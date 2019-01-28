Борьба в Петербурге: Гаврилова огрызается Шараповой. LIVE

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30:40! Мария близка к тому, чтобы сравнять счет. Она отбила мяч в противоположный угол от соперницы, и Гаврилова уже не успела.
Первый брейкпоинт отыграла Мария. 15:40.
0:30! Как здорово действует Гаврилова! Она только что развела Марию и мяч по разным углам и без шансов вогнала снаряд в корт. И уже 0:40 — тройной брейкпоинт у австралийки.
Шарапова на подаче. Россиянка неплохо подала по боковой линии, но Гаврилова, кажется, нащупала свою игру и так здорово пробила в уголок, что Мария кое-как догнала мяч и направила его в сетку. 0:15!
И Гаврилова забирает гейм на своей подаче! 2:1 в ее пользу во втором сете. Очень вдохновлена австралийка сейчас. Шараповой надо подумать, как исправлять ситуацию.
Больше у Дарьи! Очень хорошо подала австралийка — почти в боковую линию, и Шарапова не справилась. Сама себя подбадривает Гаврилова, крича Come on! В стиле Марии, кстати.
Ровно! Гаврилова допустила двойную ошибку.
40:30 — Шарапова отбила в уголок, Гаврилова догнала, но не смогла подстроиться под мяч и отправила его в сетку. Мария потихоньку подбирается к сопернице.
Уже 40:15! Гаврилова подала почти в боковую линию, и Шарапова не смогла принять — мяч улетел на трибуны.
На своей подаче Гаврилова быстро повела 30:15.
Гаврилова в очередной раз допускает ошибку, отправляя мяч в аут, и Шарапова легко забирает свою подачу. 1:1 во втором сете.
40:15! Очень высоко приняла Шарапова этот мяч и удивительно точно для такой ситуации вогнала его в уголок корта!
Дарья немного сокращает разрыв. 30:15.
Шарапова на подаче. Гаврилова ошибается на приеме, отправляя мяч в аут, и недоуменно смотрит на свою ракетку, словно пытаясь понять, это ее вина или пора меня снаряжение. Счет уже 30:0 в пользу Марии.
И Гаврилова забирает этот гейм, празднуя это громким криком и вздетым кулаком. Очень нужно было австралийке почувствовать вкус победы. Счет во втором сете — 1:0 в ее пользу.
Снова геймпоинт у Гавриловой! Шарапова не смогла докрутить мяч и оставить его в корте. Больше у Дарьи.
Гаврилова могла забрать этот гейм, сделав счет 40:30, однако Шарапова втянула ее в долгую перестрелку и дождалась ошибки — Дарья отправила мяч в аут. Ровно.
Но счет быстро становится 30:30. Шарапова сама позволяет сопернице догнать себя, принимая мяч слишком сильно, пытаясь сразу все решить в свою пользу и ошибаясь по длине.
Шарапова выходит вперед! 15:30. В перерыве Гавриловой советовали бить резаным, посылать мяч низко, чтобы Марии было сложнее проводить ее мощные контратаки. Пока она не применила это оружие.
Второй сет начинается на подаче Гавриловой! 15:15.
Красивым ударом прямо по боковой линии завершает Шарапова этот сет! 6:0 — более чем уверенная победа в первой партии.
40:30! Дарья просто не успевает за скоростью Марии, которая бомбардирует ее одним ударом за другим.
30:30 — Гаврилова сопротивляется и не дает Шараповой заработать сетбол вот так просто.
30:15! Шарапова своими мощными ударами вынудила Гаврилову кое-как отбить в аут.
Начался решающий гейм! Счет уже 15:15. Соперницы обменялись ошибками.
И Шарапова уверенно забирает этот гейм на чужой подаче! Счет в первом сете уже 5:0 в ее пользу. Несмотря на ошибки, Мария пока без труда переигрывает оппонентку, чей уровень просто не позволяет воспользоваться этими осечками.
Больше у Марии! Гаврилова попыталась обхитрить соперницу, пробила укороченным, но Шарапова добежала, сделала вид, что сейчас исполнит кросс, а сама пробила прямо перед собой! Дарья уже не успела переориентироваться.
Вторая двойная ошибка у Гавриловой. Неужели так занервничала австралийка? Ровно.
30:30. Шарапова опять ошибается по длине. И Гаврилова быстро делает счет 40:30 благодаря двум подряд неудачным приемам Марии!
Первую двойную ошибку допустила Гаврилова на своей подаче... 15:30.
Срывается мяч с ракетки у Дарьи и взмывает свечой в воздух, приземляясь где-то за пределами корта. 15:15.
Гаврилова на подаче! И Шарапова неожиданно допускает невынужденную ошибку, отправляя мяч в аут на ровном месте. 15:0.
Ошибается Гаврилова на приеме! 4:0 в пользу Шараповой! Ни один гейм пока не взяла Гаврилова.
Больше у Гавриловой. Не дотянулась Шарапова до обводящего удара австралийки.
40:30. Развела Дарья по углам мяч и Шарапову.
И второй эйс зарабатывает Шарапова! С форхенда пробила она Гаврилову.
Здорово сейчас прочитала Гаврилова Марию, переиграв Шарапову диагональным обводящим.
Поменялись сторонами теннисистки. Четвертый гейм на очереди.
Ух, здорово действует Шарапова! Укороченным ударом Гаврилова захотела обмануть Марию, но допустила ошибку. 3:0 по геймам в пользу россиянки.
