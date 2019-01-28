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Борьба в Петербурге: Гаврилова огрызается Шараповой. LIVE

Онлайн матча 1 круга St Petersburg Ladies Trophy Гаврилова — Шарапова

Мария Шарапова стартует на турнире St Petersburg Ladies Trophy матчем с Дарьей Гавриловой из Австралии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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18:21

30:40! Мария близка к тому, чтобы сравнять счет. Она отбила мяч в противоположный угол от соперницы, и Гаврилова уже не успела.

18:20

Первый брейкпоинт отыграла Мария. 15:40.

18:19

0:30! Как здорово действует Гаврилова! Она только что развела Марию и мяч по разным углам и без шансов вогнала снаряд в корт. И уже 0:40 — тройной брейкпоинт у австралийки.

18:18

Шарапова на подаче. Россиянка неплохо подала по боковой линии, но Гаврилова, кажется, нащупала свою игру и так здорово пробила в уголок, что Мария кое-как догнала мяч и направила его в сетку. 0:15!

18:16

И Гаврилова забирает гейм на своей подаче! 2:1 в ее пользу во втором сете. Очень вдохновлена австралийка сейчас. Шараповой надо подумать, как исправлять ситуацию.

18:16

Больше у Дарьи! Очень хорошо подала австралийка — почти в боковую линию, и Шарапова не справилась. Сама себя подбадривает Гаврилова, крича Come on! В стиле Марии, кстати.

18:16

Ровно! Гаврилова допустила двойную ошибку.

18:15

40:30 — Шарапова отбила в уголок, Гаврилова догнала, но не смогла подстроиться под мяч и отправила его в сетку. Мария потихоньку подбирается к сопернице.

18:14

Уже 40:15! Гаврилова подала почти в боковую линию, и Шарапова не смогла принять — мяч улетел на трибуны.

18:13

На своей подаче Гаврилова быстро повела 30:15.

18:11

Гаврилова в очередной раз допускает ошибку, отправляя мяч в аут, и Шарапова легко забирает свою подачу. 1:1 во втором сете.

18:11

40:15! Очень высоко приняла Шарапова этот мяч и удивительно точно для такой ситуации вогнала его в уголок корта!

18:10

Дарья немного сокращает разрыв. 30:15.

18:09

Шарапова на подаче. Гаврилова ошибается на приеме, отправляя мяч в аут, и недоуменно смотрит на свою ракетку, словно пытаясь понять, это ее вина или пора меня снаряжение. Счет уже 30:0 в пользу Марии.

18:08

И Гаврилова забирает этот гейм, празднуя это громким криком и вздетым кулаком. Очень нужно было австралийке почувствовать вкус победы. Счет во втором сете — 1:0 в ее пользу.

18:07

Снова геймпоинт у Гавриловой! Шарапова не смогла докрутить мяч и оставить его в корте. Больше у Дарьи.

18:06

Гаврилова могла забрать этот гейм, сделав счет 40:30, однако Шарапова втянула ее в долгую перестрелку и дождалась ошибки — Дарья отправила мяч в аут. Ровно.

18:05

Но счет быстро становится 30:30. Шарапова сама позволяет сопернице догнать себя, принимая мяч слишком сильно, пытаясь сразу все решить в свою пользу и ошибаясь по длине.

18:04

Шарапова выходит вперед! 15:30. В перерыве Гавриловой советовали бить резаным, посылать мяч низко, чтобы Марии было сложнее проводить ее мощные контратаки. Пока она не применила это оружие.

18:03

Второй сет начинается на подаче Гавриловой! 15:15.

18:02

Красивым ударом прямо по боковой линии завершает Шарапова этот сет! 6:0 — более чем уверенная победа в первой партии.

18:01

40:30! Дарья просто не успевает за скоростью Марии, которая бомбардирует ее одним ударом за другим.

18:00

30:30 — Гаврилова сопротивляется и не дает Шараповой заработать сетбол вот так просто.

17:59

30:15! Шарапова своими мощными ударами вынудила Гаврилову кое-как отбить в аут.

