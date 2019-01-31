В СИЗО на год? Когда решится судьба Кокорина и Мамаева

Задержанные за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые в данный момент пребывают в заключении в СИЗО, вскоре могут выйти на свободу.

Реклама

Изначально срок задержания был назначен до 8 декабря, а затем продлен еще на два месяца — до 8 февраля, поскольку следствие еще не успело до конца выяснить все обстоятельства дела.

Адвокат полузащитника «Краснодара» Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что следователи имеют право снова запросить у суда продление срока ареста.

«8 февраля истекает срок содержания Мамаева под стражей.

По закону, если следствие не укладывается в сроки, а они уже истекли, они могут попросить суд продлить арест обвиняемым.

Это должно произойти за семь дней до истечения срока содержания под стражей, то есть либо завтра, 31 января, либо 1 февраля», — приводит слова юриста «Чемпионат.com».

Таким образом, в самое ближайшее время станет ясно, отпустят ли игроков до суда или снова увеличат срок их пребывания в «Бутырке».

Бушманов также заявил, что в теории следствие может пойти навстречу обвиняемым и попросить суд изменить меру пресечения — вместо пребывания под стражей назначить, например, домашний арест до оглашения окончательного приговора.

Однако адвокат Мамаева практически уверен, что никакого послабления для его клиента не будет.

«Скорее всего, следователи снова попросят продлить арест.

Суд должен будет рассмотреть это ходатайство в течение пяти дней, поэтому заседание суда по возможному продлению ареста Павлу ориентировочно пройдет 5 или 6 февраля»,

— предположил юрист.

По словам Бушманова, ему только 30 января предоставили материалы дела для ознакомления. При этом, как уверяет адвокат, он не нашел там серьезных обновлений по сравнению с тем, что было известно ранее. Юрист считает, что «абсолютно все обстоятельства» подтверждают, что его подопечный не имеет отношения к избиению чиновника Дениса Пака.

Напомним, за эту стычку футболистам предъявили обвинения по статье «Хулиганство», по которой можно получить до семи лет тюремного заключения.

«Остался вопрос правильной квалификации действий в отношении Виталия Соловчука (водителя ведущей Первого канала, которому Мамаев, по версии следствия, нанес побои. — «Газета.Ru).

Мы с Павлом постараемся ознакомиться с материалами дела до конца недели. Нужно найти все противоречия, несоответствия, после чего сформировать свою окончательную позицию», — подытожил Бушманов.

Адвокат считает, что для ознакомления с делом достаточно пары дней, так что к 5 или 6 февраля, когда будет решаться судьба продления ареста либо изменения пресечения наказания, он должен быть во всеоружии.

Однако защитник Мамаева в целом настроен пессимистично, поскольку из-за наличия тяжкого обвинения — в хулиганстве — следствие имеет полное право требовать содержания футболистов под стражей до 12 месяцев. Единственная зацепка для игроков в данном случае — это то, что, начиная с шестого месяца, надо будет дополнительно доказывать, что расследование дела действительно является настолько сложным, что закончить его раньше не представляется возможным.

Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова тоже, кажется, уже не верит в то, что ее клиент покинет стены «Бутырки» 8 февраля.

В своем инстаграме она описала проблемы нападающего со здоровьем (по ее словам, Александру необходимо проходить длительную реабилитацию после серьезной травмы колена) и высказала мнение, что в СИЗО якобы пытаются создать видимость заботы о футболисте, в то время как там нет необходимых условий для лечения. Делается это, по словам Стукаловой, для того, чтобы можно было продлить арест Кокорину.

«После нашего разговора пришел врач СИЗО-2 и повел Александра делать рентген колена. Даже интересно, что может показать рентген, если у пациента нет перелома.

Мне представляется, что идет «медицинская» подготовка обеспечения продления срока содержания под стражей. В результате которой суду предъявят справку, что проведенным рентгеном ничего не выявлено.

Так создается видимость проведения проверки доводов защиты об ухудшении состояния здоровья Кокорина Александра», — предположила Стукалова.

Футболистов также активно навещают правозащитники, которые следят за тем, чтобы их содержали в приемлемых условиях. Член общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников даже выразил надежду, что случай с игроками привлечет внимание общественности к проблемам СИЗО.

«С другой стороны это хорошо, что к Мамаеву и Кокорину с СИЗО сейчас такое внимание. Может, это поможет и другим заключенным. Много людей в московских изоляторах недолеченных.

Недавно, к примеру, были с проверкой в СИЗО №3, там мужчина вообще ходить не может. Ему не просто реабилитация, ему операция нужна.

Обычно же как, есть проблемы со здоровьем — отправляют в тюремную больницу в «Матросскую тишину». Потом обратно, потом опять в больницу. И так туда-сюда гоняют без толку. Хирургического вмешательства, если пациент в тюрьме, добиться практически нереально.

Пишут в карте «операция в плановом порядке», а это значит — никогда», — цитирует правозащитника «Комсомольская правда».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».