Сохранить лицо: россияне бьются за медали в масс-старте. LIVE

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Приходит на заключительную «стойку» француз.
Растет преимущество Фийона Майе. После 11,6 км его отрыв от идущего вторым Бё составляет почти 15 секунд. Рядом с Йоханнесом бегут Пайффер и Виндиш.
Почти 20 секунд отделяет Гараничева от тройки лидеров.
Елисеев на третьем рубеже без промахов, но бежит последним Матвей.
Логинов «застрелился» в «стойке». Минуту и 20 секунд проигрывает Александр.
Седьмым идет Гараничев, около 30 секунд от лидера.
По одному промаху у Бё, Фуркада и Гараничева! Точен Фийон Майе!
Итак, третий огневой рубеж.
Майе и Бё на отметке 8,6 км ушли немного в отрыв, шесть секунд от третьего место, которое, кстати, занимает Гараничев. Активно борется с Евгением Фуркад.
Преследует Гараничев Йоханнеса, Фийона Майе и Гигонна.
35,6 секунды проигрывает Логинов, идет 15-м.
Логинов точен! Закрывает все мишени Александр!
Фуркад замедлил перед последним выстрелом, но обошелся без штрафных кругов.
Быстро отстрелял и Гигонна, чисто в «лежке» отработал и Бё.
Ой, молодец Гараничев! Быстро и точно! Идет четвертым Женя!
На очереди второй огневой рубеж.
Логинов проигрывает Бё около 20 секунд.
Прибавил в темпе Гараничев, отыграл три секунды Евгений, уже восьмым идет. Очень плотная группа преследует Йоханнеса.
На отметке 4,6 км Гараничев замыкает десятку лидеров, отставая от Бё на 6,2 секунды.
Без промахов обошелся и Гараничев! А вот Логинов ушел на один штрафной круг. У Елисеева беда... Четыре промаха.
Симон Эдер точен и быстр, первым уходит с «лежки», без промахов отстреляли и Антонен Гигонна, Бё и Фуркад.
Приходят на первый огневой рубеж биатлонисты.
Отыграл несколько позиций Гараничев, подтянулся Елисеев.
На отметке 1,6 км Логинов откатился на пятую строчку, пропустив вперед себя Бё, Фуркада, а также итальянца Лукаса Хофера и француза Симона Детьё.
Поменялись позициями Йоханнес и Логинов.
Мощно стартовал Бё, возглавляет он толпу из 29-ти биатлонистов.
Стартовала гонка, поехали! Йоханнес Бё, Александр Логинов и Мартен Фуркад в первой тройке!
Напомним, что мужской масс-старт закрывает шестой этап.
За сборную России побегут Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (16-й) и Матвей Елисеев (22-й).
Гонка начнется в 17.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольце.