Совершить чудо: дочь Тутберидзе выступает на юниорском ЧР. LIVE

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Эх! Во время твизла падает Ольга! А начиналось то все очень даже неплохо для ребят.
Синхронное параллельное вращение.
Поддержка с хорошей прокруткой удается спортсменам!
Вышли на лед Ольга Мамченкова и Марк Волков. Они представляют Самарскую область.
Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин получили 77, 76 балла. Их общий результат — 125, 71. Пока они третьи.
Ух, какая красивая поддержка! Но не очень чисто поставил на лед свое партнершу на лед.
Еще несколько подряд твизлов приличного уровня.
Чисто и синхронно выполняет твизл пара.
Пара катается под музыку Бетховена.
Вышли на лед Маргарита Свистунова и Дмитрий Студеникин. Они представляют Оренбург.
Дайнеко и Окин получили 85,49 балла. Их общий результат составил 139,94. Пока они занимают промежуточное второе место.
Отличное вращение демонстрируют спортсмены.
Синхронный и качественный твизл делает пара.
Технически сложную поддержку исполняют спортсмены с хорошим входом в нее.
Вторыми на льду появляются Ника Дайнеко и Леонид Окин. Спортсмены представляют Москву.
Cпортсмены за произволку получают балла 88,86. Из общий результат — 146,13.
Финальная поддержка им тоже удалась. Красиво откатали спортсмены!
Отменный вход в поддержку с последующей быстрой подкруткой! Блестяще!
Отличная подкрутка!
Хорошее параллельное вращение!
На лед вышли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. После ритм-танца они занимают 12-е место и представляют Московскую область.
Интересно, что в финале юниорского Гран-при в Ванкувере, который прошел в декабре, в трех видах из четырех россияне заняли весь пьедестал турнира в Канаде.
В том числе Шевченко и Еременко выиграли финал юниорского Гран-при в Ванкувере.
Выходит на разминку первая группа участников.
Всего сегодня с произвольными программами выступят 15 участников.
Напомним, что после ритм-танца лидируют Софья Шевченко и Игорь Еременко. У них — 73,03 балла. Второй идет пара Арина Ушакова / Максим Некрасов ( 70.87). Дочка Этери со Смолкиным занимает лишь девятое место.
Между тем чемпионка России 2019 года Анна Щербакова не расстроилась, что на первенстве России среди юниоров в Перми уступила подругам по группе Этери Тутберидзе – Александре Трусовой и Алене Косторной.
«Я считаю, что все в порядке вещей, так, как должно было быть. На чемпионате России я чисто откатала программу, соревновались похожим составом, но конкуренция между нами продолжается. Победила в Саранске, так как откатала чисто. Здесь допустила ошибку, но знаю, над чем работать, что исправлять.
То, что мы всегда ездим на одни и те же соревнования, это даже удобнее. Знаем друг друга, чувствуем себя комфортно. Между нами конкуренция, побеждает то один, то другой. Это спорт, это нормально», — сказала Щербакова «Спорт Бизнес Online».
Интересно, что тренер Этери Тутберидзе на своей странице в инстаграме поделилась фотографией со своими воспитанниками – победителями и призерами первенства России по фигурному катанию среди юниоров в Перми. Даниил Самсонов занял первое место среди юношей. Александра Трусова первенствовала в соревнованиях девушек, Алена Косторная стала второй, Анна Щербакова — третьей.
Также на фото — хореограф группы Даниил Глейхенгауз и тренер Сергей Дудаков. В руках у Этери собачка Трусовой – Тина, которая путешествует по турнирам вместе с фигуристкой.
Напомним, что те же ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал на чемпионате России – 2019 в Саранске, только первенствовала тогда Щербакова.
Соревнования начнутся в 10.00 мск.
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным и другие танцевальные пары соревнуются в произвольном танце на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Перми. Вместе с вами за развитием событий следит Алексей Дубровин.