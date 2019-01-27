Покорить Швецию: россиянки бьются за золото в эстафете. LIVE

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Преодолели спортсменки первый отрезок.
Видны небольшие проблемы с лыжами у Белоруковой. Не катят как надо. Вынуждена сзади идущая лыжница даже подталкивать россиянку.
Классическим стилем бегут лыжницы. Пока вся группа держится достаточно плотно друг с другом.
Поехали! Первый этап в первой российской сборной бежит Юлия Белорукова. Во второй — Лидия Дуркина.
Все готово к началу гонки. Не самая, мягко говоря, лучшая погода в Ульрисехамне. Обильный снегопад, сильный ветер.
Вчера состоялась спринтерская гонка свободным стилем, победу в которой одержала норвежка Терезе Йохауг. Она сегодня бежит второй этап в первой сборной Норвегии. Лучшей среди россиянок стала Непряева, показавшая седьмой результат с отставанием от лидера минута и две секунды.
Традиционно в эстафете Россию представят две команды.
Состав первой сборной: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Елена Соболева. Состав второй сборной: Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко.
Начало гонки запланировано на 13.15 мск.
Добрый день, уважаемые любители лыжных гонок. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты 4х5 км на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.