Возвращение на ринг: с кем сразится Поветкин

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин сообщил о готовности вернуться на ринг уже в ближайшие месяцы. По словам бывшего чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе, его следующий поединок должен состояться в апреле

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«Пока не знаю, с кем будет следующий бой, но он должен быть в апреле. Скорее всего, или в Англии или в США. Менеджеры договариваются, ждем, когда скажут точно», — цитирует Поветкина ТАСС.

При этом имя своего соперника «Русский Витязь» не назвал, подчеркнув, что им должен быть боксер, следующий по рейтингу.

Однако известный британский промоутер Эдди Хирн, который сотрудничает с командой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, действующего обладателя титулов WBO, WBC, WBA, IBF и The Ring Александра Усика, сообщил, что Поветкин может сразиться именно с украинским боксером.

По его словам, кандидатура 39-летнего россиянина рассматривается в качестве потенциального соперника.

При этом Хирн отметил, что следующий бой Усик должен провести в мае, а сам поединок пройдет в Чикаго или Оксон-Хилл

«Планируется, что Александр проведет поединок 18 мая, в США. Мы в поисках соперника. Поветкин — один из кандидатов. Честно говоря, мало кто хочет выходить в ринг с Усиком. Боксеры ждут других возможностей»,

— рассказал Хирн в интервью, которое размещено на канале Boxing Social в YouTube.

Интересно, что, нокаутировав британца Тони Беллью и защитив чемпионские пояса 10 ноября прошлого года, Усик был обязан провести очередной титульный бой против российского боксера Дениса Лебедева. Как отметил менеджер россиянина Вадим Корнилов, защита пояса WBA, согласно резолюции Всемирной боксерской ассоциации, должна пройти не позднее 10 марта 2019 года, иначе в противном случае титул станет вакантным.

Однако промоутер выразил скепсис относительно поединка Усика против Лебедева. Данное утверждение он высказал после встречи с представителями украинского боксера, подчеркнув намерение абсолютного чемпиона подняться в супертяжелый вес.

О желании Усика перейти в другую весовую категорию рассказал и его промоутер Александр Красюк, заявив, что его клиент хочет драться с действующими чемпионами.

«После отдыха Усик соскучится по боксу. Он хочет драться в супертяжелом весе, и он хочет драться сразу с выдающимися супертяжами. Саше не нужно разгоняться и боксировать с кем попало. Он хочет брать сразу чемпионов либо экс-чемпионов и на них демонстрировать свой уровень готовности завоевания «короны» в супертяжелом весе», — приводит слова промоутера Xsport.

Поветкин же свой последний поединок провел 22 декабря и в титульном бою за пояса WBA Super, IBO, IBF и WBO проиграл техническим нокаутом тяжеловесу Энтони Джошуа.

После поражения, которое стало в карьере Поветкина вторым и первым досрочным, «Русский Витязь» подчеркнул, что не намерен завершать карьеру. Также 39-летнему россиянину были проведены операции на локтях, однако уже в середине января спортсмен вернулся к тренировкам. Сейчас Поветкин проходит курс специальной физической подготовки и, по словам его тренеров, процесс восстановления идет активно. Сам боксер утверждает, что находится в хорошем состоянии.

«Операция прошла хорошо, сейчас восстанавливаюсь, скоро буду постепенно увеличивать нагрузки. Как я уже говорил, завязывать с боксом не собираюсь. Буду готовиться к бою, надеюсь, как и планировалось, он будет в апреле»,

— цитирует Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Примечательно, что российский боксер может сразиться как с Усиком, так и с Диллианом Уайтом. Британец, нокаутировавший 22 декабря своего соотечественника Деррика Чисору и защитивший титулы чемпиона по версии WBC Sliver и WBO International в супертяжелом весе, рассказал о возможном поединке против «Русского Витязя».

«Поветкин хороший, сильный боец, но я знаю, что нужно сделать, чтобы победить его. Нужен хороший, сильный удар, и ты весь день избиваешь Поветкина. Я буду драться с ним следующим. Я только что сказал ему это. Он тоже сказал, что подерется со мной следующим. Промоутер Эдди Хирн заявил, что организует этот бой», — сказал Уайт.

Поветкин в свою очередь заявил, что желает сразиться с британцем, однако отметил, что организация боя «зависит не от него».

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