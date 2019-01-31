Ведущий реалити-шоу: что попробует Хабиб во время бана

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов был наказан девятимесячной дисквалификацией за прыжок в зрительный зал после боя с Конором Макгрегором и развязывание драки с его командой.

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Однако Дагестанский Орел принял решение фактически продлить срок своего отстранения, добровольно отказавшись выходить в октагон до тех пор, пока не истечет дисквалификация его секундантов — Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова. Они вступили в потасовку ради того, чтобы защитить бойца, а в итоге получили более долгий срок отстранения, чем сам Хабиб, — целый год.

Чемпион UFC посчитал такое наказание слишком суровым и в знак солидарности теперь не обрадует промоушен своим появлением раньше октября 2019 года.

Вскоре после объявления решения Атлетической комиссии Невады (NSAC) о сроках дисквалификации Нурмагомедов выложил в своем инстаграме видео с финальным моментом поединка, на котором Макгрегор сдается, и написал «Остальное не имеет значения».

И, коль уж оспаривание сроков дисквалификации спортсмена совсем не волнует, теперь у него появилось достаточно свободного времени, чтобы уделить внимание себе и своим поклонникам. Уже начали появляться новости о первых планируемых активностях Хабиба во время отстранения.

Так, на сайте Bnews.kz было опубликовано любопытное известие о том, что боец примет участие в съемках телевизионной программы в Казахстане в качестве ведущего.

В этом шоу известные спортсмены делятся на команды и соревнуются между собой на фоне живописной природы, а затем все это монтируется в виде различных серий проекта и транслируется на 118 стран мира. Ранее ведущим телепроекта являлся олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев.

Съемки очередного сезона шоу состоятся в Сандыктауском районе Казахстана. Об участии Нурмагомедова в шоу заявил глава этого района Асылбек Исмагамбетов.

«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении», — сообщил Исмагамбетов.

На месте будущих съемок уже начали возводить средневековые сооружения — спортсмены будут соревноваться в экзотических условиях.

«Мы строим старинные крепости, жилища, воссоздаем весь этот средневековый колорит. Местные жители мечтают сняться в массовке. Нам обещали провести кастинг», — добавил глава района.

Но что же будет происходить в UFC, пока Хабиб пробует себя в роли телеведущего?

Вполне возможно, что глава промоушена Дана Уайт решит устроить бой за пояс временного чемпиона в легком весе, чтобы затем свести победителя в поединке с Нурмагомедовым. Все-таки целый год без титульных боев в категории до 70,3 кг, где немало интересных спортсменов, включая Тони Фергюсона и Конора Макгрегора, — это слишком долго. Публика будет скучать.

Макгрегор, кстати, сможет выйти в октагон уже в апреле — его наказали только шестью месяцами дисквалификации, видимо, приняв во внимание тот факт, что он не являлся зачинщиком драки. Ирландец уже поблагодарил комиссию Невады за такой вердикт.

«Благодарю Атлетическую комиссию Невады за справедливое решение. Драться с родственниками соперника не было моей целью в тот вечер. Так сложились обстоятельства. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться», — написал Макгрегор в своем твиттере.

Отец и тренер Хабиба Абдулманам Нурмагомедов, напротив, считает такую разницу в наказании нечестной.

«Справедливо ли решение комиссии? Вы же видите, какая разница — и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа.

Я с этим решением не согласен. Команде Хабиба выписан штраф в $550 тысяч, а Макгрегору — всего $50 тысяч. Это несправедливо, это двойные стандарты», — цитирует Абдулманапа «РИА Новости».

При этом, высказываясь о дальнейших планах своего сына, тренер отметил, что долгосрочный бан в любом случае на них не повлияет.

«С точки зрения спортивной составляющей дисквалификация на девять месяцев никак не поменяет наши планы. Хабиб и так не вернулся бы в октагон раньше ноября.

Ведь в период с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать мусульманский пост Рамадан, и поддерживать оптимальную физическую форму ему будет непросто. После поста он начнет усердно тренироваться и готовиться к своему следующему поединку в UFC», — приводит слова Абдулманапа газета «Известия». — С кем будет бой? Нам бы хотелось сразиться с Фергюсоном или Сен-Пьером.

UFC хочется, чтобы состоялся реванш с Макгрегором. Такой бой возможен, но повторюсь, нам это интересно в меньшей степени. Макгрегор — пройденный этап.

У Хабиба уже другие задачи, он хочет идти дальше. Ему нужен сильный достойный оппонент, к которым сегодня относятся Фергюсон и Сен-Пьер. Не оставляем и идею проведения поединка с боксером Флойдом Мейвезером».

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