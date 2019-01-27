Отомстить за девушек: Устюгов бьется за победу в эстафете. LIVE

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Спортсмены возвращаются на стадион! Их приветствуют 20-тысячные трибуны. Скоро будет передача эстафеты. В целом никто не отстал, не провалился. Круг достаточно легкий.
На отметке 2,2 км Ларьков немного сдал и опустился на вторую строчку. Лидирует теперь швед Халфварссон. Тот самый, который говорил о россиянах, что нему «не очень весело – соревноваться с теми, кто был отстранен за допинг».
А вот Белов прибавил и стал уже четвертым!
Болельщики, выстроившиеся целыми толпами вдоль всей трассы, громко подбадривают спортсменов, которые идут строго друг за другом — узкая колея не дает возможности идти на обгон.
На отметке 1,5 км Ларьков по-прежнему идет первым, а Белов из России-2 держится седьмым.
В лидерах идет Ларьков! На выходе со стадиона случилась небольшая толкучка — дорога оказалась довольно узкой, — однако, к счастью, никто не упал.
У России-1 начал Андрей Ларьков, а у России-2 забойщиком является Евгений Белов. Пока что все лыжники идут единым караваном.
Гонка началась!
Спортсмены уже готовятся стартовать!
Честь нашей страны будут защищать две команды. В состав России-1 входят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. В состав России-2 — Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев.
Старт гонки будет дан в 16.15 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.