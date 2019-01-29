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Прощальный гамбит: Крамник завершает карьеру

Шахматист Крамник завершил карьеру

Российский гроссмейстер Владимир Крамник принял решение завершить профессиональную карьеру. О своем решении 14-й чемпион мира по шахматам публично рассказал по итогам супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Прославленный российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

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«Я принял решение закончить свою профессиональную шахматную карьеру пару месяцев назад, и теперь, сыграв свой последний турнир, я хотел бы объявить об этом публично.

Жизнь профессионального шахматиста была великим путешествием, и я очень благодарен шахматам за все, что они мне дали. Иногда это было трудно, иногда гораздо лучше, чем я мог себе представить, но в любом случае это был бесценный опыт для меня.

Я всегда изо всех сил старался показать все, на что я способен, и всегда был полностью погружен в свою работу», — цитирует шахматиста ТАСС.

На прошедших соревнованиях Владимир набрал 4,5 очка и по итогам 13 туров занял последнее место.

Столь громкую новость в мире спорта уже успел прокомментировать другой именитый шахматист, 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

«Считаю, что достаточно рано Володя решил расстаться с шахматами. По всей видимости, он психологически не смог пережить неудачный результат на последнем турнире, игра у него не складывалась, — не верит в уход из шахмат коллеги Карпов. — Хотя мне он еще несколько лет назад говорил, что был готов оставить большие шахматы. Но как только он смирился с мыслями, что придется оставить большие шахматы, игра восстановилась, и он снова заиграл хорошо».

Также Карпов выразил надежду на то, что Крамник «приведет нервную систему в порядок» и в скором времени вернется.

Будущая легенда российских шахмат, неоднократно заявлявший о том, что дело, которым он занимается, не спорт, а искусство, связал себя с черно-белой доской практически с рождения и начал заниматься данным видом спорта в пятилетнем возрасте.

Карьера развивалась стремительно: в семь лет юный Владимир получил свой первый разряд, еще спустя два года примерил на грудь золотую медаль чемпиона СССР среди юниоров, а в 1988 году получил звание мастера спорта. И это в 13 лет!

Далее Крамник был признан международным гроссмейстером, выиграли мировое первенство среди юношей до 16 и 18 лет, а в 2000 году Крамник стал чемпионом мира по шахматам по версии ПША, победив в Лондоне Гарри Каспарова.

«Когда я выиграл у Каспарова, мне тоже было 25, — вспоминает соперничество с Гарри Владимир. –

На самом деле шахматы – игра молодых. Хотя бы потому, что у человека после 30 лет падает уровень тестостерона – гормона, который в том числе отвечает и за способность концентрироваться».

В 2004-м звание, полученное в противостоянии с соотечественником, Владимиру удалось отстоять в матче с Петером Леко. А через два года состоялся главный триумф в его спортивной жизни.

В 2006 году Крамник в объединительном матче взял верх над чемпионом мира из Болгарии Веселином Топаловым и окончательно стал абсолютно признанным 14-м чемпионом мира по шахматам.

Спустя год он проиграл Вишванатану Ананду и сложил чемпионские полномочия. Последний раз Крамник пытался вернуться на вершину в 2013 году, разделив первое место на турнире претендента с Магнусом Карлсеном, однако россиянин не получил матч на первенство мира из-за меньшего числа побед.

Стоит отметить, что были в карьере россиянина и битвы против шахматных программ: одно из противостояний он проиграл, второе сумел свести вничью.

Сейчас, по завершении карьеры, у Владимира есть много времени на раздумья не над комбинациями на столе, а о семье и своем будущем.

«С Мари мы познакомились, когда она еще работала корреспондентом в «Фигаро». Венчались в русском православном храме в Париже. И вот уже столько лет я счастливый семьянин, отец двоих детей.

Из-за турниров я постоянно в разъездах — дома меня не бывает по полгода. Вполне возможно, что по завершении карьеры я вернусь в Россию.

Заняться политикой или бизнесом? Я не исключаю такую возможность. Но стать политиком или бизнесменом — для меня это не самоцель. Мне важно, чтобы то, что я делаю, имело какой-то смысл. В общем, когда наступит время выбора, я задумаюсь над тем, куда идти», — признавался спортсмен несколько лет назад в интервью «АиФ».

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