Удержать лидерство: Коляда против всех. LIVE

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18-летний грузинский фигурист Ираклий Майсурадзе на льду! Выступает под драматичную композицию из фильма «Неприкасаемые».
Не было у Брэйна тройных прыжков кроме тулупа. Этого, конечно, недостаточно для борьбы за высокие места. 112,54 балла получает он (173,61 в целом).
Кажется, что не самый удачный костюм у молодого человека из Монако. Все болталось, массивно.
Неплохое выступление под музыку Гарри Конника. Но не самая сложна и динамичная программа, честно говоря. К тому же за недокрут на тройном риттбергере серьезно снизят оценки судьи.
Дэвид Льютон Брэйн на льду! Начинаем!
Вышла разминаться первая группа фигуристов. Считанные минуты до начала!
Расписание всех разминок на сегодня:
Напомним, что лидером после короткой программы является россиянин Михаил Коляда (100,49 балла). Он, а также Александр Самарин и Максим Ковтун выступят в четвертой разминке.
Начало соревнований запланировано на 11:15 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у мужчин на чемпионате Европы в Минске.