Два года Воеводе: депутат должен вернуть медали

29 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщила о том, что Международная федерация бобслея и скелетона (ISBF) дисквалифицировала бывшего члена сборной России по бобслею Алексея Воеводу за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

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«Мы получили уведомление о том, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован международной федерацией на два года (с 21 декабря 2018 года по 20 декабря 2020 года) за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи», – сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Бывший спортсмен имеет право подать апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в течение 21 дня с момента вынесения решения.

Напомним, что немного ранее, 16 января аналогичные решения были вынесены по другим российским бобслеистам, участвовавшим в Играх в Сочи-2014 – Александру Зубкову, Александру Касьянову, Алексею Пушкареву и Ильвиру Хузину.

В результате этого решения Зубков даже был вынужден временно уйти в отставку с постав президента Федерации бобслея России (ФБР), так как будучи дисквалифицированным не имеет права занимать какие-либо посты в мировом спорте.

Еще раньше Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских бобслеистов двух золотых олимпийских наград Сочи, выигранных в соревнованиях двоек и четверок. Решение было вынесено на основании доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена о допинговой системе в российском спорте, а также на основании работы комиссии Дениса Освальда, изучавшей данный доклад.

Воевода был разгоняющим у Зубкова как в четверке, так и в двойке и лишился таким образом сразу двух золотых олимпийских медалей, выигранных в Сочи-2014.

МОК не только лишил Алексея двух наград высшей пробы, но и дисквалифицировал пожизненно, запретив участвовать в Олимпиадах в любом качестве, однако CAS, рассматривавший апелляцию российской стороны, хоть и признал Воеводу виновным в нарушении антидопинговых правил, заменил пожизненное отстранение на недопуск только до Пхенчхана-2018.

Правда, на нынешнюю жизнь Воеводы вынесенная ISBF дисквалификация повлияет вряд ли, поскольку сейчас к спорту Алексей прямого отношения не имеет.

С сентября 2016 года Воевода является депутатом Госдумы от «Единой России» и членом Комитета по экологии и охране окружающей среды.

При этом за пару недель до Нового года Международный олимпийский комитет заявил, что требует от Воеводы в числе других российских спортсменов вернуть золотые медали Сочи-2014, по-прежнему остающиеся у Алексея.

«МОК уже обратился с просьбой о возврате медалей ко всем одиннадцати российским спортсменам, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом (CAS), и к их напарникам, принимавшим с ними участие в командных соревнованиях», — цитировал ТАСС пресс-службу Международного олимпийского комитета.

Сам же Воевода ранее говорил, что может обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решения CAS по его делу.

Правда, в последнее время бывший разгоняющий больше уделял внимания другим аспектам жизни российских спортсменов. Он был участником шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», когда там разбирали похождения российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Ни о каком мужском поступке говорить здесь не стоит. Кокорин мог бы позвать его выйти и поговорить. Если он еще и оскорблял, то это асоциальное поведение. Нужно принимать меры. Обидно, что мы стали гордиться футболом после чемпионата мира, а они его опорочили», – высказывал Воевода свое мнение о конфликте между Кокориным и чиновником Денисом Паком.

Интересно, что в Госдуме уже есть спортсмен с допинговым прошлым – депутат от «Единой России» Артур Таймазов, который выступал за Узбекистан в вольной борьбе и был лишен золота Пекина-2008 после перепроверки допинг-проб, инициированной МОК.

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