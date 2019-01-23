Битва за медали: Тарасова с Морозовым против французов. LIVE

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ЧелсиТоттенхэм Хотспур
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Михаил Коляда (Россия)
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Марте Рёйселанд (Норвегия)
+3.5
закончен
18:30
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не начался
21:30
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не начался
22:55
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не начался
Германия / Бундеслига
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ГертаШальке-04
не начался
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МарсельЛилль
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Динамо МСпартак
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ЙокеритТорпедо
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Евролига
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Химки Бавария
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Дарушшафака Баскония
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Будучность Гран Канария
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Барселона ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
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Орландо МэджикВашингтон Уизардс
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03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
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03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
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04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
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04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
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04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
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Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
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Битва за медали: Тарасова с Морозовым против французов. LIVE

Онлайн произвольной программы спортивных пар на ЧЕ-2019

В данный момент проходит произвольная программа спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. После короткой программы лидирует французская пара Ванесса Джеймс / Морган Сипре с 76,55 баллами. На втором месте идет российский дуэт Евгения Тарасова / Владимир Морозов (73,90). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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19:57

Заканчивают свое выступление они хорошим вращением.

19:56

Две подряд сложных поддержки получаются у них.

19:55

Пока, как кажется, идеально катается испанская пара.

19:54

Неплохая поддержка получилась у испанцев.

19:52

Вышел на лед испанский дуэт Лаура Баркеро-Ариц Маэсту.

19:50

Началась разминка!

19:40

Напомним, что после короткой программы у спортивных пар следующие результаты: 1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 76,55 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 73,90 3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70 4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58 5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 65,89

19:35

Начало запланировано на 19:45 по московскому времени.

19:30

Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня нас ждет произвольная программ спортивных пар.