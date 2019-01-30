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«Разозлился, что отказалась от секса»: модель обвиняет Ковалева

Боксеру Ковалеву грозит 4 года тюрьмы за нападение на женщину в США

Американская актриса и модель Джейми Фронтц оказалась той женщиной, которая обвиняет российского боксера Сергея Ковалева в нанесении побоев, в результате чего тому грозит четыре года тюремного заключения. Женщина раскрыла подробности инцидента.

30 января стало известно имя девушки, обвиняющей российского боксера Сергея Ковалева, экс-чемпиона мира в полутяжелом весе, в изибиении и нанесении тяжелых травм. Речь идет об актрисе и модели Джейми Фронтц.

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Сама Фронтц выложила в своем инстаграме фотографию наносящего удар в одном из своих поединков Ковалева, в подписи рассказав об инциденте.

«Слышала, он отрицает в социальных сетях, что ударил меня по лицу. Мне любопытно,

как он тогда объяснит тот факт, что у меня внезапно появились сломанный нос, открытая рана на голове, сотрясение мозга и две травмы позвоночника, когда он стоял в метре от меня в гостиной моего собственного номера?

— написала Фронтц.

— Настолько разозлился, что я отказалась заниматься с ним сексом, что пнул мою собаку Энни. Есть очевидец, который видел все это. Хорошая попытка, Крушитель (прозвище Ковалева — «Газета.Ru»). К счастью, ему предъявлены обвинения в совершении уголовного преступления, и я также предъявляю ему иск на $8 млн, так что, так или иначе, я подозреваю, что правда будет раскрыта.

К сожалению, я хорошо знаю, каково это, когда Ковалев бьет кулаком по лицу, только когда он ударил меня, на нем не было перчаток».

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I hear that he is denying on his social media that he punched me in the face. I'm curious as to how he explains the fact that I suddenly wound up with a shattered nose, an open head wound, a concussion and two spinal injuries when he was standing 3 feet away from me in the living room of my own cabin (infuriated because I wouldn't have sex with him, so much so that he had just viciously kicked my dog Annie), and there's an eye witness who saw the whole thing. Nice try, Krusher. Fortunately, he's facing felony assault charges and I'm also suing him for million, so one way or the other I suspect the truth will come out. Sadly, I know all to well what its like to get punched in the face by Kovalev, only when he hit me he wasn't wearing gloves. . . . . #prettypinkacres #ranchliving #blondiestyle #farmlife #animallover #boxer #countrygirl #athlete #boxing #wbo #professionalboxer #assault #blondescandoanything #fighter #bigbearcalifornia #bigbear #strength #influencer #model #brandambassador #ownit #menwhohitwomen #truthwillprevail #courage #dogabuser #womanbeater #instareal #nomeansno #factsarefacts #realtalk

Публикация от Jamie Frontz (@prettypinkacres)

Об обвинениях в адрес Ковалева 18 января сообщил TMZ. По информации издания, российский боксер был задержан 9 июня 2018 года в Калифорнии в городе Биг-Бэр-Сити по обвинению в избиении.

По словам женщины, имя которой тогда не называлось, 35-летний боксер ухаживал за ней на вечеринке, но она отклонила его предложение. После этого Ковалев с другом пошли за ней в номер, где произошел инцидент. По утверждениям пострадавшей, в результате действий россиянина она получила перелом носа, сотрясение мозга и смещение шейного диска.

Вскоре Ковалева арестовала полиция по обвинению в нападении с применением силы. На первых слушаниях российский боксер полностью отрицал свою вину. Следующее судебное заседание намечено на март.

Через два месяца после того инцидента Крушитель утратил титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBA, потерпев в Атлантик-Сити поражение от колумбийца Элейдера Альвареса.

Российский боксер дважды подряд оказался в нокдауне в седьмом раунде, после чего бой был остановлен.

2 февраля текущего года в Техасе должен состояться поединок-реванш между россиянином и колумбийцем. Промоутер Сергея Кэти Дува уже рассказала, что проведению мероприятия ничего не угрожает.

«Бой вне опасности. Сергей очистит свое имя в суде», – цитирует Дуву ТАСС.

Сам Ковалев выступил с обращением к болельщикам после того, как в середине января появилась информация о его проблемах с американским правосудием.

«Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, которая касается меня, — написал Крушитель в своем инстаграме.

— Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет в не самой лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего похоже на спектакль, в котором я играю главную роль по не своей воле.

Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша с Альваресом?»

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Дорогие друзья, любители бокса и все, кто в курсе последней громкой новости, касаемо меня. Хочу попросить всех вас не делать поспешных выводов по ситуации, в которой меня обвиняют и выставляют в свет не совсем в лицеприятной форме. Ведь вы не знаете деталей произошедшего. Для меня это больше всего кажется спектаклем, в котором я играю главную роль по не воле. Да и не кажется ли вам странным, что происшествие произошло якобы в июне прошлого года, а заявили о нем накануне моего реванша против Альварэза? #KRUSHER #подстава #правдазанами #правосудие #легкиеденьги #шантаж #бокс #крашер Dear friends, boxing fans and everyone who is up to date with the latest high-profile news, regarding me. I would like to ask all of you not to make hasty conclusions on the situation in which I am accused and put into the light in a not entirely biased manner. After all, you do not know the details of what happened. For me, this most of all seems to be a performance in which I play the main role by not will. Doesn't it seem strange to you that the incident happened in June of last year, and they announced it on the eve of my rematch against Alvarez?

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

TMZ пытался получить эксклюзивный комментарий от россиянина после публикации Фронтц, но тот отказался разговаривать с корреспондентом издания.

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