17:58

Начался решающий гейм! Счет уже 15:15. Соперницы обменялись ошибками.

17:56

И Шарапова уверенно забирает этот гейм на чужой подаче! Счет в первом сете уже 5:0 в ее пользу. Несмотря на ошибки, Мария пока без труда переигрывает оппонентку, чей уровень просто не позволяет воспользоваться этими осечками.

17:55

Больше у Марии! Гаврилова попыталась обхитрить соперницу, пробила укороченным, но Шарапова добежала, сделала вид, что сейчас исполнит кросс, а сама пробила прямо перед собой! Дарья уже не успела переориентироваться.

17:55

Вторая двойная ошибка у Гавриловой. Неужели так занервничала австралийка? Ровно.

17:54

30:30. Шарапова опять ошибается по длине. И Гаврилова быстро делает счет 40:30 благодаря двум подряд неудачным приемам Марии!

17:54

Первую двойную ошибку допустила Гаврилова на своей подаче... 15:30.

17:53

Срывается мяч с ракетки у Дарьи и взмывает свечой в воздух, приземляясь где-то за пределами корта. 15:15.

17:52

Гаврилова на подаче! И Шарапова неожиданно допускает невынужденную ошибку, отправляя мяч в аут на ровном месте. 15:0.

17:50

Ошибается Гаврилова на приеме! 4:0 в пользу Шараповой! Ни один гейм пока не взяла Гаврилова.

17:49

Больше у Гавриловой. Не дотянулась Шарапова до обводящего удара австралийки.

17:48

40:30. Развела Дарья по углам мяч и Шарапову.

17:47

И второй эйс зарабатывает Шарапова! С форхенда пробила она Гаврилову.

17:45

Здорово сейчас прочитала Гаврилова Марию, переиграв Шарапову диагональным обводящим.

17:43

Поменялись сторонами теннисистки. Четвертый гейм на очереди.

17:42

Ух, здорово действует Шарапова! Укороченным ударом Гаврилова захотела обмануть Марию, но допустила ошибку. 3:0 по геймам в пользу россиянки.

17:40

И теперь четко действует уже Гаврилова. Выходит вперед за счет резанного удара.

17:39

Вау! Очень здорово Шарапова сейчас переиграла Гаврилова, легким ударом переправив мяч в самый угол корта — не ждала этого Дарья. Мастерски.

17:38

Принимает Шарапова в сетку. 30:15.

17:37

И начинает очень уверенно третий гейм Шарапова. 30:15 — Гаврилова приняла в сетку и ошиблась на задней линии.

17:36

Все, заканчивается у нас гейм! 0:2 в пользу Шараповой.

17:35

И снова в сетку принимает Гаврилова! Очень сильные подачи у Шараповой.

17:34

Ровно! Шарапова допускает ошибку и пробивает с бэкхенда в сетку.

17:32

Уже пятнадцать минут идет гейм. Гаврилова принимает за задней линией после подачи Шараповой — больше в пользу Марии!

17:31

Но снова ровно — Мария попала в аут.

17:30

Мощный удар Шараповой под заднюю линию! Кое-как добежала Гаврилова, вытянулась всем телом и достала мяч, но вложить силу в удар уже не получилось. Снаряд улетел куда-то на трибуны. Больше у Шараповой!

17:29

Ровно! Да, Мария снова угодила в аут. Никак она не может завершить этот гейм. Уже 12-я минута идет.

17:28

Больше у Марии! Мощная подача и сильный удар в другой угол — классика.

17:27

Ровно! Снова не может завершить розыгрыш Шарапова. Россиянка пыталась отправить мяч точно в уголок, чтобы наверняка не оставить сопернице шансов, но ошиблась по длине.

17:27

Больше у Шараповой! На этот раз она подала еще сильнее — под 180 км/ч. Гаврилова не справилась.

17:26

Отличная подача Марии! Прямо по задней линии со скоростью 167 км/ч. Гаврилова кое-как отбила мяч — и то в сетку. Ровно!

