Побег из «Коламбуса»: лучший русский вратарь бунтует в НХЛ

«Я не хочу говорить об этом. Не хочу это комментировать», — сказал российский голкипер Сергей Бобровский корреспонденту официального сайта НХЛ в ответ на вопрос о том, что он может отказаться от пункта в контракте, который запрещает его обмен в другую команду.

Вопрос продолжения карьеры Сергея стал одним из главных в нынешнем сезоне, и сам российский хоккеист приложил к этому немало сил, пусть, скорее всего, и не в погоне за получившимся эффектом.

«Коламбус Блю Джекетс» — стабильная и достаточно успешная команда Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, постоянно выходящая в плей-офф из, возможно, сильнейшего Столичного дивизиона.

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В нынешнем сезоне «голубые мундиры» идут на гарантированно проходном третьем месте в «метрополитане», опережая, например, «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби, а от «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова отставая только на очко при имеющихся двух матчах в запасе.

У «Коламбуса» все хорошо, не считая одного обстоятельства: два игрока команды летом становятся неограниченно свободными агентами. И это полбеды. Беда в том, что оба собираются клуб покинуть.

Речь о россиянах Артемии Панарине и Сергее Бобровском. Но если форвард, который вроде бы хотел (не в последнюю очередь из-за своей девушки Алисы Знарок, дочери знаменитого тренера Олега Знарка) переехать в один из городов с крупным рынком (Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Флорида, Вашингтон...), то вратарь никогда не говорил, что ему не нравится в Огайо.

Однако к концу января ситуация выглядит иначе: Панарин не говорит о том, что останется в «Коламбусе», однако не только честно отрабатывает контракт, но и ведет вполне конструктивный диалог с менеджментом клуба.

У тихого Бобровского все иначе. Когда летом генеральный менеджер «мундиров» прозорливый финн Ярмо Кекяляйнен пригласил своих российских суперзвезд на встречу для обсуждения возможного продления действующих соглашений, Бобровский, в отличие от Панарина, на нее просто не явился.

После этого Сергей начал сезон так, что в пору было хвататься за голову. В октябре двукратный обладатель «Везина трофи» (приз лучшему голкиперу сезона в НХЛ) одержал только две победы в семи проведенных матчах, а играл так, что главный тренер Джон Торторелла частенько отдавал предпочтение финну Йонасу Корписало, уровень которого не сопоставим с россиянином.

При этом Бобровский был все время не в настроении, а еще, как сообщают авторитетные североамериканские инсайдеры, поссорился с Тортореллой.

Тортс — наставник весьма жесткий и неоднозначный, не боящийся вступать в конфликты с игроками, а наличие такового у них с Бобровским косвенно подтверждают решения Джона дважды не убирать голкипера со льда в матчах с «Тампа-Бэй» и «Калгари», пока тот не пропускал восьмую шайбу.

Обычно в таких случаях тренеры берегут психику своего основного вратаря и дают ему отдохнуть, когда тот пропускает пятую, ну или хотя бы шестую шайбу, не больше...

Зато 8 января в другой игре — с «Лайтнинг» Никиты Кучерова — специалист заменил Бобровского в третьем периоде, когда соперник отличился в четвертый раз. На это Сергей отреагировал уходом в раздевалку, минуя скамейку запасных.

Попытки представителей штаба Тортореллы вернуть россиянина на скамейку запасных оказались тщетными — когда за ним пошли в раздевалку, оказалось, что Боб уже переоделся и принял душ.

Этот эпизод, похоже, окончательно разрушил отношения клуба и игрока. Бобровский был официально отстранен от следующей игры команды, но прежде прямо на взлетной полосе перед вылетом обратно в Коламбус вратаря отвели в сторону самые авторитетные игроки команды и обсудили с ним ситуацию, объяснив, что такое поведение неприемлемо.

С тех пор Сергей провел две встречи, выиграв у «Рейнджерс» при слабой игре и пяти пропущенных шайбах и уступив «Миннесоте» при прекрасном хоккее и 93,5% отраженных бросков, но на ситуацию с продолжением карьеры это все уже вряд ли повлияет.

Сейчас все зависит от двух вещей. Во-первых, важно понять, что предпочтет Кекяляйнен: попытаться обменять вратаря перед дедлайном, понимая, что за так называемую «аренду» (до летнего выхода на рынок свободных агентов) не получить серьезной компенсации, или же доиграть с ним сезон и решать проблему последнего рубежа уже летом, отпустив игрока без какой-либо компенсации.

Во втором случае у «Блю Джекетс» будут куда выше шансы на успешное выступление в концовке регулярного чемпионата, а также в плей-офф, где с Корписало страшно выходить на тех же «Вашингтон» с «Питтсбургом» или лидирующих в дивизионе «Айлендерс». А играть в первых двух раундах придется именно с этими командами.

Но есть и второй важный момент. Что бы там ни думал себе Кекяляйнен, ключевое решение все равно остается за Бобровским: если российский хоккеист не решит отказаться от пункта о запрете на обмен, провести трейд с его участием будет просто невозможно.

Стоит ли Сергею аннулировать данный пункт, когда шансов попасть в команду сильнее «Коламбуса» на остаток сезона совсем немного? Кажется, Боб доиграет чемпионат на прежнем месте, а затем споет лебединую песнь в «Коламбусе» в Кубке Стэнли, после чего станет одним из самых лакомых лотов на рынке свободных агентов.

Возможно, конечно, и кардинальное изменение ситуации, при котором игрок и клуб повернутся навстречу друг другу и подпишут новое соглашение, но ставить на такой исход деньги не рекомендуется...

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