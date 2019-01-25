«Проблемы со здоровьем»: бой Емельяненко — Бейдер под угрозой

Курсы валют$ 66.22 (+0.48) 75.11 (+0.828)
Москва: -14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Кубок лиги
22:45
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
2:1 (4:2)
закончен
Кубок Испании
23:30
Реал МадридЖирона
4:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСибирь
4:2
закончен
12:00
АмурАвангард
0:3
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
1:2
закончен
17:00
Металлург МгТрактор
2:0
закончен
19:30
ЛокомотивСлован
7:0
закончен
19:30
СКАБарыс
3:2 (Б)
закончен
20:30
Динамо РДинамо Мн
3:2 (Б)
закончен
Евролига
20:30
Фенербахче Олимпиакос
90:75
закончен
22:30
Маккаби Т-А Панатинаикос
84:75
закончен
22:45
Олимпия Милан Жальгирис
80:70
закончен
23:00
Реал Мадрид Анадолу Эфес
92:84
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
122:116
закончен
04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
118:126
закончен
05:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
106:120
закончен
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
105:120
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы
12:00
Короткая программа. Мужчины
1
Михаил Коляда (Россия)
100,49
закончен
19:30
Произвольная программа. Спортивные пары
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
16:30
Женский спринт
1
Маркета Давидова (Чехия)
21:40.7
2
Кайса Мякяряйнен (Финляндия)
+1.7
3
Марте Рёйселанд (Норвегия)
+3.5
закончен
Фонбет Кубок Матч Премьер
18:30
ЗенитСпартак М
не начался
21:30
РостовЛокомотив М
не начался
Кубок Англии
22:55
Арсенал ЛМанчестер Юнайтед
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МарсельЛилль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикАвтомобилист
не начался
19:30
ВитязьСеверсталь
не начался
19:30
Динамо МСпартак
не начался
19:30
ЙокеритТорпедо
не начался
Евролига
20:00
Химки Бавария
не начался
20:15
Дарушшафака Баскония
не начался
21:00
Будучность Гран Канария
не начался
23:00
Барселона ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
не начался
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
12:40
Танцы на льду, ритм-танец
online
Испания / Примера
15:00
СевильяЛеванте
не начался
18:15
Атлетико МХетафе
не начался
20:30
ЛеганесЭйбар
не начался
22:45
ВаленсияВильярреал
не начался
Италия / Серия А
17:00
СассуолоКальяри
не начался
20:00
СампдорияУдинезе
не начался
22:30
МиланНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия МАугсбург
не начался
17:30
МайнцНюрнберг
не начался
17:30
Боруссия ДГанновер-96
не начался
17:30
ФрайбургХоффенхайм
не начался
17:30
ВольфсбургБайер
не начался
20:30
ВердерАйнтрахт Ф
не начался
Франция / Лига 1
22:00
ДижонМонако
не начался
22:00
ГенгамРеймс
не начался
22:00
НиццаНим
не начался
22:00
СтрасбургБордо
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралСибирь
не начался
10:00
АмурСалават Юлаев
не начался
10:00
Куньлунь Ред СтарАвангард
не начался
17:00
Ак БарсТрактор
не начался
17:00
СКАДинамо Р
не начался
17:00
ЦСКАБарыс
не начался
19:00
СлованДинамо Мн
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Нижний Новгород УНИКС
не начался
21:00
Зелена Гура Енисей
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизИндиана Пэйсерс
не начался
04:30
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиладельфия Сиксерс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсАтланта Хоукс
не начался
«Проблемы со здоровьем»: бой Емельяненко — Бейдер под угрозой

Емельяненко может сняться с боя с Бейдером

Федор Емельянеко может сняться с боя против американца Райана Бейдера за титул чемпиона Bellator. Российский боец почувствовал себя плохо в отеле накануне поединка, однако на данный момент все остается в силе с прежним расписанием.

25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.

Реклама

«Прошел слух, что утром Федор испытывал проблемы со здоровьем. Похоже, он рассматривал решение сняться с турнира, но пока что бой в силе», – написал Уокер в твиттере.

Бой с Бейдером должен состояться в Инглвуде в ночь с 26 на 27 января. На пути к финалу российский ветеран одолел сначала в апреле прошогого года Фрэнка Мира, а в октябре победил Чейла Соннена.

Обоих 42-летний Емельяненко победил нокаутами в первом раунде.

Впрочем, Бейдер добрался до решающего поединка Гран-при не менее уверенно. В четвертьфинале он всего за 15 секунд расправился в мае с Мухаммедом Лавалем, а в октябре единогласным решением судей справился с Мэттом Митрионом.

35-летний боец из США является опытным и опасным бойцом, который одержал за свою карьеру 26 побед в смешанных единоборствах при пяти поражениях.

С 2009 года он на протяжении семи лет выступал в главном промоушене мирового ММА UFC, где одержал 14 побед в 19-ти поединках. Несмотря на уверенные выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате и победу в последнем бою над известным бразильцем Антонио Ногейрой, Бейдер был уволен из UFC.

Главной причиной такого решения руководителя промоушена Даны Уайта является незрелищность стиля бойца.

Емельяненко-старший в преддверии финала Гран-при говорил, что Бейдер является очень умным бойцом, и в этом одновременно его плюс и минус — поединки Райана не имеют такого коммерческого успеха.

Для Bellator американец является звездой топ-уровня, уступающей по популярности и значимости разве что как раз российскому Последнему Императору.

Федор Емельяненко возобновил карьеру после трехлетнего перерыва в 2015 году. После побед над индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо под эгидой Rizin и Fight Nights соответственно россиянин подписал контракт с Bellator, не договорившись с UFC.

Бой с Мальдонадо завершился скандалом — Федор победил раздельным решением арбитров, которое выглядело как минимум крайне спорно, однако Союз ММА России, даже несмотря на апелляцию Международной ассоциации смешанных единорборств (WMMAA), отказался пересматривать итоги поединка.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что президентом Союза ММА России являлся как раз сам Емельяненко-старший.

Еще активнее о закате карьеры Федора заговорили через год, когда в июне 2017 года он проиграл нокаутом Мэтту Митриону на шоу Bellator 180 в своем дебютном поединке в промоушене.

Впрочем, выступления россиянина в Гран-при показали, что он сейчас находится в полном порядке и представляет собой реальную и мощную силу.

Многие ждали реванша против Митриона в финале, но на пути того встал как раз Бейдер, буквально измочаливший Мэтта за полноценные 15 минут полуфинала.

«Хотелось бы увидеть больше от Федора в этом Гран-при. Второй раунд с Чейлом, продолжение первого раунда с Фрэнком. И это только добавляет мистики к нашей встрече, — рассказал Бейдер перед поединком с россиянином.

— Я все время слышу много всякого о Федоре: «О, он уже далек от пика», и все такое. Но посмотрите его последние бои. Он суперопасен, особенно в первом раунде — прет, как циркулярная пила.

И я должен заставить его делать именно это — выплеснуть всю свою энергию. Это один из самых больших боев и один из наиболее опасных соперников в моей карьере».

Теперь в ночь на 27 января Емельяненко-старший и Бейдер определят чемпиона Bellator в тяжелом весе. Будет обидно, если бой не состоится.

«Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое. Райан – один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше. У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий», — анонсировал недавно противостояние сам Федор.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».