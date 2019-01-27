Покорить Швецию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

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Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
5:0
закончен
18:15
Атлетико МХетафе
2:0
закончен
20:30
ЛеганесЭйбар
2:2
закончен
22:45
ВаленсияВильярреал
3:0
закончен
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
3:0
закончен
20:00
СампдорияУдинезе
4:0
закончен
22:30
МиланНаполи
0:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
2:0
закончен
17:30
МайнцНюрнберг
2:1
закончен
17:30
Боруссия ДГанновер-96
5:1
закончен
17:30
ФрайбургХоффенхайм
2:4
закончен
17:30
ВольфсбургБайер
0:3
закончен
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
2:2
закончен
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
2:0
закончен
22:00
ГенгамРеймс
0:1
закончен
22:00
НиццаНим
2:0
закончен
22:00
СтрасбургБордо
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
закончен
10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
закончен
17:00
Ак БарсТрактор
1:2
закончен
17:00
СКАДинамо Р
7:1
закончен
17:00
ЦСКАБарыс
2:5
закончен
19:00
СлованДинамо Мн
2:4
закончен
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород УНИКС
91:85
закончен
21:00
Зелена Гура Енисей
72:83
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
114:126
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
106:103
закончен
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
111:115
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
126:110
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
120:111
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
1
Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
закончен
16:25
Произвольный танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
217,98
закончен
Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
закончен
Хоккей с мячом / Чемпионат мира по хоккею с мячом
18:15
Швеция — Россия
6:4
закончен
Бокс/ММА / Гран-при Bellator, тяжелый вес. Финал
05:00
Федор Емельяненко (Россия) — Райан Бейдер (США)
закончен
Испания / Примера
14:00
ВальядолидСельта
не начался
18:15
ЖиронаБарселона
не начался
20:30
Атлетик ББетис
не начался
20:30
Реал СосьедадУэска
не начался
22:45
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
Италия / Серия А
14:30
КьевоФиорентина
не начался
17:00
БолоньяФрозиноне
не начался
17:00
АталантаРома
не начался
17:00
ПармаСПАЛ
не начался
20:00
ТориноИнтер М
не начался
22:30
ЛациоЮвентус
не начался
Франция / Лига 1
17:00
МонпельеКан
не начался
19:00
АмьенЛион
не начался
22:00
ТулузаАнже
не начался
23:00
ПСЖРенн
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияШтутгарт
не начался
20:00
ФортунаРБ Лейпциг
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
17:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
17:30
НефтехимикТорпедо
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
online
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
не начался
16:00
Парма Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
23:30
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам. Ульрисехамн
13:15
Эстафета 4х5 км, женщины
online
Италия / Серия А
22:30
ЭмполиДженоа
не начался
Испания / Примера
23:00
АлавесРайо Вальекано
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралАмур
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарАвангард
не начался
19:00
СеверстальВитязь
не начался
19:30
Динамо МДинамо Р
не начался
19:30
ЦСКАДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Автодор Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
не начался
Покорить Швецию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

Онлайн-трансляция женской эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам

В шведском Ульрисехамне проходит восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию женской эстафеты 4х5 км.
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13:21

Преодолели спортсменки первый отрезок.

13:19

Видны небольшие проблемы с лыжами у Белоруковой. Не катят как надо. Вынуждена сзади идущая лыжница даже подталкивать россиянку.

13:18

Классическим стилем бегут лыжницы. Пока вся группа держится достаточно плотно друг с другом.

13:15

Поехали! Первый этап в первой российской сборной бежит Юлия Белорукова. Во второй — Лидия Дуркина.

13:14

Все готово к началу гонки. Не самая, мягко говоря, лучшая погода в Ульрисехамне. Обильный снегопад, сильный ветер.

13:12

Вчера состоялась спринтерская гонка свободным стилем, победу в которой одержала норвежка Терезе Йохауг. Она сегодня бежит второй этап в первой сборной Норвегии. Лучшей среди россиянок стала Непряева, показавшая седьмой результат с отставанием от лидера минута и две секунды.

13:10

Традиционно в эстафете Россию представят две команды.

Состав первой сборной: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Состав второй сборной: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко.

13:05

Начало гонки запланировано на 13.15 мск.

13:00

Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х5 км на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.