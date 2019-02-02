Кто сменит Коляду: гений Тутберидзе захватил лидерство. LIVE

Вау, а вот это было действительно круто! Получились у Ильи все прыжковые элементы — каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип. Но, кажется, вращения были не на шибко сильной скорости. Посмотрим на оценки. Но за технику он получает 41,30 балла — почти на 11 пунктов обгоняет от Ветлугина.