас — тоже не очень понятно, и UFC совсем не заинтересован в их поединке с Нурмагомедовым, поскольку давать титульный бой Сен-Пьеру — еще большее безумие, чем Макгрегору. К тому же, для возможного боя с Хабибом экс-чемпиону нужно будет спускаться в дивизион ниже, поскольку в промежуточном полусреднем весе он будет намного больше Нурмагомедова.

После дисквалификации Хабиб должен будет провести защиту против Фергюсона, и только потом уже драться с тем, с кем захочет. Пока Орел связан контрактом с UFC, он будет выполнять то, что нужно организации. И это явно не бой с Сен-Пьером.

Но давно известно, что 30-летний Нурмагомедов с каждым годом испытывает все большие проблемы с подготовкой к боям, сгонка веса дается все тяжелее. Чемпион признал, что его карьере близится к завершению.

«У меня впереди два-три года соревновательного режима, это максимум. Не хочу, чтобы меня в старости били молодые и голодные львы»,

— рассказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

Это означает, что теперь Хабиб будет драться только действительно с большими соперниками — в первую очередь, для своего наследия. И это не может не радовать, поскольку любой поединок Нурмагомедова с сильным оппонентом будет чемпионским.

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