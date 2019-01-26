Повторение финала: Россия проигрывает Швеции. LIVE

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Звучит свисток, отправляющий команды в раздевалки. 3:1, перерыв. Отдыхаем.
Одну минуту добавил арбитр. Заработали россияне очередной угловой, и этот «стандарт» реализовать не удалось.
Уже пятый угловой зарабатывают россияне, Дергаев бил из штрафной. Голкипер сборной Швеции ловит мяч намертво.
Гол в раздевалку получаем. Эдлунд прошел по правому краю и мощно пробил с угла под перекладину. 3:1.
ОПАСНО! Миргазов словно Лионель Месси обошел всех защитников, вышел на вратаря, казалось, что обыграл и его, бросая уже в пустые ворота, но Свенссон в потрясающем шпагате вытаскивает этот мяч из угла!
Сложно дался сборной России первый гол, как шведы ответили моментально. Вновь придется россиянам искать лазейки у шведов для того, чтобы восстановить равновесие.
ГОЛ. Не прошло и минуты. Симон Янссон метров с 12 пробил в дальний нижний угол. Черных не смог выручить. 2:1, шведы вновь впереди.
ГОООЛ! Сравнивают счет россияне! Был самым активным Ишкельдин в российской команде, эту активность реализовал в гол. Сместился в центр вправо и пробил в противоход вратарю в дальнюю «девять»!
В полном составе играют команды.
Был хороший момент для удара, но показалось, что Уильям зацепил нашего хоккеиста за конек. Арбитр не реагирует.
Джусоев получает болезненный удар по ногам. Падает Алан, но может продолжить игру.
Сыграно почти полчаса, а россияне пока создали только 1,5 голевого момента. Плохо держится мяч у российских хоккеистов, а при подходе к штрафной возникает плотная шведская «стена».
Ишкельдин подошел к штрафной, переправил мяч верхом на противоположный фланг, но развить атаку не удалось. Очень тактично обороняются шведы.
Опасно! Защитиники хотели сделать искусственный офсайд, но ошиблись позиционно, Фагерстрём выбежал один на один с вратарем, но не сумел он переиграть Черных! Отличный сейв российского голкипера.
Джусоев взял игру на себя, сместился с левого края в центр, но наткнулся на трех защитников и мяч потерял. Не помогли Алану в атаке.
А вот теперь уже в 9 полевых играют шведы. Эсплунд удаляется на 10 минут.
Ишкельдин меж тем вернулся на поле.
ГОЛ! А счет все равно открывают шведы! Заработали хозяева чемпионата угловой. Удачно разыграли его шведы, Давид Пиццони-Эльфвинг пробил точно под перекладину.
Несмотря на то, что Ишкельдину еще 2 минуты штрафа необходимо отсидеть, россияне игру-то выровняли. Стал лучше держаться мяч у подопечных Михаила Юрьева.
Вновь фолит в центре поля Эдлунд, но без грубости. Придержал он Грановского.
Дергаев прошел по центру, один против четырех защитников оказался российский нападающий, пробил издали — голкипер шведской сборной отбил мяч перед собой.
Очень вязкая и плотная борьба, практически нет свободных зон и пространства для маневра. Много борьбы с небольшим преимуществом шведов в атаке.
Возвращается на поле Ахметзянов.
Грановский получил удар по ногам.
Петтерссон прорвался с мячом к воротам, но в итоге упускает он его. В борьбе за мяч ударил по клюшке защитнику сборной России, нарушив правила.
Не успел еще пройти период удаления Ахметзянова, как Ишкельдин удаляется на 10 минут.
Эдлунд взял игру на себя, прошел по левому краю и мощно пробил. Рядом со штангой пролетел мяч.
Прокофьев выполнял «стандарт», но шведы выстроили хорошую стенку у ворот, не дав нанести бросок.
Ишкельдин прорывался справа, заработал угловой.
Вновь фолят россияне в центре поля. На этот раз без удалений. Пока что шведы лучше контролируют мяч.
Сэфстрем упал после подножки от Ахметзянова. Удаляется россиянин на 10 минут.
Лефстетд бросил с острого угла. Среагировал Черных.
Начался матч! Разводят с центра россияне.
В последний раз россияне встречались со шведами в финале прошлогоднего чемпионата мира. Тогда победу одержала российская команда, являющаяся самой титулованной в мире — 25 золотых наград.
Состав сборной России:
Вратарь: Роман Черных; Юрий Викулин, Василий Грановский, Артем Ахметзянов, Янис Бефус, Алан Джусоев, Андрей Прокопьев, Вадим Чернов, Артем Бондаренко, Алмаз Миргазов, Максим Ишкельдин.
Начало запланировано на 18:15 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию матча чемпионата мира 2019 года по хоккею с мячом между командами Швеции и России.