«Двоякое чувство»: Устюгов сдался, но Россия победила

Сборная России устроила настоящую феерию в мужской эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне. Причем феерила даже не одна сборная, а две: восемь наших лыжников разделили на две команды по четыре человека — Россия-1 и Россия-2.

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В первую сборную вошли спортсмены из предположительного основного состава: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. Во второй команде выступили Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Забегая вперед, можно сказать, что второй состав не только не оказался хуже первого, но даже уверенно победил.

Причем финишером там был 25-летний Мальцев, в активе которого пока нет серьезных титулов, а в первой команде на заключительном этапе бежал сам Устюгов.

Однако это не помешало Артему оторваться от более опытного оппонента настолько, что не получилось даже спринтерской борьбы за медали: Устюгов проиграл дерзкому парню почти 21 секунду. Пересекая финишную черту, Сергей улыбался, — похоже, молодежь порадовала даже его.

Еще один участник России-1 Ларьков подчеркнул, что отечественные команды не особенно боролись между собой.

«Насколько неожиданный результат, сказать сложно. Радуемся тому, что

обе команды бились и помогали друг другу выбиться в число лидеров. А на финише — как получилось, так и получилось.

Погода внесла свои коррективы. Сереге Устюгову было тяжеловато, тем более вчера отбежал гонку, а Артем Мальцев пропустил старт, как и я, это тоже сказалось», — цитирует Ларькова «РИА Новости».

Так две российских команды взяли в лыжной эстафете золото (кстати, первое с декабря 2013 года) и серебро.

А что же соперники? Олимпийские чемпионы в эстафете норвежцы выступали не самым сильным составом: не было Йоханнеса Клебо и Мартина Сундбю, которые решили отдохнуть перед чемпионатом Норвегии, где им предстоит отбираться на мировое первенство.

Так что большую часть времени представители норвежской сборной шли третьими позади россиян (за исключением второго этапа, где выступал лидер финнов Иво Нисканен, который сумел на время отодвинуть скандинавов на четвертую позицию), и даже особенно не пытались к ним приблизиться.

В итоге норвежцы заняли третье место, уступив Мальцеву и Ко почти 36 секунд.

По завершении гонки президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе даже не смогла вспомнить, когда команде удавалось взять золото и серебро в одной эстафете.

«Двоякое чувство такое! На самом деле это круто, что сборная завоевала первое и второе места. Конечно, мы понимаем, что у норвежцев не сильнейший состав, но тем не менее Россия взяла впервые за долгие годы золото и серебро, — даже не припомню, когда у нас такое было», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости».

Также глава российских лыж подчеркнула, что теперь тренерскому штабу будет непросто выбрать состав на эстафету на чемпионате мира, который пройдет совсем скоро — с 20 февраля по 3 марта 2019 года — в австрийском Зефельде.

«Приятно, когда есть из кого выбирать, но, с другой стороны, это сложно сделать.

Кто бы мог подумать, что Сережа Устюгов не выдержит в борьбе с Мальцевым?

Но это спорт, тем интереснее, — отметила Вяльбе. — Радует, что молодежь особо не стесняется, не боится идти вперед и показывает результат. Артем проявил себя сегодня, молодец».

Устюгов действительно выглядел лишь тенью самого себя. Обычно спортсмен, которого норвежцы называют «русским медведем», всегда умел прибавить на финише (в мире лыжных гонок широко известно его «второе дыхание»), но в Ульрисехамне этого не произошло. Возможно, россиянин еще не успел набрать свою лучшую форму, ведь данный этап Кубка мира стал для него первым после «Тур де Ски».

Незадолго до мужской эстафеты состоялась и женская гонка. Россию в ней представила одна команда в составе Натальи Непряевой, Анны Нечаевской, Елены Соболевой и Юлии Белоруковой.

При этом в эстафете не приняла участия Анастасия Седова, которая внесла свой вклад в бронзовую медаль женской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане — 2018.

Опытная лыжница заболела, и сборной пришлось справляться без нее. В итоге получилось подняться лишь на четвертую строчку: золото досталось Норвегии, серебро — Швеции, а бронза — Финляндии.

«У нас одного из лидеров не было, а команда должны быть ровной, чтобы залезть на подиум, зацепиться за него, — отметила Вяльбе. — Классическим ходом мы на равных боремся с норвежками, и не так уж сильно, как говорится, Тереза Йохеуг нас там пугает.

Конечно, без Насти Седовой в эстафете было сложно, но я все равно думаю, что это было очень достойное выступление».

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