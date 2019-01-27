Вспомнить о медалях: женщины сражаются в масс-старте. LIVE

Миронова, кстати, изначально должна была бежать под 30-м номером, однако француженка Анаис Шевалье снялась из-за усталости, так что теперь Света стала 29-й. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» ответил, что 29-й щит на стрельбе освещен равномерно, в отличие от 30-го, который наполовину находится в тени — это сделает попадание по мишеням сложнее. Так что Мироновой в какой-то степени должно быть удобнее.