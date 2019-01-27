Покорить Швецию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

Вчера состоялась спринтерская гонка свободным стилем, победу в которой одержала норвежка Терезе Йохауг. Она сегодня бежит второй этап в первой сборной Норвегии. Лучшей среди россиянок стала Непряева, показавшая седьмой результат с отставанием от лидера минута и две секунды.