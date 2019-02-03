«Надо еще больше прыжков»: как Трусова пугает мир

Курсы валют$ 65.47 (+0.021) 75.00 (+0.037)
Москва: 0°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Испания / Примера
15:00
ЛевантеХетафе
0:0
закончен
18:15
Реал СосьедадАтлетик Б
2:1
закончен
20:30
БарселонаВаленсия
2:2
закончен
22:45
СельтаСевилья
1:0
закончен
Франция / Лига 1
22:00
АнжеДижон
1:0
закончен
22:00
МонакоТулуза
2:1
закончен
22:00
РеннАмьен
1:0
закончен
23:00
РеймсМарсель
2:1
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
1:0
закончен
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионУотфорд
0:0
закончен
18:00
БёрнлиСаутгемптон
1:1
закончен
18:00
ЧелсиХаддерсфилд Таун
5:0
закончен
18:00
Кристал ПэласФулхэм
2:0
закончен
18:00
ЭвертонВулверхэмптон
1:3
закончен
20:30
Кардифф СитиБорнмут
2:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
ЭмполиКьево
2:2
закончен
20:00
НаполиСампдория
3:0
закончен
22:30
ЮвентусПарма
3:3
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймФортуна
1:1
закончен
17:30
БайерБавария
3:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФБоруссия Д
1:1
закончен
17:30
ГертаВольфсбург
0:1
закончен
17:30
НюрнбергВердер
1:1
закончен
20:30
Шальке-04Боруссия М
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьСКА
1:0
закончен
14:00
БарысЙокерит
8:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевАмур
3:1
закончен
15:00
АвтомобилистВитязь
2:1 (Б)
закончен
15:00
ТракторМеталлург Мг
3:1
закончен
17:00
СеверстальЦСКА
0:4
закончен
17:00
Динамо МАдмирал
0:3
закончен
17:00
Динамо МнДинамо Р
3:1
закончен
17:30
СпартакАк Барс
3:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЭдмонтон Ойлерз
5:4 (ОТ)
закончен
22:00
Монреаль КанадиенсНью-Джерси Дэвилз
2:3 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсСент-Луис Блюз
2:4
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсЛос-Анджелес Кингз
4:2
закончен
03:00
Флорида ПантерзВегас Голден Найтс
3:1
закончен
03:00
Оттава СенаторзДетройт Ред Уингз
0:2
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсПиттсбург Пингвинз
3:2
закончен
03:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
9:3
закончен
04:00
Нью-Йорк РейнджерсТампа-Бэй Лайтнинг
2:3
закончен
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
3:4 (ОТ)
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
1:3
закончен
06:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
1:5
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксАризона Койотс
3:2 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
Цмоки-Минск УНИКС
57:99
закончен
15:30
Парма Нижний Новгород
80:85
закончен
16:00
Автодор Астана
64:88
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
101:111
закончен
03:00
Вашингтон УизардсМилуоки Бакс
115:131
закончен
03:00
Орландо МэджикБруклин Нетс
102:89
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсЧикаго Буллз
125:118
закончен
03:30
Майами ХитИндиана Пэйсерс
88:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсДаллас Маверикс
98:111
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
115:101
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
113:108
закончен
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
98:125
закончен
05:00
Финикс СанзАтланта Хоукс
112:118
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
106:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзФиладельфия Сиксерс
115:108
закончен
Фигурное катание / Юниорский ЧР по фигурному катанию
15:30
Девушки, короткая программа
1
Алена Косторная
79,97
закончен
18:15
Танцевальные пары, ритм-танец
1
Шевченко / Еременко
73,03
закончен
Хоккей с мячом /
17:30
Сборная России стала чемпионом мира по хоккею с мячом
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
06:00
Сергей Ковалев вернул чемпионский пояс
закончен
Фигурное катание / ЧР по фигурному катанию среди юниоров
12:00
Юноши, короткая программа
1
Даниил Самсонов
87,07
2
Петр Гуменник
85,94
3
Артур Даниелян
84,00
закончен
Испания / Примера
14:00
ВильярреалЭспаньол
2:2
закончен
18:15
БетисАтлетико М
1:0
закончен
20:30
ЭйбарЖирона
3:0
закончен
22:45
Реал МадридАлавес
не начался
Франция / Лига 1
17:00
НимМонпелье
1:1
закончен
19:00
Сент-ЭтьенСтрасбург
перенесен
23:00
ЛионПСЖ
не начался
Англия / Премьер-лига
17:05
Лестер СитиМанчестер Юнайтед
0:1
закончен
19:30
Манчестер СитиАрсенал
3:1
закончен
Италия / Серия А
14:30
СПАЛТорино
0:0
закончен
17:00
УдинезеФиорентина
1:1
закончен
17:00
ДженоаСассуоло
1:1
закончен
20:00
Интер МБолонья
0:1
закончен
22:30
РомаМилан
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
АугсбургМайнц
3:0
закончен
20:00
ШтутгартФрайбург
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
0:1
3 период
22:00
Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
1:1
1 период
22:00
Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
1:0
1 период
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
ТорпедоНефтехимик
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
ХК СочиЛокомотив
3:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Локомотив-Кубань
70:57
закончен
19:30
Зенит Химки
86:82
закончен
НБА / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк НиксМемфис Гриззлиз
online
22:00
Бостон СелтиксОклахома-Сити Тандер
24:20
1 четверть
23:00
Торонто РэпторсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
Фигурное катание / Первенство России среди юниоров
12:00
Произвольная программа, юноши
1
Даниил Самсонов
249,33
закончен
15:15
Короткая программа, пары
1
Мишина / Галлямов
72,44
закончен
17:15
Произвольная программа, девушки
1
Александра Трусова
233,99
закончен
Италия / Серия А
21:00
ФрозинонеЛацио
не начался
23:00
КальяриАталанта
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Вест Хэм ЮнайтедЛиверпуль
не начался
Испания / Примера
23:00
Райо ВальеканоЛеганес
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьКуньлунь Ред Стар
не начался
17:00
АвтомобилистМеталлург Мг
не начался
17:00
Салават ЮлаевБарыс
не начался
17:00
ТракторЙокерит
не начался
19:00
СеверстальАмур
не начался
19:30
АвангардСКА
не начался
19:30
ВитязьАдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЦСКА
не начался
20:30
СлованДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
20:00
Калев ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
«Надо еще больше прыжков»: как Трусова пугает мир

Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России

Фигуристка Александра Трусова завоевала золото на первенстве России среди юниоров. Второе место заняла Алена Косторная, тройку призеров замкнула еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе Анна Щербакова. По окончании соревнований Трусова выразила намерение увеличить количество прыжков в своей программе, а также поделилась планами перед юниорским чемпионатом мира.

3 февраля в Перми состоялись итоговые прокаты в турнире женского одиночного катания в рамках первенства России среди юниоров. Уверенную победу в соревнованиях одержала Александра Трусова. Тройку призеров также составили фигуристки из группы известного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная и Анна Щербакова, которые заняли второе и третье места соответственно.

Реклама

Накануне на национальном первенстве юные спортсменки продемонстрировали короткую программу, по итогам которой чемпионка соревнований расположилась только на седьмой строчке. Трусова ошиблась при выполнении каскада тройной лут + тройной риттбергер, не сумев сохранить равновесие и упав после второго прыжка. Перед произвольной программой 14-летняя фигуристка имела в своем активе 69,55 балла, что было на 10,5 балла меньше, чем у лидера Алены Косторной.

В произвольной программе Трусова выступала во второй разминке. В своем номере она успешно выполнила целых два четверных прыжка.

Первый был включен в каскад с тройным тулупом, а в второй стал одиночным.

За произвольную программу россиянка, которая является действующей чемпионкой мира и России среди юниоров, набрала 164,44 балла, что на почти шесть баллов больше мирового рекорда, установленного Алиной Загитовой (158,50).

Однако данный результат в официальную статистику Международного союза конькобежцев (ИСУ) не войдет в связи с тем, что национальные турниры проводятся не под эгидой всемирной организации.

Общий показатель Трусовой составил 233,99 балла, который позволил ей занять первое место и получить прямую путевку на юниорский чемпионат мира, который пройдет с 4 по 10 марта в хорватском Загребе.

По словам Трусовой, она перед победным выступлением в произвольной программе сделала работу над ошибками из прошлого номера и не имела проблем с психологией.

