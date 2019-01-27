Отомстить за девушек: Устюгов бьется за победу в эстафете. LIVE

На отметке 2,2 км Ларьков немного сдал и опустился на вторую строчку. Лидирует теперь швед Халфварссон. Тот самый, который говорил о россиянах, что нему «не очень весело – соревноваться с теми, кто был отстранен за допинг».

А вот Белов прибавил и стал уже четвертым!