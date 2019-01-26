Оправдаться за стрельбу: Логинов против Бё. LIVE

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Гараничев и Логинов стреляют чисто и быстро! 15-м и 17-м убегают соответственно!
Круг у Фуркада! Гигонна, Эдер и Бьонтегаард точны!
Сразу же промазал Бё-младший, но на штрафной круг убежал до того, как преследователи начали стрелять.
Продолжает отрываться Йоханнес на подходе к рубежу.
Логинов поднялся на 23-ю позицию и почти догнал Гараничева, который так и бежит 21-м. Небольшой прогресс есть и у Матвея Елисеева — он бежит уже 36-м.
Йоханнес Бё почти на пять секунд оторвался от преследователей на первом километре дистанции. Мартена Фуркада это не касается. Он догнал Бьонтегаарда и Гигонна, но вперед вырываться не спешит.
Немец Реес, чех Моравец и швед Понсилуома не вышли на старт. Остальные 57 спортсменов в деле.
Все наши биатлонисты уже на дистанции.
Поееееехали! Гонка стартовала.
Напомним, первым сегодня стартует безоговорочный лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, за ним соотечественник Эрвенд Бьонтегаард, а третьим и четвертым убегут французы Антонин Гигонна и Мартен Фуркад. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, убежит на дистанцию 21-м с отставанием в 1:15. Логинов — 26-й (1:22), Поварницын — 30-й (1:29), Елисеев — 39-й (1:41), Малышко — 52-й (2:03).
Гонка стартует в 17:30 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители биатлона! В Антхольце проходит мужская гонка преследования на 12 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.