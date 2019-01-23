Битва за медали: Тарасова с Морозовым против французов. LIVE

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Заканчивают свое выступление они хорошим вращением.
Две подряд сложных поддержки получаются у них.
Пока, как кажется, идеально катается испанская пара.
Неплохая поддержка получилась у испанцев.
Вышел на лед испанский дуэт Лаура Баркеро-Ариц Маэсту.
Началась разминка!
Напомним, что после короткой программы у спортивных пар следующие результаты: 1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 76,55 2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 73,90 3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70 4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58 5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 65,89
Начало запланировано на 19:45 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей фигурного катания! Сегодня нас ждет произвольная программ спортивных пар.