Наследник Плющенко: ученик Тутберидзе бьется за золото. LIVE

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Четверной сальхов! В 14 лет! Нечеткое приземление, но попытка хорошая.
Есть очень важная отличительная черта у учеников Тутберидзе — борются за абсолютно все прыжки! Не все получается, но спасают на морально-волевых многое.
Егор Рухин, еще один подопечный Этери Тутберидзе, показывает свой номер!
139,32 балла — третье промежуточное место!
Почти все получилось у Ильи. Тройной аксель + тройной тулуп замечательный, правда коснулся рукой при первом каскаде. И продолжают не успевать юноши за музыкой — очень быстро.
Илья Яблоков появляется на льду!
143,66 балла — второе промежуточное место! Хороший результат!
Радостно вскинул руками Андрей после проката — он доволен. И тренер обнимает юношу тренер, все по делу, он заслужил. Тройным лутцом и тройным риттбергером владеет.
Та же проблема, что и у предыдущих молодых участников. Негармоничная программа. Вроде и прыжки у Андрея отличные, и скорости высокие, но вот с попаданием и сочетанием музыки какая-то беда.
Андрей Кутовой появляется на льду! Продолжаем!
Пока небольшой перерыв у нас. Вот, как выглядит вторая группа участников:
Результаты участников первой разминки:
122,35 балла. Сам разобрал свои ошибки Михаил в зоне kiss and cry.
Хорошей получилась у Михаила программа. Каскад тройной лутц + тройной риттбергер, правда, не без ошибок. Два акселя подряд зато исполнил в середине номера.
Закрывает первую разминку Михаил Полянский!
122,29 балла. По технике очень далеко от Ерохова. Плюс два минуса получил.
Ошибка на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, за которой последовала и потеря скорости.
Обидно, что в первой части номера упал Матвей с каскада. У него и без того не самый сильный прыжковый набор.
Появляется на льду Матвей Ветлугин с вномером под саундтрек из фильма «Величайший шоумен»!
153,01 балла — пока самая высокая оценка за сегодня. Нельзя сказать, что в восторге и он, и Этери Георгиевна.
Техника за 80 баллов. Четверной тулуп в концовке сильной поправил положение Алексея!
Очень быстро и динамично, вторая часть номера и вовсе без ошибок. Но отминусуют за приземление на руку.
Конечно, пора уже Алексею переходить во взрослое катание. Степ-аут у него на четверном прыжке, но это однозначно одна из самых сильных программ.
Появляется на льду ученик Этери Тутберидзе Алексей Ерохов!
133,01 балла — выходит на первое промежуточное место Королев.
И, что важно, сорвал аплодисменты зрителей и тренера Артем. Умеет зажигать!
Но прыжковый набор, кстати, достаточно хороший у Артема — каскады тройной флип + тройной тулуп и тройной лутц + тройной сальхов, хотя и со степ-аутом. Не все удалось чисто исполнить, зато без падений. За старания твердая пятерка. По технике он обыграл Свириденко достаточно сильно.
Опять же не совсем понятно, зачем юные спортсмены выбирают себе такие сложные композиции — старался Артем ускоряться, но мало этого, нужно показывать действительно взрослое катание для таких номеров.
Артем Королев выходит на лед с номером под Queen!
108,25 балла — не удался номер, нечего тут говорить.
Двойной аксель в каскаде вместо тройного прыжка — это, конечно, слабо.
Эх, и Кириллу не удалось реабилитироваться за короткий номер. Не докрутил в первой части программы тройной прыжок, а во втором отрезке номера и вовсе дважды упал. Плюс ко всему, опоздал с музыкой.
122,30 балла ставят судьи Леониду после очень долгих совещаний. Не лучший его прокат.
Выходит на лед Кирилл Яковлев!
Юноша шутит, что заберут его в армию из-за этого проката. 18 лет молодому человеку, можно понять.
«Не ждал, что с сальхова упаду», — с неловком улыбкой говорит Леонид тренеру.
Свалился на четверном сальхове, кстати. Каскад с ойлером и флип зато получились. По лицу юноши видно, что недоволен он.
Да, не задалась у Леонида и произвольная программа. Допустил он несколько падений. Но и помимо недостатков в технической части хотелось бы отметить, что не слишком гармоничный номер — слишком медленно, образ непонятный.
Появляется на льду Леонид Свириденко! Начинаем!
Также нельзя не вспомнить, что в произвольной программе разрешены четверные прыжки. Их мы сегодня должны увидеть от Алексея Ерохова и Леонида Свириденко.
Худший результат в короткой программе показал Кирилл Яковлев — 57,06 балла. Он выступит под вторым номером с произвольной программой.
Напоминаем расписание сегодняшнего дня на турнире: 15:15 — Парное катание. Короткая программа. 17:15 — Девушки. Произвольная программа
Идет представлением официальных лиц! Совсем скоро на разминку выйдет первая разминка.
Разминки в произвольной программе выглядят следующим образом:
Напомним, что после короткой программы лидирует Даниил Самсонов, ученик Этери Тутберидзе. Молодой человек набрал за короткий номер фантастические 87,07 балла. Вторым идет Петр Гумменик (86,94), а замыкает тройку лучших Артур Даниелян (84,00).
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы юношей на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.