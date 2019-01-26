Оправдаться за стрельбу: Логинов против Бё. LIVE

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РостовЛокомотив М
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Арсенал ЛМанчестер Юнайтед
1:3
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Германия / Бундеслига
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ГертаШальке-04
2:2
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Франция / Лига 1
22:45
МарсельЛилль
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КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикАвтомобилист
0:3
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19:30
ВитязьСеверсталь
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19:30
Динамо МСпартак
3:1
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19:30
ЙокеритТорпедо
4:2
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Евролига
20:00
Химки Бавария
60:71
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20:15
Дарушшафака Баскония
80:75
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Будучность Гран Канария
75:70
закончен
23:00
Барселона ЦСКА
76:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
91:95
закончен
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
94:100
закончен
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
109:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
96:99
закончен
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
121:119
закончен
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
101:106
закончен
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
108:99
закончен
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
106:101
закончен
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
106:102
закончен
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
132:95
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
12:40
Танцы на льду, ритм-танец
1
Пападакис / Сизерон (Франция)
84,79
закончен
16:00
Произвольная программа, женщины
1
Софья Самодурова (Россия)
213,84
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, 6-й этап
16:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
22.44,9
2
Эрлен Бьонтегорд (Норвегия)
+17,5
3
Антонен Гигонна (Франция)
+20,2
закончен
Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
5:0
закончен
18:15
Атлетико МХетафе
не начался
20:30
ЛеганесЭйбар
не начался
22:45
ВаленсияВильярреал
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
1:0
1 тайм
20:00
СампдорияУдинезе
не начался
22:30
МиланНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
0:0
1 тайм
17:30
МайнцНюрнберг
0:0
1 тайм
17:30
Боруссия ДГанновер-96
0:0
1 тайм
17:30
ФрайбургХоффенхайм
0:0
1 тайм
17:30
ВольфсбургБайер
0:0
1 тайм
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
не начался
22:00
ГенгамРеймс
не начался
22:00
НиццаНим
не начался
22:00
СтрасбургБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
3:5
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10:00
АмурСалават Юлаев
3:0
закончен
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
3:6
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17:00
Ак БарсТрактор
0:1
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СКАДинамо Р
1:1
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17:00
ЦСКАБарыс
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перерыв
19:00
СлованДинамо Мн
не начался
Единая лига ВТБ
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Нижний Новгород УНИКС
23:28
2 четверть
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Зелена Гура Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
15:30
Гонка преследования 10 км. Женщины
1
Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
11:15
Произвольная программа. Мужчины
1
Хавьер Фернандес (Испания)
271,59
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16:25
Произвольный танец
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Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
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Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
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Испания / Примера
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ВальядолидСельта
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ЖиронаБарселона
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МонпельеКан
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ПСЖРенн
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БаварияШтутгарт
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20:00
ФортунаРБ Лейпциг
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КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАвтомобилист
не начался
17:30
ЛокомотивХК Сочи
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17:30
НефтехимикТорпедо
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Единая лига ВТБ
12:00
Астана ВЭФ
не начался
15:30
Цмоки-Минск ЦСКА
не начался
16:00
Парма Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
23:30
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Даллас МавериксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Оправдаться за стрельбу: Логинов против Бё. LIVE

Олайн-трансляция мужской гонки преследования в Антхольце

Российские биатлонисты сражаются в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию соревнований.
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17:37

Гараничев и Логинов стреляют чисто и быстро! 15-м и 17-м убегают соответственно!

17:37

Круг у Фуркада! Гигонна, Эдер и Бьонтегаард точны!

17:36

Сразу же промазал Бё-младший, но на штрафной круг убежал до того, как преследователи начали стрелять.

17:35

Продолжает отрываться Йоханнес на подходе к рубежу.

17:34

Логинов поднялся на 23-ю позицию и почти догнал Гараничева, который так и бежит 21-м. Небольшой прогресс есть и у Матвея Елисеева — он бежит уже 36-м.

17:34

Йоханнес Бё почти на пять секунд оторвался от преследователей на первом километре дистанции. Мартена Фуркада это не касается. Он догнал Бьонтегаарда и Гигонна, но вперед вырываться не спешит.

17:33

Немец Реес, чех Моравец и швед Понсилуома не вышли на старт. Остальные 57 спортсменов в деле.

17:32

Все наши биатлонисты уже на дистанции.

17:30

Поееееехали! Гонка стартовала.

17:25

Напомним, первым сегодня стартует безоговорочный лидер Кубка мира норвежец Йоханнес Бё, за ним соотечественник Эрвенд Бьонтегаард, а третьим и четвертым убегут французы Антонин Гигонна и Мартен Фуркад. Лучший из россиян, Евгений Гараничев, убежит на дистанцию 21-м с отставанием в 1:15. Логинов — 26-й (1:22), Поварницын — 30-й (1:29), Елисеев — 39-й (1:41), Малышко — 52-й (2:03).

17:20

Гонка стартует в 17:30 по московскому времени.

17:15

Добрый день, уважаемые любители биатлона! В Антхольце проходит мужская гонка преследования на 12 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.