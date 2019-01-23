Отомстить за Рупольдинг: Юрлова сражается за пьедестал. LIVE

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Лиза Виттоцци идеально отстрелялась на лежке, а Кайса промахнулась один раз на стойке!
Васильева допускает два промаха на первом огневом рубеже!
Вирер промахивается один раз на стойке!
После второй стрельбы чешка является лидером.
Давидова и Шевалье закрыли все мишени на втором огневом рубеже!
А Фиалкова допускает три промаха!
Игэн два раза промахнулась на стойке!
Васильева к отметке 1,1 км подошла с восьмым результатом!
Анаис Бескон один раз промахивается!
Ух! Полячка Кинга Збылут допускает три промаха!
Мякяряйнен идеально отстрелялась на первом рубеже! Она занимает второе промежуточное место.
Васильева ушла на старт!
Блестяще Вирер! Пять из пяти на первом огневом рубеже! Она идет первой, опережая Игэн на 11,4 секунды.
Давидова закрывает все мишени и проигрывает Игэн около трех секунд! Американка пока первая.
А американка Игэн и Фиалкова точны!
Симон совершает один промах на первом огневом рубеже!
На отметке 1,1 км чешка Маркета Давидова идет первой и даже немного выигрывает у Вирер!
Финка Кайса Мякяряйнен ушла на дистанцию!
Лидер Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартанула!
Первой из россиянок уйдет на дистанцию Васильева (23-й).
Ивона Фиалкова стартовала под третьим номером.
Французская спортсменка Жулия Симон ушла на дистанцию.
Гонка началась! Болеем за наших!
Всего сегодня на старт выйдут 97 спортсменок. Среди них пять россиянок — Маргарита Васильева, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Начало матча — в 16:30 мск.
Приветствуем всех любителей биатлона! В Антхольце пройдет женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону.