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Гуляет с парнем: как Шарапова готовится к игре с Касаткиной

Шарапова готовится к матчу с Касаткиной в Санкт-Петербурге

В матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Мария Шарапова встретится со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» готовится к этой встрече, посещая культурные места Санкт-Петербурга. В частности, россиянка уже успела сходить на оперу в знаменитом Мариинском театре.

В матче второго круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy российская теннисистка Мария Шарапова сразится со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной. Пятикратная победительницей турниров серии «Большого шлема» готовится ко встрече с первой ракеткой России, посещая культурные места Санкт-Петербурга. До матча первого раунда с австралийкой Дарьей Гавриловой, которую она обыграла со счетом 6:0, 6:4, Шарапова сходила на оперу в Мариинский театр, а также в Эрмитаж.

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По словам Марии, она приехала в Северную столицу впервые, поэтому не смогла упустить такую возможность. Однако Шарапова не стала досматривать четырехчасовую оперу и ушла ровно с половины спектакля, так как теннисистке нужно было идти на ужин.

«Обычно на турнирах я концентрируюсь только на теннисе, но в Петербурге я впервые, хотела много чего посмотреть. Я была на опере, мне очень понравилось, несмотря на то что она длилась четыре часа. Но я посмотрела только около двух часов, а потом пошла на ужин.

Еще была в Эрмитаже. Надеюсь, что у меня будет еще несколько дней, чтобы увидеть что-нибудь еще»,

— цитировал Шарапову Sport24.

«Потрясающий Мариинский театр. Спасибо, что принял нас в этот очень особенный вечер!» — также спортсменка поделилась своими впечатлениями от увиденного в инстаграме.

«Я должна сказать, что Эрмитаж был исключительным. Золотые светильники, статуи, вырезанные из одного куска мрамора, саркастические голландские работы... Мне нужно в ближайшее время снова посетить Эрмитаж», — добавила Мария.

Интересно, какие еще места в Санкт-Петербурге уже успела посетить Шарапова в преддверии встречи с Касаткиной, которая состоится только завтра утром? Время на культурный досуг у россиянки еще есть, учитывая, как она смогла активно провести время в Питере до игры с Гавриловой.

Судя по инстаграму нового бойфренда Шараповой – англичанина Александра Джилкса, они недавно сходили в один из ресторанов Санкт-Петербурга. При этом сам возлюбленный Марии на фотографии запечатлен за чтением меню, которое было смоделировано под издание «Царский вестник». Отметим, что англичанин является со-основателем и президентом работающего онлайн аукционного дома Paddle8, который специализируется на изобразительном искусстве и предметах коллекционирования. Также он знает русский язык и читал отечественную литературу.

«С заказом не все прошло хорошо»,

— оставил такую подпись под фотографией Александр.

«Картинки на заднем плане не выровнены. Это раздражает меня больше, чем следовало бы. Желаю любовь к Марии...» — написал один из пользователей в комментарии к посту.

«Добро пожаловать в Питер. И приятного времяпровождения», — добавил другой подписчик.

Судя по улыбчивым фотографиям Марии в инстаграме, россиянка действительно довольна своим досугом в Питере. Главное, теперь из-за этого не потерять концентрацию перед встречей с Касаткиной. Да, Дарья неожиданно вылетела с Открытого чемпионата Австралии в первом круге, а Мария смогла в итоге дойти до 1/8 финала турнира. Но все-равно Касаткина до сих пор стоит выше в рейтинге WTA и называется некоторыми специалистами лучшей российской теннисисткой.

Однако заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает фаворитом Шарапову в матче с Касаткиной.

«В этом матче Шарапова — фаворит. Игра будет похожа на ее противостояние с Гавриловой. За счет мощных ударов инициатива будет у Маши, а Даша попытается воспользоваться ошибками соперницы. При этом уверен, что матч будет интересным для зрителей — просто так Касаткина не отдаст ни одного мяча. Она настоящий боец», — цитирует Янчука газета «Известия».

Тем не менее тот же эксперт выделил несколько серьезных ошибок в игре Шараповой в матче первого раунда в Питере.

«Матч оставил противоречивые впечатления. В первом сете Гаврилова не смогла быстро адаптироваться на корте. Все-таки Шарапова — это великое имя, тем более она играла при колоссальной поддержке. Во второй партии Дарья нашла себя после разговора с тренером, и пошла равная игра.

При счете 4:2 в пользу Гавриловой Шараповой пришлось проявить характер и включиться на максимуме. За счет сверхусилий Маша выиграла этот матч, но в ее игре не хватает надежности. Три двойные ошибки в решающем гейме — недопустимо»,

— подытожил Янчук.

Добавим, что единственная очная встреча теннисисток закончилась убедительной победой Марии. Шарапова обыграла Касаткину 8 августа прошлого года в матче второго круга на турнире в Монреале в двух сетах – 6:0, 6:2. Но на данный момент Дарья является 12-й ракеткой мира, а Мария – лишь 29-й.

Турнир в Петербурге проходит с 28 января по 3 февраля.

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