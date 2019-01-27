Вспомнить о медалях: женщины сражаются в масс-старте. LIVE

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На отметке 2,1 км Юрлова пока только 22-я — опустилась с 17-позиции, а Старых и вовсе 28-я (с 13-й строчки). Миронова, напротив, сокращает отставание — она поднялась с 29-го места на 23-е.
Погода стоит великолепная: светит солнце, ветра нет, так что ничто не должно помешать спортсменкам проявить себя во всей красе.
Гонка началась! Желаем удачи нашим спортсменкам!
Миронова, кстати, изначально должна была бежать под 30-м номером, однако француженка Анаис Шевалье снялась из-за усталости, так что теперь Света стала 29-й. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в эфире «Матч ТВ» ответил, что 29-й щит на стрельбе освещен равномерно, в отличие от 30-го, который наполовину находится в тени — это сделает попадание по мишеням сложнее. Так что Мироновой в какой-то степени должно быть удобнее.
У Старых 13-й стартовый номер, у Юрловой-Перхт — 17, у Мироновой — 30.
Россияне не завоевывают медалей уже десять гонок подряд — на протяжении почти двух этапов Кубка мира. Сказочный Оберхов с победой в двух эстафетах и личным золотом Александра Логинова, к сожалению, пока остался одиночной вспышкой. Будем надеяться, что сегодня наши девушки проявят себя.
От России в масс-старт пробились три спортсменки — Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова.
Гонка начнется в 14.45 мск.
В итальянском Антхольце в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону пройдет женский масс-старт. Вместе с вами за развитием событий будет следить Эльвира Ондар.