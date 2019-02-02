Кто сменит Коляду: гений Тутберидзе захватил лидерство. LIVE

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Воспитанник академии Евгения Плющенко Артем Ковалев выходит на лед! Под саундтрек из фильма «Бэтмен навсегда».
Этери Георгиевна сегодня непривычно в хорошем расположении духа. Наслаждаемся, пока можем.
А вот фигуристы, которые представят вторую группу участников. Здесь и действующий победитель турнира Алексей Ерохов.
Результаты первой разминки:
Да, лишь 57,06 балла — последнее место. Подбадривают Яковлева его тренеры.
Под очень даже юношеский трек из «Пиратов Карибского моря» выступил Кирилл — и это самое приятное из его выступления. Падение, заваленный каскад и бабочка. Займет он сейчас последнее место.
Но а закрывает разминку Кирилл Яковлев!
87,07 у 13-летнего Самсонова! 87,07!!! И улыбающаяся Тутберидзе. Турнир уже можно заканчивать.
Этери Георгиевна улыбнулась! Вот это да! Действительно сильнейшее выступление. Не зря Даниила называют сильнейшим юниором России. Все идеально — тройной аксель есть, скорости шикарные, классический каскад тройной лутц + тройной риттбергер идеален.
Молодой гений Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выходит на лед! Здесь важно напомнить, что четверные прыжки запрещены на первенстве среди юниоров.
76,60 — очень хорошие баллы! Нет у него в арсенале тройного акселя, но зато компоненты отличные.
Ох, завидное спокойствие и хладнокровие у Андрея. Практически идеальное выступление — двойной аксель, тройной риттбергер, но небольшая помарка на тройном флипе.
Один из самых молодых фигуристов на турнире Андрей Кутовой выходит на лед! Ему только 13 лет.
79,85 балла получает Мозалев — доволен и он, и его тренер! Пока самое сильное выступление на сегодня.
Пока у всех юнош сегодня получается обязательный тройной флип. Это радует.
Не без помарок, но в целом очень даже сильный номер. Вращения скоростные, прыжки идеальные — трибуны ликуют. Перекатал он Яблокова по технике — 43,66.
Представитель петербургской школы Андрей Мозалев появляется на льду! Юноша выступает под Фрэнка Синатру.
75,38 балла получает Яблоков!
Вау, а вот это было действительно круто! Получились у Ильи все прыжковые элементы — каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип. Но, кажется, вращения были не на шибко сильной скорости. Посмотрим на оценки. Но за технику он получает 41,30 балла — почти на 11 пунктов обгоняет от Ветлугина.
Появляется на льду Илья Яблоков со своей программой! Он занимается в школе «Москвич».
62,85 балла получает Ветлугин — не самые высокие оценки.
Не получился у Матвея тройной риттбергер — сделал только два оборота. Но завершил свое выступление чистейшим тройным флипом, это было здорово.
Открывает сегодняшние соревнования Матвей Ветлугин! Поехали!
В первой группе участников выступят следующие фигуристы:
Идет представление официальных лиц. Совсем скоро на лед выйдет первая разминка.
Сегодня пройдут также следующие виды: 15:30 — Девушки. Короткая программа 18:15 — Танцы на льду. Ритм-танец
В Перми начинается чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Юноши представят короткую программу, которая начнется после разминки. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.