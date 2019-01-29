«Старая травма»: Кличко срочно госпитализировали

Мэр Киева Виталий Кличко был доставлен в больницу австрийского города Санкт-Иоганн-ин-Тироль из-за проблем со спиной.

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Как сообщала пресс-секретарь градоначальника Оксана Зиновьева, политик был госпитализирован из швейцарского Давоса, где завершился международный экономический форум.

«Виталий Кличко проходит обследование и реабилитацию в Австрии. У него обострение последствий старой травмы спины»,

— сказала пресс-секретарь интернет-порталу LIGA.net.

Зиновьева отметила, что повреждение не связано с прогулкой на лыжах.

«Детали мне неизвестны. Хирургических вмешательств не было», — добавила она.

В Давосе мэр Киева принял участие в обсуждении развития столицы Украины. Во время своего выступления политик попал в курьезную ситуацию.

На одном из видеороликов, ставшем популярным в сети, он пытался выговорить слово digitalization, однако путался и издавал невнятные звуки. Безуспешные попытки Кличко произнести это слово даже его брата Владимира заставили засмеяться.

О дате возвращения мэра к своим обязанностям пока не сообщается. Из-за проблем со спиной Кличко принял решение отложить рабочий визит в Осло.

Бывший боксер получил травму в сентябре 2007 года за две недели до поединка против американца Джамиля Макклайна. Тогда спортсмену была проведена двухчасовая операция.

Бой, запланированный на 22 сентября в Мюнхене, мог стать первым после долгого перерыва для украинского боксера.

Как заявил сам Кличко-старший, травма стала для него «настоящим ударом». Повреждение было получено во время разминки перед тренировкой.

«Невероятное невезение. Девять недель шла интенсивная подготовка, и все было в порядке. И тут в последнюю неделю — травма».

«Ощущения такие, что можно начинать тренироваться хоть через день или два, но врачи порекомендовали мне воздержаться от нагрузок»,— сказал он.

Несмотря на собственные ощущение, специалисты прогнозировали полное восстановление Кличко примерно через шесть месяцев. Но в конечном счете бой так и не состоялся.

Свой последний поединок Виталий провел 8 сентября 2012 в Москве против немца Мануэля Чарра. Завершился он победой Кличко техническим нокаутом в заключительном 12-м раунде.

После окончания спортивной карьеры Кличко активно занялся политикой. В 2012 году он стал депутатом Верховной рады от партии «УДАР», а спустя два года одержал победу на выборах мэра Киева.

Летом 2018 года появились слухи о том, что Кличко вернется на ринг и проведет поединок против британца Леннокса Льюиса. Но позднее стало известно, что два боксера выяснят отношения за партией в шахматы.

«Мы проведем шахматный матч на ринге. Мы слишком стары, чтобы вновь надевать перчатки. Будет гораздо интереснее провести интеллектуальную, а не кулачную дуэль», — приводит слова Льюиса Daily Mail.

В конце 2018 года Берндт Бенте, менеджер Владимира Кличко, поделился мнением о спортивном будущем своего клиента и его брата Виталия Кличко,

«Не думаю, что кто-нибудь из них когда-либо вернется. Виталий счастлив выполнять роль мэра Киева, и ему нравится быть политиком. Что касается Владимира, у него был шанс провести очень привлекательный с финансовой точки зрения реванш с Энтони Джошуа, но он отказался, и это было правильным решением.

Он здоров, финансово обеспечен, у него множество бизнес-проектов. К тому же он назвал веские причины для завершения карьеры. Чтобы кто-то из них возобновил карьеру, должно произойти что-то невероятное», — цитирует Бенте World Boxing News.

Позднее и сам Виталий сказал, что не намерен покидать свой пост.

В планах градоначальника – участие в выборах мэра Киева в 2020 году.

«Я никуда не уеду из Киева. Я хочу жить здесь. И хочу сделать этот город самым комфортным для жизни», — говорит Кличко.

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