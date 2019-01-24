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«Была одна ошибка»: Морозов назвал причины фиаско

Морозов рассказал, почему его дуэт занял второе место на ЧЕ

Российский дуэт Евгении Тарасовой и Владимира Морозова занял второе место на чемпионате Европы по фигурному катанию. В соревнованиях спортивных пар россияне набрали 218,82 балла, уступив французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Тройку призеров замкнули российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. По итогам итогам, подопечные Максима Транькова рассказали о причинах поражения, а также рассказали о планах на чемпионат мира.

24 января на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске завершились соревнования спортивных пар, победу в которых одержал французский дуэт Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. Пара обладателей золотых медалей финала Гран-при набрала 225,66 балла, опередив своих главных конкурентов из России Евгению Тарасову и Владимира Морозова почти на семь баллов. Тройку призеров замкнула еще одна пара из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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Третьими представителями российской команды стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, которые заняли итоговое пятое место.

Борьба за золотые медали европейского первенства разыгрывалась между дуэтами Тарасова / Морозов и Джеймс / Сипре. Причем россияне закрывали соревнования. В ходе проката подопечные двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова чисто выполнили подкрутку, оцененную третьим уровнем, а также тройной сальхов после подкрутки и чистый тройной риттбергер. При этом серьезная ошибка была допущена при исполнении каскада тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, вместо которого россияне исполнили только 2-1-2. По словам Морозова, который остался доволен собственным катанием, дуэт повторил ту же ошибку, что и в короткой программе, где россияне также стали вторыми.

«У нас была одна ошибка: такая же как и в короткой программе. Не знаю, закономерность ли это. Мы очень довольны своим катанием, но ошибки наказали нас. На чемпионат мира будем готовиться очень усердно и постараемся нейтрализовать все ошибки, больше работать»,

— передает слова Морозова «Чемпионат».

Сипре же, в свою очередь, остался крайне удивлен итоговым результатом, а также поддержал бронзовых призеров из России, которые, по его мнению, могут претендовать на победу.

«Мы не думали, что делаем историю для Франции. Да, пары из нашей страны не выигрывали с 1932 года. Я горд за молодых Бойкову и Козловского, и говорил им уже, что они возьмут титул. С Тарасовой и Морозовым мы будем еще бороться — они очень хорошо катаются», — заявил француз.

Интересно, что Сипре и Джеймс на ЧЕ обновили мировые рекорды в парном фигурном катании. В произвольной программе они получили от судей 149,11 балла. В общей сложности их сумма баллов составила 225,66. Прежние рекорды также принадлежали им — 148,37 и 221,81 балла соответственно.

В свою очередь, Козловский рассказал, какие ошибки допустили они вместе с Бойковой во время произвольной программы, за которою россияне набрали 132,70 балла.

«Ошибка? Дело не в волнении. Иногда спортсмен допускает такие ошибки, которые не может объяснить. Ошибка на прыжке случается, может быть, во второй раз в моей карьере. Мы не роботы, а люди. Возможно, сказался стресс, а, возможно, то, что чемпионат Европы был практически сразу же после Нового года», — передает Sport24 слова Козловского, который также заявил, что бронза на европейском первенстве является для него чудом.

В свою очередь Бойкова заявила, что они вместе с партнером всегда стараются друг друга поддерживать.

Не самое удачное выступление на турнире в Минске удалось паре Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. С результатом 185,92 российский дуэт стал только пятым, пропустив вперед себя итальянцев Николь Делла Монику и Маттео Гуаризе. По мнению Павлюченко, причиной ошибок в ходе произвольной программы стало отстутствие концентрации, а также волнение.

«Возможно, ошибка из-за психологии. Буду работать над собой. Мы ехали запасными и на нас не висело ответственности? Да, но мы все равно очень переживали», — сказал Павлюченко Sport24.

Ходыкин же и вовсе выразил мнение, что проблемы их дуэта на чемпионате начались еще в короткой программе.

«Получилось не все. Оба проката были нечистыми. Но мы очень счастливы, что у нас была возможность выступить на чемпионате Европы. Мы пока не знаем, где мы можем еще выступить в этом сезоне. Возможно, финал Кубка России. Возвращение в юниоры на полгода? Нет, мы хотим расти дальше.

В прошлом сезоне Даша вообще не нервничала, а в этом ее немного колбасит»,

— сказал Ходыкин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске пройдет с 23 по 27 января. По итогам короткой программы среди мужчин в одиночном катании лидирует российский фигурист Михаил Коляда, а у девушек первое место занимает Алина Загитова. Свою произвольную программу женщины представят 25 января, а мужчины — 26 января.

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