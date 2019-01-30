«Это кошмар»: Хабиба могут лишить титула чемпиона UFC

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) решила судьбу Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC в легком весе получил девятимесячную дисквалификацию за то, что после победы над Конором Макгрегором выпрыгнул в зрительный зал и спровоцировал массовую драку с командой соперника.

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Теперь стало известно, что у бойца была возможность сократить срок отстранения до шести месяцев — для этого надо было безвозмездно сделать что-то полезное для общества.

Одним из вариантов были съемки в социальной рекламе, однако спортсмен решил не использовать эту опцию и отбыть свое наказание до конца.

Менеджер Дагестанского Орла Ризван Магомедов сообщил, что одной из причин, подтолкнувших Нурмагомедова к отказу от сокращения дисквалификации, стал огромный срок отстранения, назначенный его секундантам — Абубакару Нурмагомедову и Зубайре Тухугову, которые тоже приняли участие в потасовке. Оба были наказаны 12 месяцами без боев.

«Я бы предположил, что Хабиб не будет сокращать срок дисквалификации.

Он не будет выступать, пока ребята из его команды не смогут приступить к делу. Это такой принципиальный момент»,

— приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес поддержал своего подопечного в том, что наказание для его секундантов оказалось слишком суровым.

«Дисквалифицировать на такой срок — это неправильно, еще более удивительно, что другим за нарушения дают меньшие сроки, — цитирует Мендеса ТАСС. — Но Хабибу нужно стойко это перенести и вернуться еще более сильным. Если говорить по поводу Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, то это кошмар, я не понимаю, за что они вдвоем дисквалифицированы на такой срок, ведь они только защищали Хабиба. Конечно, год — очень много, неоправданно много».

Таким образом, ближайшей защиты титула чемпиона UFC стоит ждать от Нурмагомедова не ранее октября 2019 года

— срок отстранения отсчитывается с 6 октября 2018-го, когда состоялся его поединок с Макгрегором.

Впрочем, даже если бы Хабиб не собирался благородно ждать окончания дисквалификации товарищей, он вряд ли бы согласился на какой-то бой в июле, когда истекает срок его собственного отстранения. Дело в том, что у мусульман до июня длится рамадан, когда нельзя пить и есть с утра и до захода солнца. Таким образом, спортсмен будет изрядно ослаблен физически и не сможет летом вернуть свою лучшую форму, чтобы быть конкурентоспособным в октагоне.

На вопрос о том, опасается ли команда Хабиба возможного лишения титула из-за долгого простоя, менеджер бойца невозмутимо ответил, что они учитывают вероятность такого решения UFC.

«В принципе это возможно, мы не исключаем такой вариант, но я думаю, что вряд ли. Уже январь, остается девять месяцев до того, как исполнится год с момента поединка с Макгрегором.

При этом Конор не защищал пояс два года, а Энтони Петтис — почти два года, и их не лишали титула.

Тем более что пояса могут лишить, когда сроки не определены, а тут все ясно, и можно предположить, когда будет следующая защита», — отметил Магомедов.

Макгрегор за участие в массовой драке (на видеозаписи заметно, как он первый бьет Абубакара, который просто взгромоздился на клетку октагона) получил от комиссии Невады дисквалификацию на шесть месяцев.;

Президент промоушена M-1 Global и глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн объяснил это тем, что Конор не являлся зачинщиком потасовки.

«Возможно, Макгрегору дали меньший срок из-за того, что именно Нурмагомедов эту драку начал первым. Если честно, Хабибу могли дать и больше месяцев дисквалификации, например, два года», — отметил Финкельштейн.

Также глава M-1 Global заявил, что Нурмагомедов почти ничего не теряет из-за девятимесячной дисквалификации.

«Раньше этого срока у Хабиба вряд ли был бы бой, сейчас он нормально подготовится.

К серьезным поединкам идут по полгода или девять месяцев, поэтому ничего страшного. Хорошо, что все так закончилось, решение можно назвать терпимым, удовлетворительным», — сказал Финкельштейн.

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