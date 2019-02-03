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19:30
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Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
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Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
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Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
Наследник Плющенко: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

Онлайн произвольной программы юношей на первенстве России среди юниоров

,
Юноши показывают произвольную программу на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров. По итогам короткого выступления первое место занял ученик Тутберидзе Даниил Самсонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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13:23

Четверной сальхов! В 14 лет! Нечеткое приземление, но попытка хорошая.

13:22

Есть очень важная отличительная черта у учеников Тутберидзе — борются за абсолютно все прыжки! Не все получается, но спасают на морально-волевых многое.

13:19

Егор Рухин, еще один подопечный Этери Тутберидзе, показывает свой номер!

13:18

139,32 балла — третье промежуточное место!

13:16

Почти все получилось у Ильи. Тройной аксель + тройной тулуп замечательный, правда коснулся рукой при первом каскаде. И продолжают не успевать юноши за музыкой — очень быстро.

13:13

Илья Яблоков появляется на льду!

13:12

143,66 балла — второе промежуточное место! Хороший результат!

13:09

Радостно вскинул руками Андрей после проката — он доволен. И тренер обнимает юношу тренер, все по делу, он заслужил. Тройным лутцом и тройным риттбергером владеет.

13:08

Та же проблема, что и у предыдущих молодых участников. Негармоничная программа. Вроде и прыжки у Андрея отличные, и скорости высокие, но вот с попаданием и сочетанием музыки какая-то беда.

13:06

Андрей Кутовой появляется на льду! Продолжаем!

13:05

Пока небольшой перерыв у нас. Вот, как выглядит вторая группа участников:

13:00

Результаты участников первой разминки:

12:59

122,35 балла. Сам разобрал свои ошибки Михаил в зоне kiss and cry.

12:55

Хорошей получилась у Михаила программа. Каскад тройной лутц + тройной риттбергер, правда, не без ошибок. Два акселя подряд зато исполнил в середине номера.

12:51

Закрывает первую разминку Михаил Полянский!

12:50

122,29 балла. По технике очень далеко от Ерохова. Плюс два минуса получил.

12:49

Ошибка на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, за которой последовала и потеря скорости.

12:45

Обидно, что в первой части номера упал Матвей с каскада. У него и без того не самый сильный прыжковый набор.

12:43

Появляется на льду Матвей Ветлугин с вномером под саундтрек из фильма «Величайший шоумен»!

12:43

153,01 балла — пока самая высокая оценка за сегодня. Нельзя сказать, что в восторге и он, и Этери Георгиевна.

12:41

Техника за 80 баллов. Четверной тулуп в концовке сильной поправил положение Алексея!

12:40

Очень быстро и динамично, вторая часть номера и вовсе без ошибок. Но отминусуют за приземление на руку.

12:39

Конечно, пора уже Алексею переходить во взрослое катание. Степ-аут у него на четверном прыжке, но это однозначно одна из самых сильных программ.

12:36

Появляется на льду ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов!

12:36

133,01 балла — выходит на первое промежуточное место Королев.

12:36

И, что важно, сорвал аплодисменты зрителей и тренера Артем. Умеет зажигать!

12:34

Но прыжковый набор, кстати, достаточно хороший у Артема — каскады тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов, хотя и со степ-аутом. Не все удалось чисто исполнить, зато без падений. За старания твердая пятерка. По технике он обыграл Свириденко достаточно сильно.

12:33

Опять же не совсем понятно, зачем юные спортсмены выбирают себе такие сложные композиции — старался Артем ускоряться, но мало этого, нужно показывать действительно взрослое катание для таких номеров.

12:29

Артем Королев выходит на лед с номером под Queen!

12:28

108,25 балла — не удался номер, нечего тут говорить.

12:27

Двойной аксель в каскаде вместо тройного прыжка — это, конечно, слабо.

12:26

Эх, и Кириллу не удалось реабилитироваться за короткий номер. Не докрутил в первой части программы тройной прыжок, а во втором отрезке номера и вовсе дважды упал. Плюс ко всему, опоздал с музыкой.

12:22

122,30 балла ставят судьи Леониду после очень долгих совещаний. Не лучший его прокат.

12:23

Выходит на лед Кирилл Яковлев!

12:19

Юноша шутит, что заберут его в армию из-за этого проката. 18 лет молодому человеку, можно понять.

12:18

«Не ждал, что с сальхова упаду», — с неловком улыбкой говорит Леонид тренеру.

12:16

Свалился на четверном сальхове, кстати. Каскад с ойлером и флип зато получились. По лицу юноши видно, что недоволен он.

12:13

Да, не задалась у Леонида и произвольная программа. Допустил он несколько падений. Но и помимо недостатков в технической части хотелось бы отметить, что не слишком гармоничный номер — слишком медленно, образ непонятный.

12:10

Появляется на льду Леонид Свириденко! Начинаем!

12:10

Также нельзя не вспомнить, что в произвольной программе разрешены четверные прыжки. Их мы сегодня должны увидеть от Алексея Ерохова и Леонида Свириденко.

12:10

Худший результат в короткой программе показал Кирилл Яковлев — 57,06 балла. Он выступит под вторым номером с произвольной программой.

12:05

Напоминаем расписание сегодняшнего дня на турнире: 15:15 — Парное катание. Короткая программа. 17:15 — Девушки. Произвольная программа

12:00

Идет представлением официальных лиц! Совсем скоро на разминку выйдет первая разминка.

11:55

Разминки в произвольной программе выглядят следующим образом:

11:50

Напомним, что после короткой программы лидирует Даниил Самсонов, ученик Этери Тутберидзе. Молодой человек набрал за короткий номер фантастические 87,07 балла. Вторым идет Петр Гумменик (86,94), а замыкает тройку лучших Артур Даниелян (84,00).

11:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.