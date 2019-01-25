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В ритме России: Синицина и Кацалапов бьются за медали. LIVE

Онлайн ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию

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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске стартуют соревнования в танцах на льду. Сборную России представляют пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Софья Евдокимова / Егор Базин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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Трансляция
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14:04

Напомним, что на данный момент российский дуэт Евдокимова/Базин занимают второе место.

14:00

Объявляется небольшой перерыв. Сейчас будет заливка льда.

13:59

Израильский дуэт набрал 54,92. Они занимают текущее пятое место.

13:57

Суперскую поддержку делает пара. Все было идеально от входа в нее до прокрутки.

13:55

Хороший выброс!

13:55

Отличное параллельное вращение!

13:54

Десятая пара по счету у нас выступает. Израильские спортсмены Шира Ичилов и Вадим Давидович вышли на лед.

13:53

Французы получают 64,62 балла. Пока у них текущий третий результат.

13:50

Сложная поддержка с прокруткой выходит у пары! Блестяще!

13:49

Три подряд быстрых параллельных вращения.

13:48

На лед вышли французы — Аделина Галявьева и Луи Торон.

13:46

Финский дуэт получает 67,18 балла. Перемещают они российскую пару на второе место. »>Финский дуэт получает 67, 18 балла. Перемещают они российскую пару на второе место.

13:43

Неплохо откатали финские спортсмены.

13:42

Несколько неплохих вращений демонстрируют финны.

13:41

Ритмический танец представляют фигуристы из Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.

13:40

Россияне получают 66,65 балла. Они занимают промежуточное первое место! Браво!

13:38

Отличные твизлы показали российские спортсмены, однако дорожка у них лишь второго уровня.

13:37

Громко аплодирует зал российскому дуэту!

13:36

Двукратное параллельное вращение!

13:36

Меняется музыка в номере и меняется ритм.

13:35

Отличное движение показывает российская пара.

13:34

Российская пара Базин / Евдокимова выступает.

13:33

Швейцарский дуэт получает 50,63 балла. На данный момент они занимают пятое промежуточное место.

13:30

Отличная финальная поддержка проходит.

13:30

Параллельное вращение у них получается.

13:29

Здорово попадают в темп друг друга спортсмены!

13:27

Швейцарский дуэт Виктория Манни / Карло Рётлисбергер вышел на лед. Вместе пара выступает с 2016 года. До этого Виктория была в одиночном катании.

13:22

Разминаются пары.

13:20

Вторая группа участников выходит на лед, в которой находится и российский дуэт Софья Евдокимова / Егор Базина.

13:19

Итальянцы получают за короткую программу 54,2 балла. На данный момент они занимают второе место. Британцы продолжают удерживать первое место.

13:16

Ух, какая сложная и красивая поддержка! Девушка сделала «сальто» на плечах у партнера.

13:15

Несколько параллельных вращений подряд делают спортсмены.

13:14

Теперь ритмический танец исполнят итальянцы Каролина Москени и Андреа Фаббри.

13:13

Результат эстонского дуэта составил 44,82 балла. На данный момент они занимают четвертое место.

13:11

Замечательную прокрутку сделали они в самом конце.

13:09

Отличная поддержка получается у эстонцев. Очень бодрый вход получился в нее.

13:08

Очень хорошую скорость демонстрирует пара.

13:07

С ритмическим танцем выступает дуэт из Эстонии — Катерина Бунина и Герман Фролов.

13:05

Польский дуэт получает за короткую программу 52, 08 балла. Пока они вторые.

13:04

Закончили свое выступление поляки на том, что девушка легла на руки партнеру.

13:03

Параллельное вращение! Смотрится красиво.

13:02

Синхронно двигаются спортсмены, не отпуская руки друг друга.

13:01

На льду появляется польский дуэт — Юстина Плютовская и Жереми Флемен.

12:59

Результат британцев за ритм-танец — 57,38. На данный момент их дуэт занимает первое место.

12:57

Заканчивают они свое выступление в позе влюбленных: девушка держалась за руку партнера и откинула голову.

12:55

Параллельное короткое вращение делает пара.

12:54

Неплохой выброс с отличной постановкой на лед проходит у пары.

12:53

Британский дуэт Робин Твидейл / Джозеф Баклэнд появляется на льду.

12:51

Болгары получают за короткую программу 52,07 балла. Это их лучший прокат в сезоне.

12:49

Неплохое вращение в конце выполняет болгарский дуэт.

12:48

Пока четко попадают в ритм болгарские спортсмены.

12:48

Болгары вышли на лед.

12:46

До окончания разминки осталась одна минута.

12:45

Откроет соревнования в танцах на льду болгарский дуэт Теодора Маркова / Симон Дазе.

12:41

Идет представление сегодняшних участников. Всего в ритм-танце выступят 25 пар.

12:37

Сборную России представят в танцах на льду три пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Софья Евдокимова / Егор Базин.

12:35

Старт прокатов запланирован на 12.40 по московскому времени.

12:30

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца в рамках соревнований танцев на льду на чемпионате Европы в Минске.