И теперь четко действует уже Гаврилова. Выходит вперед за счет резанного удара.
Вау! Очень здорово Шарапова сейчас переиграла Гаврилова, легким ударом переправив мяч в самый угол корта — не ждала этого Дарья. Мастерски.
Принимает Шарапова в сетку. 30:15.
И начинает очень уверенно третий гейм Шарапова. 30:15 — Гаврилова приняла в сетку и ошиблась на задней линии.
Все, заканчивается у нас гейм! 0:2 в пользу Шараповой.
И снова в сетку принимает Гаврилова! Очень сильные подачи у Шараповой.
Ровно! Шарапова допускает ошибку и пробивает с бэкхенда в сетку.
Уже пятнадцать минут идет гейм. Гаврилова принимает за задней линией после подачи Шараповой — больше в пользу Марии!
Но снова ровно — Мария попала в аут.
Мощный удар Шараповой под заднюю линию! Кое-как добежала Гаврилова, вытянулась всем телом и достала мяч, но вложить силу в удар уже не получилось. Снаряд улетел куда-то на трибуны. Больше у Шараповой!
Ровно! Да, Мария снова угодила в аут. Никак она не может завершить этот гейм. Уже 12-я минута идет.
Больше у Марии! Мощная подача и сильный удар в другой угол — классика.
Ровно! Снова не может завершить розыгрыш Шарапова. Россиянка пыталась отправить мяч точно в уголок, чтобы наверняка не оставить сопернице шансов, но ошиблась по длине.
Больше у Шараповой! На этот раз она подала еще сильнее — под 180 км/ч. Гаврилова не справилась.
Отличная подача Марии! Прямо по задней линии со скоростью 167 км/ч. Гаврилова кое-как отбила мяч — и то в сетку. Ровно!
О-о-очень долгая перестрелка была у нас на корте — 29 ударов! Как ни старалась Шарапова смутить соперницу, но та достала все удары и дождалась ошибки Марии, которая в конце концов пробила в аут. Брейкпоинт у Гавриловой.
Но снова Шарапова сама теряет преимущество, делая двойную ошибку — ровно.
Шарапова делает первый эйс в матче! 30:40! Гаврилова просит судью проверить, не потратила ли Мария слишком много времени на эту подачу, но ей отвечают, что уже поздно апеллировать — надо было делать это до удара.
Какой розыгрыш! Гаврилова хитро сыграла укороченным, но Шарапова успела добежать к сетку и забросить за спину сопернице! Дарья кое-как отбила, но мяч полетел на удобной высоте, и Мария просто вогнала снаряд в корт без шансов! 30:30.
Шарапова допускает двойную ошибку! 15:30.
Гаврилова попыталась организовать контратаку и пробить прямо по боковой линии, но не рассчитала силы, и мяч ушел за пределы корта. 15:15.
Шарапова на подаче. И тут же ошибается россиянка: после ее кросса мяч улетел в аут. 0:15.
Шарапова загоняла соперницу по разным углам и отправила мяч в противоположный! 1:0 в пользу Марии в первом сете.
Еще один брейкпоинт у Шараповой! Мяч прилетел прямо под ноги Гавриловой, и та отразила его в сетку.
Гаврилова подала Шараповой под правую руку, и та не смогла толком отбить, видимо, не ожидав такого направления удара. Ровно.
Однако Шарапова все же зарабатывает первый брейкпоинт. 30:40.
Ох, вот это мощный удар удался Гавриловой! Мяч полетел прямо в уголок! 30:30.
15:30 — очень слабо подала Гаврилова. Шарапова легко приняла мяч и так ответила, что Дарья отбила в сетку.
15:15 — а вот теперь точно такую же ошибку допустила сама Мария!
0:15 — Гаврилова переборщила с силой и после короткой перестрелки отправила мяч в аут.
Встреча началась! Первой подает Гаврилова.
Разминка закончилась! Матч вот-вот начнется.
Шарапова, кстати, никогда еще не участвовала в турнире St Petersburg Ladies Trophy и даже не была в Петербурге до этого момента. Совсем скоро мы увидим дебют!
Победительница этого матча в следующем круге выйдет на Дарью Касаткину — лучшую теннисистку России на данный момент.
Спортсменки уже на корте! Мария явно выше.
В коридоре, по которому теннисистки проходят на корт, тоже танцуют девушки — правда, не с флагами, а со светящимися ракетками в руках.
На арену выбегают девушки в платьях и начинают танцевать с флагами России и стягами турнира. Вот это начало!
Немного информации о турнире: игры проходят на покрытии «хард»,а призовой фонд составляет $823 тыс. Победительнице достанется $141,5 тыс.
Помимо занятий на корте, Мария устроила себе насыщенную культурную программу: посетила Эрмитаж, Мариинский театр и просто прогулялась по заснеженным улицам.
Вот так прошла первая тренировка Шараповой в Петербурге.
Эта игра пройдет на центральном корте «Сибур-Арены», которая располагается прямо возле стадиона петербургского «Зенита». Нам надо было дождаться конца матча Екатерины Макаровой и Веры Звонаревой, которые занимали этот корт ранее. Встреча уже завершилась в пользу Звонаревой, которая разнесла соперницу со счетом 6:3, 6:4.
Матч начнется примерно в 17:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! Мария Шарапова встречается с австралийкой Дарьей Гавриловой в первом круге St Petersburg Ladies Trophy.