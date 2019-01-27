Отомстить за девушек: Устюгов бьется за победу в эстафете. LIVE

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Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
5:0
закончен
18:15
Атлетико МХетафе
2:0
закончен
20:30
ЛеганесЭйбар
2:2
закончен
22:45
ВаленсияВильярреал
3:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
3:0
закончен
20:00
СампдорияУдинезе
4:0
закончен
22:30
МиланНаполи
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
2:0
закончен
17:30
МайнцНюрнберг
2:1
закончен
17:30
Боруссия ДГанновер-96
5:1
закончен
17:30
ФрайбургХоффенхайм
2:4
закончен
17:30
ВольфсбургБайер
0:3
закончен
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
2:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
2:0
закончен
22:00
ГенгамРеймс
0:1
закончен
22:00
НиццаНим
2:0
закончен
22:00
СтрасбургБордо
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
закончен
10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
закончен
17:00
Ак БарсТрактор
1:2
закончен
17:00
СКАДинамо Р
7:1
закончен
17:00
ЦСКАБарыс
2:5
закончен
19:00
СлованДинамо Мн
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород УНИКС
91:85
закончен
21:00
Зелена Гура Енисей
72:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
114:126
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
106:103
закончен
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
111:115
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
126:110
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
120:111
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
1
Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
закончен
16:25
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
217,98
закончен
Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:15
Швеция — Россия
6:4
закончен
Бокс/ММА / Гран-при Bellator, тяжелый вес. Финал
05:00
Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США)
закончен
Испания / Примера
14:00
ВальядолидСельта
2:1
закончен
18:15
ЖиронаБарселона
не начался
20:30
Атлетик ББетис
не начался
20:30
Реал СосьедадУэска
не начался
22:45
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
КьевоФиорентина
3:4
2 тайм
17:00
БолоньяФрозиноне
не начался
17:00
АталантаРома
не начался
17:00
ПармаСПАЛ
не начался
20:00
ТориноИнтер М
не начался
22:30
ЛациоЮвентус
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеКан
не начался
19:00
АмьенЛион
не начался
22:00
ТулузаАнже
не начался
23:00
ПСЖРенн
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияШтутгарт
не начался
20:00
ФортунаРБ Лейпциг
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАвтомобилист
3:2
2 период
17:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
17:30
НефтехимикТорпедо
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
online
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
27:43
перерыв
16:00
Парма Локомотив-Кубань
14:20
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
23:30
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Ульрисехамн
16:15
Эстафета 4х7,5 км, мужчины
online
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Ульрисехамн
13:15
Эстафета 4х5 км, женщины
1
Норвегия-1
57.06,3
2
Швеция-1
+37,4
3
Финляндия
+41,2
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Антхольц
14:45
Масс-старт, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
35:32,8
2
Маркета Давыдова (Чехия)
+13,1
3
Ванесса Хинц (Германия)
+16,4
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЭмполиДженоа
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесРайо Вальекано
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
не начался
19:00
СеверстальВитязь
не начался
19:30
Динамо МДинамо Р
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался
Отомстить за девушек: Устюгов бьется за победу в эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжам

В шведском Ульрисехамне проходит восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4х7,5 км.
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16:25

Спортсмены возвращаются на стадион! Их приветствуют 20-тысячные трибуны. Скоро будет передача эстафеты. В целом никто не отстал, не провалился. Круг достаточно легкий.

16:23

На отметке 2,2 км Ларьков немного сдал и опустился на вторую строчку. Лидирует теперь швед Халфварссон. Тот самый, который говорил о россиянах, что нему «не очень весело – соревноваться с теми, кто был отстранен за допинг».

А вот Белов прибавил и стал уже четвертым!

16:22

Болельщики, выстроившиеся целыми толпами вдоль всей трассы, громко подбадривают спортсменов, которые идут строго друг за другом — узкая колея не дает возможности идти на обгон.

16:20

На отметке 1,5 км Ларьков по-прежнему идет первым, а Белов из России-2 держится седьмым.

16:18

В лидерах идет Ларьков! На выходе со стадиона случилась небольшая толкучка — дорога оказалась довольно узкой, — однако, к счастью, никто не упал.

16:16

У России-1 начал Андрей Ларьков, а у России-2 забойщиком является Евгений Белов. Пока что все лыжники идут единым караваном.

16:15

Гонка началась!

16:12

Спортсмены уже готовятся стартовать!

16:10

Честь нашей страны будут защищать две команды. В состав России-1 входят Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. В состав России-2 — Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев.

Устюгов
РИА Новости
Лыжник Сергей Устюгов
16:05

Старт гонки будет дан в 16.15 мск.

16:00

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты 4х7,5 км на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.