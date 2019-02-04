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Совершить чудо: дочь Тутберидзе выступает на юниорском ЧР. LIVE

Онлайн-трансляция произвольного танца на фигурном юниорском ЧР

На юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Перми танцевальные пары соревнуются в произвольном танце. Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным постарается подняться с девятого места, которое дуэт занимает после ритм-танца. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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Трансляция
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10:32

Эх! Во время твизла падает Ольга! А начиналось то все очень даже неплохо для ребят.

10:30

Синхронное параллельное вращение.

10:29

Поддержка с хорошей прокруткой удается спортсменам!

10:29

Вышли на лед Ольга Мамченкова и Марк Волков. Они представляют Самарскую область.

10:28

Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин получили 77, 76 балла. Их общий результат — 125, 71. Пока они третьи.

10:26

Ух, какая красивая поддержка! Но не очень чисто поставил на лед свое партнершу на лед.

10:25

Еще несколько подряд твизлов приличного уровня.

10:24

Чисто и синхронно выполняет твизл пара.

10:23

Пара катается под музыку Бетховена.

10:23

Вышли на лед Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин. Они представляют Оренбург.

10:22

Дайнеко и Окин получили 85,49 балла. Их общий результат составил 139,94. Пока они занимают промежуточное второе место.

10:19

Отличное вращение демонстрируют спортсмены.

10:18

Синхронный и качественный твизл делает пара.

10:17

Технически сложную поддержку исполняют спортсмены с хорошим входом в нее.

10:16

Вторыми на льду появляются Ника Дайнеко и Леонид Окин. Спортсмены представляют Москву.

10:14

Cпортсмены за произволку получают балла 88,86. Из общий результат — 146,13.

10:13

Финальная поддержка им тоже удалась. Красиво откатали спортсмены!

10:12

Отменный вход в поддержку с последующей быстрой подкруткой! Блестяще!

10:11

Отличная подкрутка!

10:11

Хорошее параллельное вращение!

10:10

На лед вышли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. После ритм-танца они занимают 12-е место и представляют Московскую область.

10:08

Интересно, что в финале юниорского Гран-при в Ванкувере, который прошел в декабре, в трех видах из четырех россияне заняли весь пьедестал турнира в Канаде.

В том числе Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при в Ванкувере.

10:04

Выходит на разминку первая группа участников.

09:59

Всего сегодня с произвольными программами выступят 15 участников.

09:55

Напомним, что после ритм-танца лидируют Софья Шевченко и Игорь Еременко. У них — 73,03 балла. Второй идет пара Арина Ушакова / Максим Некрасов ( 70.87). Дочка Этери со Смолкиным занимает лишь девятое место.

09:50

Между тем чемпионка России 2019 года Анна Щербакова не расстроилась, что на первенстве России среди юниоров в Перми уступила подругам по группе Этери Тутберидзе – Александре Трусовой и Алене Косторной.

«Я считаю, что все в порядке вещей, так, как должно было быть. На чемпионате России я чисто откатала программу, соревновались похожим составом, но конкуренция между нами продолжается. Победила в Саранске, так как откатала чисто. Здесь допустила ошибку, но знаю, над чем работать, что исправлять.

То, что мы всегда ездим на одни и те же соревнования, это даже удобнее. Знаем друг друга, чувствуем себя комфортно. Между нами конкуренция, побеждает то один, то другой. Это спорт, это нормально», — сказала Щербакова «Спорт Бизнес Online».

09:45

Интересно, что тренер Этери Тутберидзе на своей странице в инстаграме поделилась фотографией со своими воспитанниками – победителями и призерами первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. Даниил Самсонов занял первое место среди юношей. Александра Трусова первенствовала в соревнованиях девушек, Алена Косторная стала второй, Анна Щербакова — третьей.

Также на фото — хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. В руках у Этери собачка Трусовой – Тина, которая путешествует по турнирам вместе с фигуристкой.

Напомним, что те же ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России – 2019 в Саранске, только первенствовала тогда Щербакова.

09:35

Соревнования начнутся в 10.00 мск.

09:30

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным и другие танцевальные пары соревнуются в произвольном танце на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми. Вместе с вами за развитием событий следит Алексей Дубровин.