«Я выходила катать произвольную только чисто, потому что я на много баллов отстаю после неудачного проката короткой программы. Очень рада, что у меня получилось. После короткой тренеры сказали мне про ошибки, я сама анализировала, почему у меня не получилось. За ночь, за начало этого дня я успела забыть про короткую программу и настроиться на чистый прокат в произвольной», — цитирует Трусову ТАСС.

Также фигуристка рассказала о своем желании отправиться в Загреб и успешно выступить на мировом первенстве. Накануне турнира 14-летняя россиянка выразила желание усложнить свою программу и прибавить количество прыжков. Так, Трусова поведала о планах выучить аксель в три оборота.

«Пока я ничего не планирую относительно чемпионата мира, по прыжковому набору будем решать с тренерами за две-три недели по моему состоянию, но я хочу, чтобы их было все-таки больше, чем два. Натан Чен делал в одной программе четыре четверных – лутц, флип и два тулупа плюс еще тройной аксель и еще два каскада, это круто.

Могу ли я так? Каждый день все по-разному, могу сделать, могу не сделать. Все пробуют, все рассчитывают свои собственные силы», — заявила спортсменка, уточнив, что тройной аксель ей необходим для включения в короткую программу на следующий сезон.

В этом же сезоне Трусова завоевала золотые медали на юниорских этапах Гран-при в Литве и Армении и стала второй в финале, уступив Косторной. Удачно выступила юная фигуристка и на взрослом чемпионате России, где стала второй.

А чемпионкой страны этого года является Анна Щербакова, которая считалась одной из фавориток юниорского первенства. Однако после короткой программы Щербакова шла второй, имея в своем активе 77,17 балла.

Произвольную программу ученица Тутберидзе провела не так удачно, как могла. 14-летняя спортсменка упала после первого же прыжка, не устояв на ногах при выполнении четверного лутца. При базовой стоимости 11,5 балла за данный элемент она потеряла практически шесть баллов.

Данная ошибка оказалась единственной в программе Щербаковой, но роковой — с общим результатом 223,97 балла фигуристка завоевала бронзу, но не получила гарантированного места в составе сборной на юниорский чемпионат мира.

При этом о мировом первенстве юная спортсменка на данный момент не думает. Следующим турниром для Щербаковой станет Европейский юношеский Олимпийский фестиваль в Сараево, который пройдет с 9 по 16 февраля.

«Для меня большая честь представлять нашу страну на этом фестивале. В моей карьере еще не было подобных соревнований, это будет очень интересный опыт, я уверена. Сейчас буду ориентироваться на эти старты, затем — на чемпионат мира в Загребе»,

— сказала Щербакова.

Действующая чемпионка финала Гран-при среди юниоров Алена Косторная выразила радость в связи с серебром российского первенства в Перми. Свое достижение 15-летняя фигуристка посвятила матери, которая 3 февраля отмечает свой день рождения. К слову, выступление Косторной резко отличается от ее партнерш из группы Тутберидзе: в арсенале россиянки нет ни одного прыжка в четыре оборота.

Несмотря на это свою программу Алена откатала чисто и, набрав в общей сумме и без того сумасшедшие 230,79 балла, получила путевку на юниорский чемпионат мира.

«Сейчас могу сказать, что после этого чемпионата у меня останутся самые позитивные эмоции. Я смогла чисто и красиво и исполнить обе программы, порадовать публику, сделала все без запинок и подтычек. Шла выдавать свой максимум, постаралась выступить лучше, чем на чемпионате России, и в целом я довольна», — рассказала Косторная.

Как и Трусова, она поделилась планами выучить тройной аксель к следующему сезону. При этом в этом соревновательному году Косторная уже тренировала данный прыжок, однако выполнить его чисто спортсменка пока не может.

«Буду очень стараться — наши японские соперницы уже освоили четверные прыжки, делают тройные аксели»,

— заключила фигуристка.

Первенство России среди юниоров закроется 4 февраля. В дисциплине танцев на льду пройдут заключительные прокаты, а затем спортивные пары продемонстрируют произвольную программу.

В соревнованиях мужского одиночного катания победу одержал 13-летний ученик Этери Тутберидзе фигурист Даниил Самсонов, набравший в общей сумме 249,33 балла.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».