17:23

О-о-очень долгая перестрелка была у нас на корте — 29 ударов! Как ни старалась Шарапова смутить соперницу, но та достала все удары и дождалась ошибки Марии, которая в конце концов пробила в аут. Брейкпоинт у Гавриловой.

17:21

Но снова Шарапова сама теряет преимущество, делая двойную ошибку — ровно.

17:20

Шарапова делает первый эйс в матче! 30:40! Гаврилова просит судью проверить, не потратила ли Мария слишком много времени на эту подачу, но ей отвечают, что уже поздно апеллировать — надо было делать это до удара.

17:20

Какой розыгрыш! Гаврилова хитро сыграла укороченным, но Шарапова успела добежать к сетку и забросить за спину сопернице! Дарья кое-как отбила, но мяч полетел на удобной высоте, и Мария просто вогнала снаряд в корт без шансов! 30:30.

17:19

Шарапова допускает двойную ошибку! 15:30.

17:19

Гаврилова попыталась организовать контратаку и пробить прямо по боковой линии, но не рассчитала силы, и мяч ушел за пределы корта. 15:15.

17:18

Шарапова на подаче. И тут же ошибается россиянка: после ее кросса мяч улетел в аут. 0:15.

17:17

Шарапова загоняла соперницу по разным углам и отправила мяч в противоположный! 1:0 в пользу Марии в первом сете.

17:17

Еще один брейкпоинт у Шараповой! Мяч прилетел прямо под ноги Гавриловой, и та отразила его в сетку.

17:16

Гаврилова подала Шараповой под правую руку, и та не смогла толком отбить, видимо, не ожидав такого направления удара. Ровно.

17:16

Однако Шарапова все же зарабатывает первый брейкпоинт. 30:40.

17:15

Ох, вот это мощный удар удался Гавриловой! Мяч полетел прямо в уголок! 30:30.

17:15

15:30 — очень слабо подала Гаврилова. Шарапова легко приняла мяч и так ответила, что Дарья отбила в сетку.

17:14

15:15 — а вот теперь точно такую же ошибку допустила сама Мария!

17:13

0:15 — Гаврилова переборщила с силой и после короткой перестрелки отправила мяч в аут.

17:12

Встреча началась! Первой подает Гаврилова.

17:10

Разминка закончилась! Матч вот-вот начнется.

17:08

Шарапова, кстати, никогда еще не участвовала в турнире St Petersburg Ladies Trophy и даже не была в Петербурге до этого момента. Совсем скоро мы увидим дебют!

17:07

Победительница этого матча в следующем круге выйдет на Дарью Касаткину — лучшую теннисистку России на данный момент.

17:06

Спортсменки уже на корте! Мария явно выше.

17:05

В коридоре, по которому теннисистки проходят на корт, тоже танцуют девушки — правда, не с флагами, а со светящимися ракетками в руках.

17:00

На арену выбегают девушки в платьях и начинают танцевать с флагами России и стягами турнира. Вот это начало!

16:55

Немного информации о турнире: игры проходят на покрытии «хард»,а призовой фонд составляет $823 тыс. Победительнице достанется $141,5 тыс.

16:50

Помимо занятий на корте, Мария устроила себе насыщенную культурную программу: посетила Эрмитаж, Мариинский театр и просто прогулялась по заснеженным улицам.

16:45

Вот так прошла первая тренировка Шараповой в Петербурге.

16:40

Эта игра пройдет на центральном корте «Сибур-Арены», которая располагается прямо возле стадиона петербургского «Зенита». Нам надо было дождаться конца матча Екатерины Макаровой и Веры Звонаревой, которые занимали этот корт ранее. Встреча уже завершилась в пользу Звонаревой, которая разнесла соперницу со счетом 6:3, 6:4.

16:35

Матч начнется примерно в 17:00 мск.

16:30

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Мария Шарапова встречается с австралийкой Дарьей Гавриловой в первом круге St Petersburg Ladies Trophy.