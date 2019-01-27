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«Конец эры Императора»: падение Емельяненко шокировало США

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Российский боец ММА Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Bellator. Поединок завершился победой 35-летнего американца нокаутом в первом раунде. «Газета.Ru» выяснила, как иностранные СМИ отреагировали на поражение Последнего императора.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко проиграл американскому чемпиону Bellator в полутяжелом весе Райану Бейдеру в финале Гран-при этого промоушена, упустив возможность завоевать чемпионский титул в тяжелой весовой категории. На 35-й секунде первого раунда Последний император был отправлен в нокаут.

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Удивление со стороны экспертов и СМИ вызвало не столько поражение легендарного 42-летнего россиянина, сколько время, которое он продержался на ринге. «Газета.Ru» приводит главные тезисы из статей иностранных журналистов, шокированных падением Емельяненко.

«Самое быстрое поражение в легендарной карьере Федора»

Журналисты Associated Press, одного из крупнейших международных информационных агентств США, прежде всего, отметили успех своего соотечественника, который, победив Емельяненко, объединил два чемпионских пояса Bellator — в полутяжелом и тяжелом весе.

«Бейдеру понадобилось всего лишь 35 секунд для того, чтобы нокаутировать Емельяненко. Американский чемпион уложил прославленного российского тяжеловеса левым хуком, а затем своим кулаком-молотом добил соперника и одержал седьмую победу подряд»,

— пишут авторы заметки.

Уделили журналисты внимание и Емельяненко, который, по их мнению, должен теперь завершить карьеру. Как утверждает автор статьи, в последнее время 42-летний россиянин далек от своих лучших кондиций.

«Самое быстрое поражение Федора Емельяненко в его легендарной карьере может также стать и его последней битвой. По словам Последнего императора, он задумывался об уходе вне зависимости от результата боя. И действительно — Федор уже не в силах выдерживать удары от таких бойцов, как Бейдер. Федор всегда восполнял недостаток мышечной массы быстротой и атлетизмом, однако в последних 11 поединках (до встречи с Бейдером. — «Газета.Ru») он проиграл четырежды», — говорится в заметке.

Рассуждая о возможном завершении карьеры российским бойцом, журналисты AP вспомнили о заслугах Емельяненко в ММА. Так, его назвали «мифической фигурой смешанных единоборств», отметив, что Емельяненко внес вклад в серьезный прогресс ММА. При этом журналисты отметили, что российский боец так и не попробовал себя в UFC.

«Бейдер сходу снес великого Федора»

Журналисты американского телеканала ESPN также не обошли вниманием главный бой турнира Bellator 214. Обозреватель канала Бретт Окамото воодушевился победой американского бойца, удивившись тому, как легко он поверг Последнего императора.

«Отличный результат для Бейдера. Никогда не получал титульных боев в UFC, а теперь он — двукратный чемпион Bellator. Бейдер сходу снес великого Федора Емельяненко в абсолютно сногсшибательной манере», — написал журналист в своем твиттере.

«Бейдер за 35 секунд отправил Емельяненко в историю»

«Историческое событие» — именно так преподносит победу Бейдера над Емельяненко британская газета The Telegraph. По мнению иностранных коллег, нокаутировав Последнего императора, американец вписал свое имя в историю, а также «отправил» туда и самого россиянина.

«Разрушительным левым хуком и добиванием с правой Бейдер занес легендарного Федора Емельяненко на страницы истории. Теперь Райан входит в список лучших бойцов в ММА и уже готов защитить оба своих чемпионских титула»,

— говорится в статье.

Также издание опубликовало отрывок из интервью с президентом Bellator Скоттом Кокером, который назвал Федора Емельяненко одним из величайших бойцов в истории ММА.

«Федор сражался со всеми. Он не избегал никого, дрался и в ММА, и в самбо, и в дзюдо. Он один из величайших бойцов за всю историю, вот и все. Однако теперь ему, возможно, стоит задуматься о завершении карьеры», — сказал глава Bellator.

«Емельяненко хватило всего на полминуты»

Сотрудники американского телеканала CBS Sports остались шокированы поражением Емельяненко в первом раунде финального поединка.

«Один левый хук, — и Бейдер нокаутирует легендарного Емельяненко на турнире в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса). Федора хватило всего на 35 секунд.

Теперь Бейдер, действующий обладатель титула в полутяжелом весе, стал первым двукратным чемпионом в двух весовых категориях. Он создает собственную историю, отправив в нокаут величайшего тяжеловеса, которого когда-либо знал мир ММА», — пишут авторы заметки.

По мнению журналистов, в UFC недооценили Бейдера, который, подписав контракт с Bellator, «реализовал свой потенциал бойца».

«Конец эры Императора»

Ведущий радиостанции «Сириус» Люк Томас выразил мнение, что Райан Бейдер на данный момент является лучшим бойцом Bellator за всю историю промоушена.

«Бейдер за короткий отрезок убрал Федора, «раздробив» его одним ударом. Райан прошел через этот турнир словно на бульдозере и теперь по праву является двойным чемпионом промоушена. Он невероятно талантлив и, наконец, получил большое признание. Бейдер, пожалуй, лучший боец в истории Bellator», — написал журналист в своем твиттере.

Бывший боец UFC, ныне выступающий в Bellator американский полутяжеловес Джон Фитч и вовсе назвал поражение Емельяненко концом эры Последнего императора.

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