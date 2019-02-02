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ТорпедоНефтехимик
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ХК СочиЛокомотив
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Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
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Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
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Монреаль КанадиенсЭдмонтон Ойлерз
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Зенит Химки
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Кто сменит Коляду: гений Тутберидзе захватил лидерство. LIVE

Онлайн-трансляция короткой программы юношей на ЧР среди юниоров

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На чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров в Перми Алексей Ерохов, Артур Даниелян и другие сильнейшие юноши страны соревнуются в короткой программе. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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12:49

Воспитанник академии Евгения Плющенко Артем Ковалев выходит на лед! Под саундтрек из фильма «Бэтмен навсегда».

12:48

Этери Георгиевна сегодня непривычно в хорошем расположении духа. Наслаждаемся, пока можем.

12:45

А вот фигуристы, которые представят вторую группу участников. Здесь и действующий победитель турнира Алексей Ерохов.

12:44

Результаты первой разминки:

12:42

Да, лишь 57,06 балла — последнее место. Подбадривают Яковлева его тренеры.

12:40

Под очень даже юношеский трек из «Пиратов Карибского моря» выступил Кирилл — и это самое приятное из его выступления. Падение, заваленный каскад и бабочка. Займет он сейчас последнее место.

12:38

Но а закрывает разминку Кирилл Яковлев!

12:37

87,07 у 13-летнего Самсонова! 87,07!!! И улыбающаяся Тутберидзе. Турнир уже можно заканчивать.

12:34

Этери Георгиевна улыбнулась! Вот это да! Действительно сильнейшее выступление. Не зря Даниила называют сильнейшим юниором России. Все идеально — тройной аксель есть, скорости шикарные, классический каскад тройной лутц + тройной риттбергер идеален.

12:32

Молодой гений Этери Тутберидзе Даниил Самсонов выходит на лед! Здесь важно напомнить, что четверные прыжки запрещены на первенстве среди юниоров.

12:31

76,60 — очень хорошие баллы! Нет у него в арсенале тройного акселя, но зато компоненты отличные.

12:28

Ох, завидное спокойствие и хладнокровие у Андрея. Практически идеальное выступление — двойной аксель, тройной риттбергер, но небольшая помарка на тройном флипе.

12:26

Один из самых молодых фигуристов на турнире Андрей Кутовой выходит на лед! Ему только 13 лет.

12:25

79,85 балла получает Мозалев — доволен и он, и его тренер! Пока самое сильное выступление на сегодня.

12:24

Пока у всех юнош сегодня получается обязательный тройной флип. Это радует.

12:23

Не без помарок, но в целом очень даже сильный номер. Вращения скоростные, прыжки идеальные — трибуны ликуют. Перекатал он Яблокова по технике — 43,66.

12:20

Представитель петербургской школы Андрей Мозалев появляется на льду! Юноша выступает под Фрэнка Синатру.

12:19

75,38 балла получает Яблоков!

12:16

Вау, а вот это было действительно круто! Получились у Ильи все прыжковые элементы — каскад тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип. Но, кажется, вращения были не на шибко сильной скорости. Посмотрим на оценки. Но за технику он получает 41,30 балла — почти на 11 пунктов обгоняет от Ветлугина.

12:14

Появляется на льду Илья Яблоков со своей программой! Он занимается в школе «Москвич».

12:13

62,85 балла получает Ветлугин — не самые высокие оценки.

12:11

Не получился у Матвея тройной риттбергер — сделал только два оборота. Но завершил свое выступление чистейшим тройным флипом, это было здорово.

12:08

Открывает сегодняшние соревнования Матвей Ветлугин! Поехали!

12:05

В первой группе участников выступят следующие фигуристы:

12:00

Идет представление официальных лиц. Совсем скоро на лед выйдет первая разминка.

11:50

Сегодня пройдут также следующие виды: 15:30 — Девушки. Короткая программа 18:15 — Танцы на льду. Ритм-танец

11:45

В Перми начинается чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров. Юноши представят короткую программу, которая начнется после разминки. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.