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Роковой нокаут: экс-чемпион мира учится ходить после комы

Нокаутированный украинцем боксер сделал первые шаги после комы

Канадский боксер Адонис Стивенсон, введенный в кому после нокаута от украинца Александра Гвоздика, идет на поправку. Экс-чемпион мира по-прежнему не может передвигаться самостоятельно, однако уже начал делать первые шаги и общаться с семьей и медицинским персоналом.

Адонис Стивенсон, бывший доминирующий чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), идет на поправку после тяжелого боя с украинцем Александром Гвоздиком, закончившегося для канадца длительной комой.

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41-летний спортсмен проходит курс физической терапии в рамках реабилитации, и, как рассказала его возлюбленная Сиси Год, в состоянии Стивенсона наблюдаются заметные улучшения. По ее словам, боксер уже начал делать первые шаги, однако пока не может передвигаться без посторонней помощи.

«Месяц назад я сообщила, что Адонис пришел в себя и поправляется после травмы в окружении своей семьи и медицинского персонала. Сейчас я рада поделиться тем, что после долгих попыток и активной физиотерапии Адонис сделал свои первые шаги и работает над тем, чтобы начать ходить самостоятельно»,

— приводит слова Год Boxing News 24.

Бой Стивенсон — Гвоздик состоялся 1 декабря 2018 года в канадском Квебеке. Это была десятая, юбилейная защита титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,38 кг) для Стивенсона. Поединок продлился 11 раундов — Гвоздик сумел переломить ход проигрышного для себя боя и отправил Адониса в глухой нокаут, став новым обладателем пояса WBC.

После поражения Стивенсон был экстренно госпитализирован.

В медицинском учреждении у него была диагностирована серьезная черепно-мозговая травма, после чего канадцу провели операцию. Из-за угрозы кровоизлияния в мозг его ввели в состояние искусственной комы, в которой спортсмен пробыл несколько недель.

Его состояние оценивалось как критическое. Стивенсону потребовалась искусственная вентиляция легких и специализированное наблюдение неврологов.

К счастью, вскоре боксер открыл глаза и сумел начать общаться с близкими, однако у него оставалась парализована правая часть тела. Врачи не были готовы давать какие-либо прогнозы в долгосрочной перспективе.

«Врачи не спешат высказываться по поводу состояния здоровья боксера. Стивенсон находится в реанимации и все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорил тогда промоутер боксера Ивона Мишеля в интервью ESPN.

Однако теперь, судя по всему, восстановление Адониса идет неплохо, хотя ему еще предстоит перенести длительную реабилитацию. У кровати Стивенсона круглосуточно дежурит его семья и медицинский персонал. Возлюбленная боксера старается регулярно оповещать общественность о состоянии Адониса — именно она была с ним в тот момент, когда он впервые открыл глаза после выхода из комы.

Сейчас девушка уверена, что боксеру удастся полностью восстановиться.

«Также рада сообщить, что Адонис начинает вербально общаться и разговаривать с семьей, друзьями и медиками.

В данный момент я уверена в том, что наш «Супермен» полностью восстановится.

От имени Адониса и его семьи вновь благодарю всех за поддержку», — подчеркнула подруга боксера.

WBC признал бой Адониса Стивенсона против Баду Джека самым драматичным поединком 2018 года. Бой за титул чемпиона WBC прошел в Торонто в мае прошлого года и завершился вничью решением большинства судей — 114-114, 113-115 (Джек), 114-114.

Для Стивенсона эта ничья стала первой в карьере, но, по правилам WBC, он сохранил свой титул.

Что же до противостояния с Александром Гвоздиком, то украинец стал вторым боксером, который сумел нанести поражение Адонису.

Примечательно, что проиграл впервые Стивенсон в далеком 2010 году, уступив в рейтинговом бою техническим нокаутом во втором раунде опытному Дарнеллу Буну. Впоследствии канадец взял реванш у Буна, однако произошло это только через три года.

Стивенсон дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2006 года. На его счету 32 проведенных боя, 29 побед, два поражения и одна ничья.

О дальнейшем спортивном будущем Стивенсона пока разговор не идет. Учитывая возраст Адониса и срок реабилитации, можно предположить, что многолетний чемпион WBC уже не вернется на большой ринг.

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