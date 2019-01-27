Сохранить лицо: россияне бьются за медали в масс-старте. LIVE

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Испания / Примера
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Атлетико МХетафе
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ЛеганесЭйбар
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ВаленсияВильярреал
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Италия / Серия А
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СассуолоКальяри
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МиланНаполи
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Германия / Бундеслига
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Боруссия МАугсбург
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МайнцНюрнберг
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Боруссия ДГанновер-96
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ФрайбургХоффенхайм
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22:00
НиццаНим
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22:00
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
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10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
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17:00
Ак БарсТрактор
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17:00
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ЦСКАБарыс
2:5
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19:00
СлованДинамо Мн
2:4
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Единая лига ВТБ
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Нижний Новгород УНИКС
91:85
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21:00
Зелена Гура Енисей
72:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
114:126
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
106:103
закончен
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
111:115
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
126:110
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
120:111
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
1
Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
закончен
16:25
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
217,98
закончен
Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:15
Швеция — Россия
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закончен
Бокс/ММА / Гран-при Bellator, тяжелый вес. Финал
05:00
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Испания / Примера
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ВальядолидСельта
2:1
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ЖиронаБарселона
не начался
20:30
Атлетик ББетис
не начался
20:30
Реал СосьедадУэска
не начался
22:45
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
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КьевоФиорентина
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17:00
БолоньяФрозиноне
0:2
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17:00
АталантаРома
1:3
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ПармаСПАЛ
1:0
перерыв
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ТориноИнтер М
не начался
22:30
ЛациоЮвентус
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Франция / Лига 1
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МонпельеКан
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АмьенЛион
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ПСЖРенн
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БаварияШтутгарт
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ФортунаРБ Лейпциг
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17:30
ЛокомотивХК Сочи
0:0
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17:30
НефтехимикТорпедо
1:0
1 период
Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
90:77
закончен
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
61:101
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16:00
Парма Локомотив-Кубань
87:95
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23:30
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Нью-Йорк НиксМайами Хит
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Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
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Биатлон / Кубок мира по биатлону, Антхольц
14:45
Масс-старт, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
35:32,8
закончен
17:30
Масс-старт 15 км, мужчины
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Ульрисехамн
13:15
Эстафета 4х5 км, женщины
1
Норвегия-1
57.06,3
2
Швеция-1
+37,4
3
Финляндия
+41,2
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Ульрисехамн
16:15
Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Россия-2
1:17:53,2
2
Россия-1
+20,8
3
Норвегия
+35,8
закончен
Италия / Серия А
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ЭмполиДженоа
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Испания / Примера
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АлавесРайо Вальекано
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
не начался
19:00
СеверстальВитязь
не начался
19:30
Динамо МДинамо Р
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался
Сохранить лицо: россияне бьются за медали в масс-старте. LIVE

Онлайн-трансляция мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию мужского масс-старта.
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17:58

Приходит на заключительную «стойку» француз.

17:57

Растет преимущество Фийона Майе. После 11,6 км его отрыв от идущего вторым Бё составляет почти 15 секунд. Рядом с Йоханнесом бегут Пайффер и Виндиш.

17:55

Почти 20 секунд отделяет Гараничева от тройки лидеров.

17:54

Елисеев на третьем рубеже без промахов, но бежит последним Матвей.

17:53

Логинов «застрелился» в «стойке». Минуту и 20 секунд проигрывает Александр.

17:52

Седьмым идет Гараничев, около 30 секунд от лидера.

17:51

По одному промаху у Бё, Фуркада и Гараничева! Точен Фийон Майе!

17:51

Итак, третий огневой рубеж.

17:50

Майе и Бё на отметке 8,6 км ушли немного в отрыв, шесть секунд от третьего место, которое, кстати, занимает Гараничев. Активно борется с Евгением Фуркад.

17:48

Преследует Гараничев Йоханнеса, Фийона Майе и Гигонна.

17:47

35,6 секунды проигрывает Логинов, идет 15-м.

17:45

Логинов точен! Закрывает все мишени Александр!

17:45

Фуркад замедлил перед последним выстрелом, но обошелся без штрафных кругов.

17:44

Быстро отстрелял и Гигонна, чисто в «лежке» отработал и Бё.

17:44

Ой, молодец Гараничев! Быстро и точно! Идет четвертым Женя!

17:44

На очереди второй огневой рубеж.

17:43

Логинов проигрывает Бё около 20 секунд.

17:43

Прибавил в темпе Гараничев, отыграл три секунды Евгений, уже восьмым идет. Очень плотная группа преследует Йоханнеса.

17:41

На отметке 4,6 км Гараничев замыкает десятку лидеров, отставая от Бё на 6,2 секунды.

17:38

Без промахов обошелся и Гараничев! А вот Логинов ушел на один штрафной круг. У Елисеева беда... Четыре промаха.

17:37

Симон Эдер точен и быстр, первым уходит с «лежки», без промахов отстреляли и Антонен Гигонна, Бё и Фуркад.

17:36

Приходят на первый огневой рубеж биатлонисты.

17:35

Отыграл несколько позиций Гараничев, подтянулся Елисеев.

17:33

На отметке 1,6 км Логинов откатился на пятую строчку, пропустив вперед себя Бё, Фуркада, а также итальянца Лукаса Хофера и француза Симона Детьё.

17:32

Поменялись позициями Йоханнес и Логинов.

17:31

Мощно стартовал Бё, возглавляет он толпу из 29-ти биатлонистов.

17:30

Стартовала гонка, поехали! Йоханнес Бё, Александр Логинов и Мартен Фуркад в первой тройке!

17:25

Напомним, что мужской масс-старт закрывает шестой этап.

17:21

За сборную России побегут Александр Логинов (2-й стартовый номер), Евгений Гараничев (16-й) и Матвей Елисеев (22-й).

17:20

Гонка начнется в 17.30 мск.

17:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на 15 км на этапе Кубка мира в Антхольце.