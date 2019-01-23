Отомстить за Рупольдинг: Юрлова сражается за пьедестал. LIVE

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Франция / Лига 1
21:00
НимАнже
3:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
ВитязьТорпедо
0:6
закончен
19:30
СпартакСеверсталь
4:3
закончен
19:30
ХК СочиНефтехимик
0:1
закончен
19:30
ЙокеритАк Барс
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
2:1
закончен
03:30
Торонто Мэйпл ЛифсВашингтон Кэпиталз
6:3
закончен
05:30
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
2:5
закончен
06:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
1:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
1:2
закончен
06:30
Ванкувер КэнаксКаролина Харрикейнз
2:5
закончен
Еврокубок
20:00
Локомотив-Кубань Ратиофарм Ульм
88:76
закончен
21:00
Црвена Звезда Валенсия
81:82
закончен
21:30
Цедевита УНИКС
83:100
закончен
22:00
Андорра Зенит
86:74
закончен
22:30
Лимож Уникаха
77:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсТоронто Рэпторс
110:106
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксХьюстон Рокетс
110:114
закончен
03:30
Майами ХитЛос-Анджелес Клипперс
99:111
закончен
03:30
Бруклин НетсОрландо Мэджик
114:110
закончен
03:30
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
125:103
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансДетройт Пистонс
94:98
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизШарлотт Хорнетс
107:118
закончен
04:00
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
101:121
закончен
04:00
Филадельфия СиксерсСан-Антонио Спёрс
122:120
закончен
06:30
Юта ДжазДенвер Наггетс
114:108
закончен
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
10:00
Женщины, короткая программа
закончен
18:40
Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Англия / Кубок лиги
22:45
ЧелсиТоттенхэм Хотспур
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралСибирь
4:2
закончен
12:00
АмурАвангард
0:3
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСалават Юлаев
1:2
3 период
17:00
Металлург МгТрактор
не начался
19:30
ЛокомотивСлован
не начался
19:30
СКАБарыс
не начался
20:30
Динамо РДинамо Мн
не начался
Евролига
20:30
Фенербахче Олимпиакос
не начался
22:30
Маккаби Т-А Панатинаикос
не начался
22:45
Олимпия Милан Жальгирис
не начался
23:00
Реал Мадрид Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Вашингтон УизардсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
12:00
Короткая программа. Мужчины
online
Биатлон /
16:30
Онлайн-трансляция женского спринта на 7,5 км
online
Германия / Бундеслига
22:30
ГертаШальке-04
не начался
Франция / Лига 1
22:45
МарсельЛилль
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
НефтехимикАвтомобилист
не начался
19:30
ВитязьСеверсталь
не начался
19:30
Динамо МСпартак
не начался
19:30
ЙокеритТорпедо
не начался
Евролига
20:00
Химки Бавария
не начался
20:15
Дарушшафака Баскония
не начался
21:00
Будучность Гран Канария
не начался
23:00
Барселона ЦСКА
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Кливленд КавальерсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Чикаго БуллзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
04:30
Милуоки БаксШарлотт Хорнетс
не начался
04:30
Даллас МавериксДетройт Пистонс
не начался
05:00
Юта ДжазМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Денвер НаггетсФиникс Санз
не начался
Отомстить за Рупольдинг: Юрлова сражается за пьедестал. LIVE

Онлайн-трансляция женского спринта на 7,5 км

В Антхольце проходит женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Трансляция
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16:50

Лиза Виттоцци идеально отстрелялась на лежке, а Кайса промахнулась один раз на стойке!

16:49

Васильева допускает два промаха на первом огневом рубеже!

16:49

Вирер промахивается один раз на стойке!

16:48

После второй стрельбы чешка является лидером.

16:48

Давидова и Шевалье закрыли все мишени на втором огневом рубеже!

16:47

А Фиалкова допускает три промаха!

16:47

Игэн два раза промахнулась на стойке!

16:46

Васильева к отметке 1,1 км подошла с восьмым результатом!

16:45

Анаис Бескон один раз промахивается!

16:44

Ух! Полячка Кинга Збылут допускает три промаха!

16:43

Мякяряйнен идеально отстрелялась на первом рубеже! Она занимает второе промежуточное место.

16:42

Васильева ушла на старт!

16:41

Блестяще Вирер! Пять из пяти на первом огневом рубеже! Она идет первой, опережая Игэн на 11,4 секунды.

16:40

Давидова закрывает все мишени и проигрывает Игэн около трех секунд! Американка пока первая.

16:39

А американка Игэн и Фиалкова точны!

16:38

Симон совершает один промах на первом огневом рубеже!

16:37

На отметке 1,1 км чешка Маркета Давидова идет первой и даже немного выигрывает у Вирер!

16:36

Финка Кайса Мякяряйнен ушла на дистанцию!

16:34

Лидер Кубка мира итальянка Доротея Вирер стартанула!

16:33

Первой из россиянок уйдет на дистанцию Васильева (23-й).

16:32

Ивона Фиалкова стартовала под третьим номером.

16:31

Французская спортсменка Жулия Симон ушла на дистанцию.

16:30

Гонка началась! Болеем за наших!

16:15

Всего сегодня на старт выйдут 97 спортсменок. Среди них пять россиянок — Маргарита Васильева, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

16:05

Начало матча — в 16:30 мск.

16:00

Приветствуем всех любителей биатлона! В Антхольце пройдет женский спринт на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону.