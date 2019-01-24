«Возраст не тот, травмы»: когда Емельяненко завершит карьеру

Легендарный российский боец смешанного стиля, многократный чемпион мира в тяжелой весовой категории Федор Емельяненко задумался о завершении карьеры. О возможном уходе из спорта 42-летний россиянин сообщил во время пресс-конференции перед боем с американским чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером.

«Смогу сказать об этом только после финала Гран-при. Но я точно собираюсь немного отдохнуть после поединка. Это правда, что сейчас я все чаще задумываюсь об уходе. Возраст дает о себе знать, травмы.

Есть ли мне еще что-то доказать? Нет, я уже ничего давно не доказываю. Я бьюсь только во славу России», — сказал Емельяненко журналистам.

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Не подтвердил, но и не опроверг намерение Емельяненко повесить перчатки на гвоздь его тренер Питер Тайссе. По словам голландского специалиста, боец уже принял окончательное решение, однако объявлять о нем до боя не будет.

«Я не тот человек, который может принимать подобные решения или говорить о них. Федор может что-то решить по своей карьере только самостоятельно. Знает ли он? Думаю, да», — цитирует тренера Федора Емельяненко ТАСС.

Бой между «Последним императором» и Бейдером состоится в ночь с 26 на 27 января по московскому времени в Лос-Анджелесе в рамках финала Гран-при Bellator. На кону поединка стоит чемпионский пояс промоушена в тяжелом весе (до 120,2 кг).

На пути к финалу Емельяненко одолел Фрэнка Мира и Чела Соннена. По словам российского бойца, встреча с Бейдером станет одной из важнейших в его карьере, а также рассказал о преимуществах соперника.

«Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое. Райан – один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше. У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий», — сказал Емельяненко.

Не сдерживался в комплиментах в адрес «Последнего императора» и сам Бейдер, который выразил удовольствие в связи с тем фактом, что его оппонентом будет именно легендарный российский боец.

«Хотелось бы увидеть больше от Федора в этом Гран-при. Второй раунд с Челом, продолжение первого раунда с Фрэнком. И это только добавляет мистики к нашей встрече.

Я все время слышу много всякого о Федоре: «О, он уже далек от пика», и все такое. Но посмотрите его последние бои. Он суперопасен, особенно в первом раунде — прет, как циркулярная пила.

И я должен заставить его делать именно это — выплеснуть всю свою энергию. Это один из самых больших боев и один из наиболее опасных соперников в моей карьере», — цитирует американца MMA Junkie.

Бейдер в свою очередь на пути к финальному бою одержал победы над Кингом Мо Лавалем и Мэттом Митрионом.

Интересно, что из большого спорта Федор Емельяненко уже уходил. Летом 2012 года россиянин одолел бразильского тяжеловеса Педро Риззо, известного своими выступлениями на ранних турнирах UFC, нокаутировав его в первом раунде. После боя Емельяненко объявил о завершении карьеры.

«Я думаю, что время пришло. Я ухожу. Причиной моего решения стало желание больше времени проводить с семьей. Но у меня еще будет чемпионат мира по боевому самбо. Вернуться в ММА в будущем? Может быть, все изменится»,

— говорил он.

Через три года Федор Емельяненко вернулся на профессиональный ринг, анонсировав свое участие в турнире RIZIN, где его соперником стал кикбоксер Джайдип Сингх, который к тому моменту провел только два поединка в ММА. Емельяненко победил индийца техническим нокаутом в первом же раунде.

17 июня 2016 года «Последний император» сразился с бразильцем Фабио Мальдонадо. Данный поединок оказался скандальным. В течение первого раунда бразильский тяжеловес отправил Емельяненко в нокдаун, а также нанес большое количество ударов в партере. В следующих двух раундах россиянин выровнял положение, а затем решением большинства судей — 28-28, 29-28, 29-28 — одержал победу над Мальдонадо.

Сам бразилец со своей командой был не согласен с судейским вердиктом, после чего подал апелляцию на пересмотр результатов. «Союз ММА России» изначально отказывался принимать жалобу, ссылаясь на правило, по которому апелляция должна подаваться не позднее, чем через 40 минут после окончания поединка, однако затем в качестве исключения все-таки принял ее и передал в комиссию Всемирной Ассоциацией ММА (WMMAA).

Представители международной организации огласили мнение, согласно которому поединок должен был завершиться вничью, однако в российском ведомстве данное решение принимать отказались.

Через год Емельяненко подписал контракт с Bellator и провел свой первый бой 24 июня 2017 года против Мэтта Митриона, потерпев поражение в первом раунде.

В своей карьере ММА 42-летний россиянин одержал 38 побед (16 — нокаутом) при пяти поражениях. Бейдер к 35-ти годам выиграл 26 боев и пять раз проиграл.

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