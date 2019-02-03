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Забрал лишний кусок: на Бекхэма подали в суд

Старт «Интера» Бекхэма в МЛС может быть отложен из-за судебных исков

Бывший капитан сборной Англии, ныне один из владельцев американского «Интер Майами» Дэвид Бекхэм был вызван в суд. На англичанина подали два иска из-за возможных нарушений в процессе строительства стадиона будущего клуба МЛС. В связи с этим дебют «Интера» может быть отложен на неопределенный срок.

Бывший капитан сборной Англии по футболу и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм получил оповещения о двух судебных исках в США. Известный английский футболист, который в настоящее время занимается предпринимательской деятельностью и является одним из основателей американского футбольного клуба «Интер Майами», обвиняется в несоответствии данных технической документации по строительству стадиона для своей команды. По мнению истцов, Бекхэм отошел от документальных договоренностей, в связи с чем планы по строительству арены для будущего дебютанта американской футбольной лиги МЛС не отвечают указанным в соглашениях проекту.

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По информации английской газеты Daily Mail,

англичанин задействовал для строительства стадиона площадь в размере 64 гектаров, тогда как в документах прописана иные цифры — 53 гектаров.

Во втором судебном иске истец требует от прославленного футболиста опубликовать в открытом доступе имена людей, действующих в сделке о передачи территории под стадион. Так, Бекхэм, согласно повестке, обязан раскрыть личности всех его партнеров и лоббистов проекта.

Напомним, что английский полузащитник, завершивший профессиональную карьеру футболиста в 2013 году, пять лет провел в США, выступая за «Лос-Анджелес Гэлакси». В 2007 году Бекхэм подписал контракт с лигой МЛС, согласно которому ему будет предоставлено право приобрести франшизу первенства по заниженной стоимости в размере $25 млн. Спустя семь лет, 5 февраля 2014 года он использовал данную опцию и объявил о создании футбольного клуба в рамках своего проекта.

Вместе с Бекхэмом в состав руководства клуба входят боливийский миллиардер Марсело Клауре, британский продюсер Саймон Фуллер, предприниматели из Майами братья Хорхе и Хосе Мас и японский миллиардер Масаеси Сон.

По плану, новая команда будет базироваться в Майами, а дебютирует в главной лиге США в 2020 году. В сентябре прошлого года Бекхэм официально представил логотип и название клуба — «Интер Майами».

Однако еще в процессе подготовки проекта о создании клуба у англичанина возникли проблемы с американскими властями относительно строительства арены для будущей команды.

Изначально «Интер Майами» должен был, по плану руководства клуба, провести свой первый сезон в МЛС в 2017 году. Однако первоначальный план по строительству стадиона был отвернут администрацией города. В связи с данной проблемой глава лиги Дон Гарбер отказал Бекхэму во франшизе до тех пор, пока тот не получит документальной договоренности о разрешении на постройку собственного стадиона.

Исходный план экс-капитана сборной Англии состоял в том, чтобы арена «Интер Майами» располагалась на побережье в центре Майами, а само строительство стадиона осуществлялось на частные средства Бекхема и его партнеров.

Однако комиссары округа Майами-Дейд заявили о намерении использовать данную территорию для застройки офисными зданиями и дальнейшим планом расширить площадь порта для грузовых перевозок.

На предложение о переносе портового комплекса в другую зону был дан отказ, отметив, что стадион в данном месте увеличит трафик и проблемы с передвижением граждан.

После этого руководство «Интера» рассмотрело предложение окружного мэра Карлоса Хименеса о строительстве стадиона по соседству с ареной клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», и группа Бекхэма ответила на него согласием, продемонстрировав макет стадиона, который должен был вмещать до 20 тысяч зрителей. Однако запрет на стройку выдал мэр города Томас Регаладо и городской управляющий Дэниэл Алфонсо, сославшись на недовольство местных жителей.

Спустя год стало известно, что руководство «Интер Майами» достигло предварительного соглашения о строительстве стадиона недалеко от бейсбольной арены клуба «Майами Марлинс», однако в ноябре 2015 года инвестиционная группа Бекхэма отказалась подписывать контракт в связи с вероятной инфляцией на цены домов и участков на территории арены.

Через месяц был опубликован план о строительстве стадиона в городском районе Овертаун рядом с Майами-рекой в нескольких кварталах к северо-западу от центра Майами. Данный проект был одобрен, после чего Бекхэм и другие члены руководства «Интера» подписали контракт на покупку частного участка земли. Согласно ему, открытие стадиона было запланировано на 2021 год, а первый сезон в МЛС «Интер Майами» должен был провести на временной арене.

Сам план Бекхэма заключался в строительстве не только футбольного стадиона, но и застройку отелями, офисными помещениями и магазинами на территории арены.

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