«Выходит из битвы»: Глушаков оставил детей жене

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что футболист отказался от иска к супруге по поводу проживания детей. Денис признал, что они должны быть с матерью.

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«Можете нас поздравить, — цитирует Жорина «Спорт-Экспресс». — Видимо, что-то произошло с Глушаковым в лучшую сторону. Мы сегодня как раз готовились к битве за детей, принесли массу экспертиз, заключений, характеристик, пришли свидетели. Но нас ждал приятный сюрприз.

Во-первых, Глушаков поменял адвокатов. И как только началось заседание, они заявили о том, что

Денис выходит из битвы за детей, он отказывается от требования, чтобы их оставили с ним.

То есть он признает иск, что дети должны быть с мамой и отказывается от требования о взыскании алиментов с Даши. Вопрос об определении места жительства детей можно считать решенным. Глушаков согласился, что алименты должен платить он».

Представитель Глушаковой остался доволен решением футболиста и заверил, что от результата также в восторге и его клиентка:

«Самое главное, за что мы боролись, сегодня свершилось. По итогу он сдался без боя. Надеюсь, что

Денис сам понял, что неправильно себя вел, либо ему объяснили новые адвокаты или под давлением общественности он принял такое решение.

Даша очень рада. Можно сказать, happy end в этой ситуации».

Несмотря на то, что вопрос с детьми улажен, остается неясной ситуация с разделом имущества. Конца судебным разбирательствам по этой проблеме нет и в помине: по словам Дарьи, бывший супруг не захотел делиться деньгами, поэтому вывел 250 миллионов рублей со счетов.

«Наша сторона согласилась на их предложение, но сказала, что у нас есть определенные условия, например, имущество пополам, — заявила телеканалу «360» Дарья Глушакова. —

Эти деньги копились годами, это совместно нажитое имущество, а он его вывел. Сегодня судья принял ходатайство, которое мы подали, о том, что он вывел деньги.

Мы предоставили доказательства этого, и теперь это приобщено к материалам дела».

Позиции Глушаковой вторит и Жорин. Он отметил, что ожидал более ожесточенного противостояния за дочерей, а также заявил, что продать семейный дом у Глушакова не удалось.

«Завтра будет рассматриваться вопрос по взысканию алиментов, — говорил адвокат. — Но он в данном случае не настолько принципиален, поскольку основным было то, что дети должны проживать с мамой. Знаем, что, к сожалению, футболистам иногда удается через суд забрать детей. И слышали, что Глушаков угрожал Дарье, что задействует все свои деньги и ресурсы для того, чтобы дочери остались с ним. Но этого не случилось.

Мы не сомневались, что добьемся проживания детей с Дарьей в законном порядке, но ожидали ожесточенного противостояния. С домом видимо, у Дениса что-то не получилось, он уже снял его с продажи, больше нет объявления. Понял, наверное, что фокусы вряд ли пройдут.

Это дело рассматривается в отдельном производстве. На прошлом заседании тоже случился переломный момент. Если помните, у нас раньше не принимали уточненный иск, а на предыдущем заседании его приняли и сделали запрос по дому. Возможно, именно это и подтолкнуло Дениса выйти из спора за детей».

Слова по проданному дому Жорин позже пояснил в твиттере:

«Сегодня в Никулинском суде Денис Глушаков частично признал наш иск. Он больше не требует оставить детей с ним и взыскать с жены алименты.

А переоформленный на Дарью дом снят с продажи. Молодец. Осталось вернуть на счета 300 миллионов, и — game over».

Денис и Дарья Глушаковы познакомились в 2008 году. Тогда девушке было 17 лет, а футболисту — 20. Пара воспитывает двух дочерей — Валерию (26 сентября 2011) и Александру (15 декабря 2016). Летом 2018 года Глушаковы подали на развод: судебные тяжбы благодаря самим сторонам процесса стали достоянием общественности, а вывод денежных средств с семейного счета, желание футболиста оставить дочерей у cебя и угрозы в адрес бывшей супруги вызвали большой резонанс в СМИ.

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