В ритме России: Синицина и Кацалапов бьются за медали. LIVE

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Напомним, что на данный момент российский дуэт Евдокимова/Базин занимают второе место.
Объявляется небольшой перерыв. Сейчас будет заливка льда.
Израильский дуэт набрал 54,92. Они занимают текущее пятое место.
Суперскую поддержку делает пара. Все было идеально от входа в нее до прокрутки.
Хороший выброс!
Отличное параллельное вращение!
Десятая пара по счету у нас выступает. Израильские спортсмены Шира Ичилов и Вадим Давидович вышли на лед.
Французы получают 64,62 балла. Пока у них текущий третий результат.
Сложная поддержка с прокруткой выходит у пары! Блестяще!
Три подряд быстрых параллельных вращения.
На лед вышли французы — Аделина Галявьева и Луи Торон.
Финский дуэт получает 67,18 балла. Перемещают они российскую пару на второе место. »>Финский дуэт получает 67, 18 балла. Перемещают они российскую пару на второе место.
Неплохо откатали финские спортсмены.
Несколько неплохих вращений демонстрируют финны.
Ритмический танец представляют фигуристы из Финляндии Юлия Турккила и Матиас Верслёйс.
Россияне получают 66,65 балла. Они занимают промежуточное первое место! Браво!
Отличные твизлы показали российские спортсмены, однако дорожка у них лишь второго уровня.
Громко аплодирует зал российскому дуэту!
Двукратное параллельное вращение!
Меняется музыка в номере и меняется ритм.
Отличное движение показывает российская пара.
Российская пара Базин / Евдокимова выступает.
Швейцарский дуэт получает 50,63 балла. На данный момент они занимают пятое промежуточное место.
Отличная финальная поддержка проходит.
Параллельное вращение у них получается.
Здорово попадают в темп друг друга спортсмены!
Швейцарский дуэт Виктория Манни / Карло Рётлисбергер вышел на лед. Вместе пара выступает с 2016 года. До этого Виктория была в одиночном катании.
Разминаются пары.
Вторая группа участников выходит на лед, в которой находится и российский дуэт Софья Евдокимова / Егор Базина.
Итальянцы получают за короткую программу 54,2 балла. На данный момент они занимают второе место. Британцы продолжают удерживать первое место.
Ух, какая сложная и красивая поддержка! Девушка сделала «сальто» на плечах у партнера.
Несколько параллельных вращений подряд делают спортсмены.
Теперь ритмический танец исполнят итальянцы Каролина Москени и Андреа Фаббри.
Результат эстонского дуэта составил 44,82 балла. На данный момент они занимают четвертое место.
Замечательную прокрутку сделали они в самом конце.
Отличная поддержка получается у эстонцев. Очень бодрый вход получился в нее.
Очень хорошую скорость демонстрирует пара.
С ритмическим танцем выступает дуэт из Эстонии — Катерина Бунина и Герман Фролов.
Польский дуэт получает за короткую программу 52, 08 балла. Пока они вторые.
Закончили свое выступление поляки на том, что девушка легла на руки партнеру.
Параллельное вращение! Смотрится красиво.
Синхронно двигаются спортсмены, не отпуская руки друг друга.
На льду появляется польский дуэт — Юстина Плютовская и Жереми Флемен.
Результат британцев за ритм-танец — 57,38. На данный момент их дуэт занимает первое место.
Заканчивают они свое выступление в позе влюбленных: девушка держалась за руку партнера и откинула голову.
Параллельное короткое вращение делает пара.
Неплохой выброс с отличной постановкой на лед проходит у пары.
Британский дуэт Робин Твидейл / Джозеф Баклэнд появляется на льду.
Болгары получают за короткую программу 52,07 балла. Это их лучший прокат в сезоне.
Неплохое вращение в конце выполняет болгарский дуэт.
Пока четко попадают в ритм болгарские спортсмены.
Болгары вышли на лед.
До окончания разминки осталась одна минута.
Откроет соревнования в танцах на льду болгарский дуэт Теодора Маркова / Симон Дазе.
Идет представление сегодняшних участников. Всего в ритм-танце выступят 25 пар.
Сборную России представят в танцах на льду три пары: Виктория Синицина / Никита Кацалапов, Александра Степанова / Иван Букин и Софья Евдокимова / Егор Базин.
Старт прокатов запланирован на 12.40 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ритм-танца в рамках соревнований танцев на льду на чемпионате Европы в Минске.