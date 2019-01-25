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Снова допинг: российского футболиста отстранили на 4 года

Футболиста Ершова дисквалифицировали за допинг

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза утвердил решение РУСАДА о дисквалификации на четыре года защитника команды «Псков-747» Ивана Ершова за применение запрещенных веществ. Напомним, что в сентябре 2018 года в крови футболиста были обнаружены триметазидин и мельдоний.

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором подтвердили решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировать на четыре года 39-летнего защитника команды «Псков-747» Ивана Ершова за употребление запрещенных препаратов, сообщает официальный сайт союза.

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Напомним, что в сентябре в крови футболиста обнаружили триметазидин и мельдоний.

«Применить к футболисту Ершову Ивану санкцию в виде дисквалификации сроком на 4 (четыре) года за совершение нарушения антидопинговых правил, предусмотренного пунктом 2.1.

Общероссийских антидопинговых правил, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 09.08.2016 года № 947. Датой начала дисквалификации считать 24 сентября 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы союза.

Карьера Ершова началась в 1997 году в «Днепре-2». После этого он успел поиграть в таких клубах, как «Металлург» (Комсомольское), «Спартак-Чукотка», «Псков», «Черноморец», «Лада», «Волгарь» и липецкий «Металлург». Поклонникам Российской Премьер-лиги (РПЛ) футболист запомнился по выступлениям за тульский «Арсенал» в период с 2012 по 2017 год. В 2014 году после выхода туляков в РПЛ отметился первым голом клуба в чемпионате России. «Псков-747», за который также играл Ершов, выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Примечательное, что защитник имеет двойное гражданство – российское и украинское.

В сезоне-2018/19 Ершов провел 10 официальных матчей в составе «Пскова-747», получив одну желтую карточку. После обнаружения допинга футболиста временно отстранили от участия в матчах ПФЛ.

«То, что у Ершова обнаружили допинг — это, конечно, очень плохо. Решение по его делу будет принято специальной комиссией антидопингового агенства, игрока, по всей видимости, накажут в соответствии с правилами. Единственное, что могу сказать — по всем действующим нормам Ершов временно отстранен от участия в соревнованиях»,

— говорил в интервью «СЭ» президент Олимп-ПФЛ Андрей Соколов.

В ноябре по поводу нарушения Ершовым антидопинговых правил высказался президент «Псков-747» Алексей Севостьянов. Тогда глава псковского клуба рассказал, что о положительной допинг-пробе защитника его известил РФС, а не РУСАДА.

«Напрямую с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) мы не общаемся, всю информацию получаем от РФС. Именно союз поставил нас в известность, что у игрока нашей команды возникли проблемы с допингом», — говорил Соколов RT.

Также он поделился мнением о том, что система проверки спортсменов на употребление запрещенных веществ в России еще не отлажена.

«Проверка каждого футболиста стоит порядка 30-40 тыс. рублей. Если производить подобные действия со всей командой, сумма выйдет очень большая.

Более того, даже при наличии необходимых финансовых средств я как владелец клуба не могу провести тестирование у себя в регионе. В целом вся система нашего футбола в отношении отслеживания и работы с допингом сырая»,

— заключил Севостьянов.

К тому моменту в сторону Ершова не были применены какие-либо санкции.

Также член медицинского комитета РФС Константин Моденов заявил, что российские игроки за два года сдали более 2500 допинг-проб. По его словам, принятые меры позволили футбольному союзу избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами. Моденов уточнил, что за последние два года только проба Ершова содержала запрещенные вещества.

«Принятые меры позволили Российскому футбольному союзу в 2017 и 2018 году избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами. Из всего массива проб, сданных российскими футболистами в данный период, а их было более 2500, только одна содержала запрещенные субстанции. Я имею в виду 39-летнего Ивана Ершова из футбольного клуба «Псков-747», в пробе которого были обнаружены мельдоний и триметазидин», — цитирует Моденова ТАСС.

Функционер отмечал, что Международная федерация футбола (ФИФА) не нашла нарушений антидопинговых правил в российском футболе.

А что касается ситуации с Ершовым, то ему, видимо, в скором времени придется объявить о завершении карьеры, ибо вряд ли он сможет вернуться на поле в 43 года.

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