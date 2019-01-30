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«Умер не от болезни»: что случилось с победившим Хабиба бойцом

Скончался победивший Хабиба боец смешанного стиля

В конце января азербайджанский боец смешанного стиля Хамис Мамедов, который побеждал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался на 35-м году жизни. Причиной смерти спортсмена стала тромбоэмболия легочной артерии.

В конце января азербайджанский боец смешанного стиля Хамис Мамедов, который побеждал в очном бою россиянина Хабиба Нурмагомедова, умер в 35 лет, сообщает «МК». Причиной смерти спортсмена стала тромбоэмболия легочной артерии, передает Министерство здравоохранения Азербайджана. Похороны спортсмена прошли в его родном городе Сабирабаде.

Отметим, что в 2007 году он одержал победу над Хабибом в соревнованиях по боевому самбо. А в 2011 году между бойцами состоялся поединок-реванш в рамках MMA, который завершился уже победой россиянина после примененного им удушающего приема.

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Азербайджанский портал Sputnik раскрыл подробности смерти спортсмена. По данным источника, в конце января Мамедов отправился в сауну, а потом после выхода на улицу застудил себе легкие. Позже простуда спровоцировала воспалительный процесс, и спортсмен схватил пневмонию. После этого 34-летний Мамедов был доставлен в больницу.

При этом родственники азербайджанского бойца утверждают, что он скончался не только по причине болезни, но и халатности врачей.

Издание Modern.az отмечает, что изначально врачи рассчитывали поставить на ноги Мамедова через десять дней после его попадания в больницу.

Однако спортсмен поступил в третью городскую больницу Сабунчинского района Азербайджана 24 января. А через два дня уже скончался.

«Он поступил с острой пневмонией. Несмотря на все реанимационные меры, Хамис Мамедов скончался 26 января. Родственники отказались проводить медицинскую экспертизу», — цитирует novosti.az пресс-службу Минздрава Азербайджана.

Что касается причины смерти, то эмболия (тромбоэмболия) легочной артерии — это внезапная закупорка ствола или ветвей артерии, снабжающей легкие кровью, что и произошло со спортсменом. А эмбол — это циркулирующее в крови образование, чаще всего — сгусток крови (тромб).

Также о смерти спортсмена рассказала пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

«Недавно он лечился от обычной простуды. Но болезнь прогрессировала и вызвала осложнения. К сожалению, спортсмен скончался», — сказала она.

Поподробнее о кончине Мамедова рассказал его брат Халил. Он отметил, что врачи после проведения обследования обнаружили у Хамиса затемнения в легких, и спортсмен решил остаться в городской больнице для прохождения дальнейшего лечения. Сам брат погибшего бойца хотел его перевести в частную клинику, но спортсмен отказался от этого предложения, что, возможно, стало роковой ошибкой и привело к летальному исходу.

«Я хотел перевезти его в частную клинику, но брат настоял, что хочет остаться в этой, потому что она близка к дому. А врачи сказали, что ничего страшного у него нет, полечится дней десять, температура спадет», — отметил брат спортсмена в интервью изданию Sputnik.

Хамис скончался ночью 26 января между часом и двумя. По словам его брата, врачи не проследили за тем, что ночью у его брата поднялась температура.

«Когда нам сообщили, было уже поздно. Мы все поняли, когда увидели его тело. У него повысилась температура, а врачи не проследили»,

— добавил Халил.

Брат погибшего спортсмена заверил, что Мамедов скончался из-за халатности врачей, а не болезни. По его мнению, пневмонию можно без проблем вылечить:

«Пневмония – не такая страшная болезнь, и Хамис умер не от болезни, а от халатности врачей».

Мамедов считался универсальным бойцом, выступал на турнирах по боевому самбо и смешанным единоборствам. Он занимал третье место на чемпионате Европы и выигрывал чемпионат мира. В 16 профессиональных боях он проиграл лишь три раза.

Интересно, что отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап был тренером Хамиса, о чем также поведал брат покойного чемпиона:

«Хамис часто ездил в Дагестан, там тренировался. Отец Хабиба даже был тренером Хамиса».

Напомним, что ранее Атлетическая комиссия штата Невада на своем заседании постановила дисквалифицировать Хабиба на девять месяцев из-за драки после боя с Конором Макгрегором, который в итоге получил шесть месяцев дисквалификации.

«Вы же видите, какая разница — и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа. Я с этим решением не согласен.

Это несправедливо, это двойные стандарты»,

— заявил Нурмагомедов-старший.

Также россиянин должен выплатить штраф в $500 тыс., а вот Макгрегор заплатит всего $50 тыс.

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