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В Минск могли и не ехать: как провалились Тарасова и Морозов

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧЕ в Минске

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы. Россияне проиграли французскому дуэту Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. «Газета.Ru» разбирается, что стало причиной провала Тарасовой и Морозова.

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске разыгрался первый комплект медалей. Победителями соревнования спортивных пар стал французский дуэт Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, которые обошли практически на десять баллов российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

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Таким образом, французы взяли реванш у представителей сборной России за обидное поражение в прошлом розыгрыше континентального первенства, когда весь пьедестал почета заняли отечественные фигуристы, а чемпионами турнира стали Тарасова с Морозовым, тогда как Джеймс и Сипре довольствовались четвертым местом.

Всего лишь за один год ситуация кардинально изменилась. Помимо триумфа на этапах Гран-при во Франции и Канаде французский дуэт завоевал золото и в финальных соревнованиях, которые прошли в Ванкувере, где пара Тарасовой и Морозова стала только третьей, пропустив вперед еще Пэн Чэн и Цзинь Яна из Китая.

После чемпионата России подопечные двукратного олимпийского чемпиона Сочи Максима Транькова, где они завоевали золотые награды, решили внести изменения в свои номера на континентальном первенстве.

Так, незадолго до старта дуэт отказался от короткой программы, с которым россияне выступали в течение всего сезона, к номеру, принесшего серебро на Олимпиаде в Пхенчхане. Но если в Южной Корее Тарасова и Морозов катались под музыку Рахманинова практически идеально и выглядели друг с другом гармонично, то увидеть подобного в Минске не получилось.

В ходе короткой программы российский дуэт сорвал параллельный прыжок. Вместо базовых 1,30 балла за тройной тулуп Тарасова и Морозов получили большой минус за сильный недокрут прыжка, который едва не завершился падением. Не удалась и поддержка, которая была заявлена четвертым уровнем — судьи оценили ее только третьим.

О своих ошибках фигуристы говорили уже после проката, в котором набрали 73,90 балла, проиграв французам почти три балла.

Несмотря на это, шансы побороться за золото у россиян оставались высокие. В произвольной программе Тарасова и Морозов выступали последними с номером «Зима». Как оказалось, название говорящее.

Как бы чемпионы России не старались выполнить подкрутку четвертого уровня, она все равно была оценена третьим уровнем. После нее последовал чистый тройной сальхов, а затем повторилась та же ошибка, что и в короткой программе.

У российской пары был заявлен каскад тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, который отечественный дуэт откровенно завалил. Вместо прыжка в три оборота было сделано всего два, а следующий прыжок и вовсе оказался «бабочкой».

Тарасова, которая допустила грубейшую ошибку еще до прыжка, не перейдя на нужную ногу, сначала едва не упала после двойного тулупа, а затем выполнила прыжок в один оборот.

Причем в глаза бросился не только этот серьезный недочет, но и поведение партнера Евгении, который, как показалось, шел немного отдельно от Тарасовой. Поведение Морозова отметила и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которая подчеркнула, что фигурист катался автономно и не обращал внимания на партнершу.

«Я люблю их произвольную программу. Но у них прыжка второго не было — Женя натыкается на ногу. А Владимир катается сам по себе, нет душевного тепла внутри программы, они раньше всегда были вместе, это было их сильной стороной... Вообще Женя прыгучая девочка, она в очень хорошей форме. Они начинали с того что выучили выброс, я его видела на первых прокатах. Его все видели. Где он? Что мешало его делать? Он стоит дороже», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Не помог россиянам хороший выход Евгении Тарасовой на тройной сальхов после подкрутки и чистый тройной риттбергер, ведь французский дуэт, выступивший перед подопечными Транькова, свою программу откатал практически идеально.

У Ванессы Джеймс была небольшая погрешность после тройного сальхова, когда она слегка коснулась льда рукой. Однако на фоне пары Тарасова / Морозов была заметна важная деталь: французы оставались единым дуэтом. Показательным был момент во время каскада тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп. Джеймс после первого прыжка немного качнуло в сторону, в результате чего француженка на долю секунды отстала от ритма. Однако это мгновенно заметил Сипре, который подождал свою партнершу, а затем синхронно с ней завершил каскад.

Владимир Морозов, комментируя результаты соревнований, подчеркнул, что его и Евгению Тарасову подвела именно эта ошибка, за что российский дуэт «был наказан».

«Была такая же ошибка, как и в короткой программе. Но в целом мы хорошо отработали в выступлении, хорошо сделали первый прыжок, два выброса. Единственное, эти две ошибки — вчера и сегодня. Нас наказали. Будем готовится к чемпионату мира, больше работать»,

— цитирует фигуриста Sport24.

Чего ждать от российского дуэта на мировом первенстве, который пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта, предсказать сложно. У пары есть почти два месяца на то, чтобы преодолеть все психологические барьеры, ведь уровень конкуренции на чемпионате мира будет в разы выше.

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