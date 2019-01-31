«Доверие утрачено»: кто готовит революцию в WADA

Совет Европы принял решение выдвинуть министра спорта и туризма Польши Витольда Баньку в качестве кандидата на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). На прошедшем 30 января заседании Банька получил большинство голосов от представителей 28 стран Европы, опередив своих конкурентов, среди которых были министр Норвегии по делам детей и равноправия, вице-президент WADA Линда Хеллеланд (16) и министр труда, экономики, инноваций и спорта Бельгии Филипп Муйтерс, параллельно занимающий пост в совете учредителей международного ведомства (5).

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На пресс-конференции в Варшаве польский чиновник выразил намерение провести серьезные реформы во Всемирном антидопинговом агентстве, а также подчеркнул, что в настоящее время организация существенно утратила свой авторитет и доверие со стороны многих спортсменов.

«Образ WADA нуждается в изменении, многие спортсмены по всему миру утратили доверие к этой системе, что стало следствием отсутствия коммуникации, сложности антидопинговых процедур. Часто спортсмены просто не понимают решений агентства и им кажется, что менеджмент WADA неуважительно относится к спортивному сообществу»,

— цитирует Баньку ТАСС.

В частности, 34-летний министр подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с национальными ведомствами и сообщил о готовности рассекретить многие документы WADA, которые, по его мнению, должны находиться в открытом доступе ради прозрачной работы организации. Также Банька заявил о готовности создать международную сеть антидопинговых агентств всех стран, входящих в состав WADA, для помощи борьбы против применения допинга.

«Сейчас у нас около 30 аккредитованных лабораторий в мире, причем одна находится в Африке. Это большой вызов», — сказал чиновник.

Банька занимает должность министра спорта Польши с ноября 2015 года, а в мае 2017 года был назначен членом Исполкома WADA. В качестве министра он инициировал создание Польского антидопингового агентства (POLADA).

Выборы нового главы Всемирного антидопингового агентства состоятся 7 ноября на заседании совета учредителей ведомства в польском Катовице. Нынешним президентом WADA является 77-летний британец Крейг Риди, который возглавляет организацию с января 2014 года.

В августе прошлого года чиновник заявил, что не намерен сохранять за собой пост и объявил о своем уходе.

«Да, мой мандат заканчивается в начале ноября 2019 года. Я не могу сказать, что хотел бы остаться. Президентский пост почти совершенно точно переходит к представителю правительства какой-либо страны, так как существует система ротации. Международный олимпийский комитет был заинтересован иметь независимого человека, но я не думаю, что правительствам это понравится. Полагаю, что это будет человек из правительства», — приводит слова Риди ТАСС.

Выборы главы WADA во многом интересуют и представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые в последние годы ведут тесное сотрудничество. Так, 18 ноября 2015 года исполком международного ведомства, основываясь на выводах доклада Ричарда Макларена, отчете независимой комиссии агентства и показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, признал деятельность РУСАДА не соответствующей антидопинговому кодексу.

Через три года, 20 сентября 2018 года исполком WADA провел заседание, в ходе которого большинством голосов было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах. При этом российской организации было поставлено условие о предоставлении экспертной группе WADA доступа к базе данных Московской лаборатории строго до 31 декабря. Однако РУСАДА в дедлайн не уложилось из-за проблем с сертификацией оборудования работников группы и предоставило доступ только 10 января 2019 года. В связи с нарушением сроков в отношении российского ведомства было проведено очередное слушание, на котором 22 января было принято решение о сохранении РУСАДА статуса соответствия кодексу WADA.

Интересно, что на прошедшем заседании из всех 12 членов исполкома только один проголосовал за отстранение Российского антидопингового агентства.

Ей стала норвежка Хеллеланд, которая являлась одной из кандидатов от Совета Европы. Кроме того, норвежская чиновница заявила, что Россия должна возместить убытки, понесенные международным ведомством в процессе антидопингового расследования.

«Я не могу судить о размере штрафа, но очевидно, что речь должна идти о десятках миллионов долларов, которые пойдут на компенсацию расходов WADA в этой ситуации. Россия обманывала весь мир, а все ресурсы WADA днем и ночью были направлены на расследование махинаций вместо того, чтобы тратить их на защиту чистых спортсменов», — цитирует Хеллеланд норвежское издание VG.

Она также отметила, что WADA ведет свою деятельность за счет взносов, которые производят члены организации, среди которых числится и Россия. За 2018 год российская сторона заплатила ведомству почти $900 тысяч.

Примечательно, что после нарушения РУСАДА сроков передачи доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории о необходимости лишить российскую организацию статуса выразились в Американского антидопингового агентства (USADA).

Однако впоследствии в РУСАДА отметили положительную динамику в развитии партнерских отношений с иностранными агентствами.

Так, генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус рассказал о доверии в ведомству со стороны USADA.

«Нас уважают, к нам относятся по-партнерски. Нам доверяют даже американцы — мы тестировали их в прошлом году. В данный момент нами нарабатывается положительный опыт. Мы сделали шаг — передали базу. Это реальный шаг относительно бездействия, которое было до 20 сентября. Я знаю многих критиков, и один из них был у нас на международной конференции, руководитель голландского агентства, и он привел пример, что многие страны работают и выполняют условия WADA, находясь в разных условиях. У нас условий сейчас более чем достаточно», — приводит слова Гануса «РИА Новости».

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