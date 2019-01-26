Последний бой? Емельяненко сразится с Бейдером

Емельяненко тяжелее Бейдера

В ночь с 26 на 27 января по московскому времени в Лос-Анджелесе в рамках финала Гран-при Bellator в тяжелой весовой категории (до 120,2 кг) состоится бой между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американским чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером, в котором спортсмены сразятся за чемпионский пояс промоушена.

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На пути к финалу Емельяненко одолел Фрэнка Мира и Чела Соннена. Бейдер в свою очередь по ходу турнира одержал победы над Кингом Мо Лавалем и Мэттом Митрионом.

Накануне финального противостояния состоялась официальная церемония взвешивания, по итогам которой тяжелее оказался российский боец.

Вес Емельяненко составил 107,1 кг, тогда как Бейдер показал на весах 103,3 кг.

Емельяненко заработает в два раза больше

В преддверии поединка стали известны призовые гонорары, которые бойцы получат по итогам соревнований. По информации MMAJunkie, Федор Емельяненко заработает в два раза больше своего соперника.

Гарантированный гонорар «Последнего императора» составит $300 тыс., а Райан Бейдер получит за бой $150 тыс.

Примечательно, что спортсмены также получат в качестве призовых средства, заработанные от продажи билетов, платных трансляций и иных спонсорских соглашений. О процентных соотношениях, бонусах и их деталях официально не сообщается.

«Федор суперопасен, он прет, как циркулярная пила»

Перед поединком оба бойца не стали стесняться в комплиментах в адрес друг друга. Так, Емельяненко рассказал об особой важности предстоящего боя, а также выделил положительные качества своего соперника.

«Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое. Райан — один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше. У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий», — сказал Емельяненко.

Бейдер в свою очередь ответил на заявления скептиков о том, что российский боец в свои 42 года находится в плохой физической форме. По его мнению, Емельяненко остается высококвалифицированным спортсменом и может доставить много проблем американцу.

«Хотелось бы увидеть больше от Федора в этом Гран-при. Второй раунд с Челом, продолжение первого раунда с Фрэнком. И это только добавляет мистики к нашей встрече.

Я все время слышу много всякого о Федоре: «О, он уже далек от пика», и все такое. Но посмотрите его последние бои. Он суперопасен, особенно в первом раунде — прет, как циркулярная пила.

И я должен заставить его делать именно это — выплеснуть всю свою энергию. Это один из самых больших боев и один из наиболее опасных соперников в моей карьере», — цитирует американца MMA Junkie.

Несмотря на большой опыт Федора Емельяненко, эксперты расходятся во мнениях относительно фаворита поединка. Одна сторона утверждает, что класс и мощь «Последнего императора» позволит ему завоевать чемпионский пояс, другая отдает предпочтение Бейдеру, который выглядит атлетичнее, мобильнее и свежее с 35-летнем возрасте. Кроме того, американец на 5 см выше своего соперника.

По мнению, главы российского промоушена M-1 Global Вадима Финкельштейна, шансы на победу у бойцов равны, однако чемпионский титул должен достаться Емельяненко.

«Сложно прогнозировать, 50 на 50. У Федора очень тяжелый и опасный оппонент. Все зависит от того, как Емельяненко морально подойдет к этому бою. Опыта у него больше, поэтому он должен выиграть», — цитирует Финкельштейна ТАСС.

Бой под угрозой срыва?

Накануне поединка в СМИ распространилась информация о возможной отмене боя. По информации журналиста издания Sherdog Энтони Уокера,

Федор Емельяненко якобы в преддверии противостояния пожаловался на плохое самочувствие и выразил намерение сняться с участия в финале Гран-при.

«Узнал о слухе, что Федор испытывал этим утром проблемы со здоровьем. Похоже, что он рассматривал решение о снятии с турнира, но пока бой все еще в силе», — написал Уокер в своем твиттере.

Hearing rumors about Fedor having some health issues this morning. Considered pulling out of the card apparently but as of now the fight is still on #Bellator214 — Anthony Walker (@AntWalkerMMA) 24 января 2019 г.

Однако данный слух мгновенно опровергли в команде «Последнего императора». Так, менеджер Емельяненко Джерри Миллен заявил о том, что данная информация не является достоверной, а сам боец находится в оптимальных кондициях.

«Это неправда! Федор хорошо себя чувствует и готов к бою», — написал менеджер Емельяненко в комментариях под публикацией журналиста.

This is not true! Fedor is fine and ready to go#fakenews — Jerry Millen (@JerryMillen) 25 января 2019 г.

О своем состоянии здоровья рассказал и сам Емельяненко, подтвердив, что «чувствует себя хорошо».

Последний бой в карьере

Впрочем, общаясь с журналистами перед поединком с Бейдером, Федор Емельяненко намекнул о том, что предстоящий бой может стать последним в его богатой спортивной карьере. 42-летний россиянин, ссылаясь на негативное влияние на свой организм возраста и травм, заявил, что задумывается над тем, чтобы покинуть профессиональный ринг.

«Я сейчас все чаще задумываюсь об уходе. Не из-за того что не хочу биться или что-то еще в этом роде. Просто возраст уже дает о себе знать, травмы»,

— приводит слова Емельяненко ТАСС.

Контракт с Bellator российский боец подписал в 2017 году. Согласно условиям соглашения, именно бой с Бейдером станет последним для Емельяненко в промоушене. О продлении контракта россиянин с главой организации Скоттом Кокером переговоров еще не вел и, вероятно, делать этого не будет. Окончательное решение Федор примет только по итогам поединка за чемпионский пояс в финале Гран-при.

«Да, по контракту у меня остается один поединок с Bellator, бой с Бейдером будет последним. О новой договоренности с Кокером еще не говорили, за это его и уважаю, что не бежит впереди паровоза.

Что касается дальнейшей карьеры, в любом случае, после поединка с Бейдером мне нужен будет отдых. Решение, буду ли продолжать карьеру, приму только после этого»,

— сказал Емельяненко на пресс-конференции перед встречей с Райаном Бейдером.

В своей карьере ММА 42-летний россиянин одержал 38 побед (16 — нокаутом) при пяти поражениях. Бейдер к 35-ти годам выиграл 26 боев и пять раз проиграл.

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