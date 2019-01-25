«Проблемы со здоровьем»: бой Емельяненко — Бейдер под угрозой

25 января журналист портала Sherdog, освещающего смешанные единоборства, Энтони Уокер сообщил, что Федору Емельяненко, готовящемуся к финалу Гран-при Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера, стало плохо в отеле в Лос-Анджелесе.

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«Прошел слух, что утром Федор испытывал проблемы со здоровьем. Похоже, он рассматривал решение сняться с турнира, но пока что бой в силе», – написал Уокер в твиттере.

Бой с Бейдером должен состояться в Инглвуде в ночь с 26 на 27 января. На пути к финалу российский ветеран одолел сначала в апреле прошогого года Фрэнка Мира, а в октябре победил Чейла Соннена.

Обоих 42-летний Емельяненко победил нокаутами в первом раунде.

Впрочем, Бейдер добрался до решающего поединка Гран-при не менее уверенно. В четвертьфинале он всего за 15 секунд расправился в мае с Мухаммедом Лавалем, а в октябре единогласным решением судей справился с Мэттом Митрионом.

35-летний боец из США является опытным и опасным бойцом, который одержал за свою карьеру 26 побед в смешанных единоборствах при пяти поражениях.

С 2009 года он на протяжении семи лет выступал в главном промоушене мирового ММА UFC, где одержал 14 побед в 19-ти поединках. Несмотря на уверенные выступления в Абсолютном бойцовском чемпионате и победу в последнем бою над известным бразильцем Антонио Ногейрой, Бейдер был уволен из UFC.

Главной причиной такого решения руководителя промоушена Даны Уайта является незрелищность стиля бойца.

Емельяненко-старший в преддверии финала Гран-при говорил, что Бейдер является очень умным бойцом, и в этом одновременно его плюс и минус — поединки Райана не имеют такого коммерческого успеха.

Для Bellator американец является звездой топ-уровня, уступающей по популярности и значимости разве что как раз российскому Последнему Императору.

Федор Емельяненко возобновил карьеру после трехлетнего перерыва в 2015 году. После побед над индийцем Джайдипом Сингхом и бразильцем Фабио Мальдонадо под эгидой Rizin и Fight Nights соответственно россиянин подписал контракт с Bellator, не договорившись с UFC.

Бой с Мальдонадо завершился скандалом — Федор победил раздельным решением арбитров, которое выглядело как минимум крайне спорно, однако Союз ММА России, даже несмотря на апелляцию Международной ассоциации смешанных единорборств (WMMAA), отказался пересматривать итоги поединка.

Пикантности ситуации добавил тот факт, что президентом Союза ММА России являлся как раз сам Емельяненко-старший.

Еще активнее о закате карьеры Федора заговорили через год, когда в июне 2017 года он проиграл нокаутом Мэтту Митриону на шоу Bellator 180 в своем дебютном поединке в промоушене.

Впрочем, выступления россиянина в Гран-при показали, что он сейчас находится в полном порядке и представляет собой реальную и мощную силу.

Многие ждали реванша против Митриона в финале, но на пути того встал как раз Бейдер, буквально измочаливший Мэтта за полноценные 15 минут полуфинала.

«Хотелось бы увидеть больше от Федора в этом Гран-при. Второй раунд с Чейлом, продолжение первого раунда с Фрэнком. И это только добавляет мистики к нашей встрече, — рассказал Бейдер перед поединком с россиянином.

— Я все время слышу много всякого о Федоре: «О, он уже далек от пика», и все такое. Но посмотрите его последние бои. Он суперопасен, особенно в первом раунде — прет, как циркулярная пила.

И я должен заставить его делать именно это — выплеснуть всю свою энергию. Это один из самых больших боев и один из наиболее опасных соперников в моей карьере».

Теперь в ночь на 27 января Емельяненко-старший и Бейдер определят чемпиона Bellator в тяжелом весе. Будет обидно, если бой не состоится.

«Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое. Райан – один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше. У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий», — анонсировал недавно противостояние сам Федор.

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