Совершить чудо: дочь Тутберидзе выступает на юниорском ЧР. LIVE

Между тем чемпионка России 2019 года Анна Щербакова не расстроилась, что на первенстве России среди юниоров в Перми уступила подругам по группе Этери Тутберидзе – Александре Трусовой и Алене Косторной.

«Я считаю, что все в порядке вещей, так, как должно было быть. На чемпионате России я чисто откатала программу, соревновались похожим составом, но конкуренция между нами продолжается. Победила в Саранске, так как откатала чисто. Здесь допустила ошибку, но знаю, над чем работать, что исправлять.

То, что мы всегда ездим на одни и те же соревнования, это даже удобнее. Знаем друг друга, чувствуем себя комфортно. Между нами конкуренция, побеждает то один, то другой. Это спорт, это нормально», — сказала Щербакова «Спорт Бизнес Online».